Entrevista: Ella es tan Cargosa celebra sus 25 años de música con dos shows, en Neuquén y Roca

Ella es tan Cargosa es uno de los nombres más llamativos del rock argentino, incluso entre los nombres que indie nos supo dar, ¿Quién es ella y por qué es tan cargosa? Dos buenas preguntas que no tienen respuesta, pero sí una traducción, una no muy literal por cierto.



Apurados por encontrar un nombre para la banda que, los músicos lo encontraron en el título de una canción de Los Beatles: “I Want You (She’s So Heavy), de Abbey Road. Se quedaron con la última parte y la adaptaron al habla popular: ella es tan pesada… tan cargosa.



Pero el nombre tan peculiar deja bastante al descubierto la principal influencia musical de la banda, sobre todo en la estructura de musical de sus canciones.



Formada alrededor del año 2000, entre Castelar e Ituzaingó, lejano oeste del conurbano bonaerense, “La Cargosa” se nutrió de la canción beatle para dar forma a un corpus de obra que por estos días está cumpliendo nada menos que veinticinco años.



La banda se tomó su tiempo, siete años, para grabar su primer trabajo, el homónimo de 2007, incluye el hit “Ni siquiera entre tus brazos”. Desde entonces, grabaron otros seis discos: Botella al mar (2010); 11 (2011); Polos (2014); La Sangre Buena (2017); Bellos Años (2022) y Fuera de moda, editado (casi) exactamente hace un año, el 26 de abril.

Ella es tan Cargosa, durante su show en el Quilmes Rock 2025. (Foto:@cuiocuion)



Y en eso andan “Los Ella”, como le dice el periodista Bebe Contepomi, único en el mundo que los llama así, vale decir. Porque, para el resto del mundo son “La Cargosa”. Este fin de semana, volverán a Neuquén y también se presentarán por primera vez en Roca.



“Lo que nos mueve es la posibilidad de viajar con nuestras canciones”, afirma Rodrigo Manigot, hablando con Diario RÍO NEGRO, mientras camina por las calles de su Castelar natal, entre vecinos que lo saluda al pasar.



“Como siempre decimos, que nuestras canciones nos lleven de viaje”, resume el cantante y escritor, no solo porque se encarga de las letras de “La Cargosa”, sino porque también lleva editados tres libros: Donde no van las melodías (2020), El aire del mundo (2022) y el más reciente Las cosas que empecé de grande (2024).



Sobre este último título, vale decir lo siguiente: tiene razón, Rodrigo. Porque, entre las cosas que empezó de grande está la propia banda. Ella es tan Cargosa es una banda de tipos grandes. Lo fue desde un principio: Rodrigo tenía (no mucho) más de 30 cuando la armó junto a su hermano Mariano y otros músicos amigos del barrio. Aunque, como dijo en una entrevista con Clarín: “Empecé a tocar la guitarra a los 18 años, a cantar en vivo a los 21 y a componer a los 23”.



La gira por esta parte de la Patagonia comenzará este viernes, a las 23.30, en Isadora (Maipú 1460, Roca) con Los Comodines como banda invitada; y seguirá mañana sábado, a las 21, en Mood (Ministro González 40, Neuquén), con Muster como show de apertura.

Rodrigo Manigot, la voz cantante de Ella es tan Cargosa, durante el Quilmes Rock. (Foto: @cuinocuino)



Sobre la fecha neuquina, será la tercera vez que toquen en la misma sala, luego de los shows de 2022 y 2024. “Conocer la sala de Mood fue un descubrimiento hermoso” dice Manigot. “Y ahora sumamos la posibilidad de abrir General Roca. Para nosotros siempre que se pueda ampliar, siempre que se pueda girar, siempre que se pueda llevar lo que hacemos a todos lados, bienvenido sea”.



“Estamos haciendo un mix con las canciones más conocidas y más importantes de la disocgrafía de la banda, pero poniendo al frente l último material que registramos, Fuera de Moda, un álbum que fue importante para nosotros”, cuenta Manigot sobre los shows que tienen pensados para este fin de semana.

Todos los días somos una banda nueva para un montón de gente”. Rodrigo Manigot, de Ella es tan Cargosa



Fuera de Moda fue para la banda una vuelta a los orígenes, ya que se gestó en un galpón de Ituzaingó en la casa del Tano Baccega, guitarrista de la banda, y la grabación fue “a la antigua” o, lo que es lo mismo para “La Cargosa”: sin autotune.



El disco contiene 12 canciones y cuenta con la participación especial del Tete y el Tanque Iglesias de La Renga, así como también con la de Migue Granados, para quien La Cargosa grabó “Soñé que volaba”, track que cierra el disco y que es la cortina de su programa de streaming.



“Artísticamente, tratamos de no limitarnos al sonido de la banda en vivo, eso que Cerati llamaba el corset sonoro, porque también eso te limita. Vos tenés dos guitarras, un bajo, una acústica, una batería, y como tenés que tocar eso en vivo, a la hora de grabar pensás en el futuro y te limitás a esa posibilidad sonora. Nosotros tratamos de ampliarlo, de abrir un poco el sonido de la banda. Justamente había escuchado a alguien decir ‘esto no Es ellas tan Cargosas’. Bueno, no, que fuera todo. Todo lo que saliera de nosotros ya es Ellas tan Cargosas. Tratar de justamente salir de un sonido estandarizado, y bueno, creo que por el momento lo logramos”.



“Es un disco con un sonido muy buscado por la banda, queríamos sonar parecido a como sonábamos en vivo. Armamos Fuera de Moda y lo produjimos nosotros. Lo que no queríamos era un audio tan procesado, tan industrial. Fue una preproducción muy intensa, muy debatida”, revela Manigot.



Fuera de Moda se refiere al rock, más precisamente, a lo que se supone que es el rock en estos tiempos. “Creo que es un momento extraño de la industria discográfica a la hora de imponer álbumes. Algo ha cambiado con la cultura del streaming, con la cultura de la desaparición: este es nuestro primer disco que no sale en modo físico. Entonces para nosotros, que somos tipos grandes, es como un cambio cultural fuerte. Mirá, justo estoy pasando por la disquería El Surco Loco, de acá de Castelar, nosotros nos encontrábamos acá con la gente y vendíamos 100 discos en un día. Lo comentabas al otro día. Bueno, ahora es otra época y decirte que nos sentimos cómodos con esta época es mentira”.



Curiosamente, o no, Fuera de Moda es un disco hecho muy a la modo, sin formato físico, solo digital. “Creo que eso es lo único a la moda que tiene”, dice Manigot, entre risas. “Se grabó tratando de limitar el autotune en las voces, que fue una pelea muy fuerte con la parte técnica, tratando de que las voces sonaran lo más natural. Lo mismo la batería, grabamos todo en vivo, tratando de no repetir, de no reemplazar tambores. Fue una grabación muchísimo más artesanal. Y después el camino filosófico respecto al lugar que ocupa la canción de rock en relación a los nuevos géneros”, desliza, como para darse pie y reflexionar sobre el estado de las bandas de rock y de su joya más preciada: la canción.



“Yo creo que nada es tan terminante como suena, creo que la banda tiene una vigencia que te la da el poder de la canción que haces, y que eso siempre está de moda, porque más que nada, más que de moda, pertenece a una cultura que es muy sólida. Hay una pertenencia a la cultura de la canción de rock argentino, que es una cultura que tiene más de 50 años, que viene de Litto Nebbia, de Los Gatos, de Manal, y que cruzó por un montón de lados, que se abrió en un montón de vertientes, y creo que la pertenencia, más que a una moda, es a una tradición cultural muy fuerte. Lo vimos el otro día cuando tocamos en el Quilmes Rock: salían pibes de todos lados, porque las canciones están muy vivas, yo me reía mientras cantaba pensando cuántas canciones ya tienen más edad que los pibes y las pibas que están abajo escuchando”.

