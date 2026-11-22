Los abogados de Bariloche impulsaron el sumario al fiscal Guillermo Lista en la última sesión del Consejo de la Magistratura. Foto: Marcelo Martinez

En el Ministerio Público Fiscal de Bariloche siguen los problemas. El Consejo de la Magistratura (CM) resolvió, en una votación

por mayoría, abrir un sumario administrativo contra el fiscal Guillermo Lista, para que se investigue si hubo supuesto mal desempeño, abuso de autoridad o incumplimiento de los deberes de funcionario público en su intervención en una causa por presunto abuso en contra de una niña.

El abuelo de la nena presentó tiempo atrás la denuncia en el CM de la Tercera Circunscripción contra Lista. El expediente se trató en la sesión del jueves, que se hizo en Bariloche.

El auditor general del Poder Judicial, Juan Manuel Montoto, recomendó en su dictamen del 10 de septiembre pasado -y que elevó al CM- desestimar la denuncia presentada contra Lista y archivar las actuaciones. Consideró que no existen elementos suficientes para acreditar mal desempeño, abuso de autoridad ni incumplimiento de los deberes del funcionario.

Sin embargo, los abogados Pablo Guerrero, Gonzalo Pérez Cavenagh y Alejandro Valdés, que representan al Colegio de Abogados de la ciudad, pidieron que se abra un sumario para investigar la intervención del fiscal en esa causa. Los legisladores oficialistas Lucas Pica y Marcelo Szczygol y del Pro Juan Martín respaldaron el planteo de los abogados, según informaron fuentes judiciales.

Frente a ese escenario, el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro, Ricardo Apcarian, resolvió apoyar el pedido de la mayoría. Mientras que el procurador Jorge Crespo se abstuvo para evitar recusaciones en el futuro, porque explicó que si el sumario avanza, él tendrá que intervenir.

El fiscal de Bariloche Guillermo Lista (der) será investigado por la Magistratura. Archivo

Los hechos denunciados

El CM designó al abogado Valdés como instructor sumariante. En esa instancia, Valdés deberá recopilar información sobre los hechos denunciados atribuidos a Lista, que tendrá la oportunidad de ejercer su derecho de defensa.

El denunciante cuestionó el desempeño de Lista en la investigación penal, que se originó a partir de la denuncia de la madre de la niña en abril del 2024. La mujer señaló al abuelo paterno como el presunto autor de un intento de abuso contra su hija.

Las fuentes indicaron que el denunciante dijo que Lista recibió el 6 de noviembre de 2025 al abogado Fernando Burlando y a otro abogado que no estaban matriculados en Río Negro ni formalmente presentados en el expediente.

El abogado Alejandro Valdés (derecha) será el sumariante). Foto: Marcelo Martinez

Sostuvo que durante ese encuentro se compartieron datos reservados sobre la investigación y de la menor de edad. También, denunció que la reunión no quedó registrada, en presunta violación del artículo 59 del Código Procesal Penal.

El denunciante cuestionó que Lista hubiera proporcionado información que, según su interpretación, contribuyó a ampliar las restricciones de acercamiento dispuestas en su contra. Y denunció falta de objetividad por parte del fiscal, porque consideró que Lista actuó en connivencia con la parte denunciante.

En resumen, el denunciante entendió que estas conductas configuraban mal desempeño y posibles delitos vinculados con el ejercicio de la función pública.

Las explicaciones del fiscal

Según las fuentes judiciales, Lista reconoció en su descargo que mantuvo una reunión informal con Burlando, pero explicó que el abogado había sido convocado por la familia de la presunta víctima (es decir la madre de la nena) para conocer la situación del expediente. Negó haber revelado información confidencial o celebrado acuerdos irregulares.

Lista explicó que la Unidad Procesal 7 (exJuzgado de Familia) le solicitó información sobre el estado de la investigación penal mediante un oficio del 12 de noviembre de 2025, que respondió el 20 de noviembre de ese año.

Y aseguró que las restricciones de acercamiento impuestas (al padre de la nena) fueron decisiones adoptadas por la jueza (a cargo de la UP7) Cecilia Wiesztort, dentro de sus competencias.

El dictamen del auditor del Poder Judicial

Montoto en su dictamen recordó que en abril de 2024 comenzó la investigación penal contra el abuelo paterno. Indicó que Lista archivó en noviembre de 2024 la investigación porque consideró que los elementos reunidos no permitían sostener la hipótesis delictiva.

En octubre del 2025, la investigación se reabrió, a partir de nuevos elementos aportados por la parte querellante. Las fuentes señalaron que Montoto señaló que en febrero pasado, el juez de Garantías Juan Pablo Laurence desestimó la formulación de cargos de la fiscalía contra el abuelo. En marzo último, la jueza Romina Martini confirmó esa decisión y rechazó la impugnación fiscal.

En abril de 2026, Laurence rechazó la prórroga de la investigación preliminar y dispuso el sobreseimiento del abuelo, con expresa reserva de su buen nombre y honor.

Las fuentes mencionaron que en agosto del 2026, el Tribunal de Impugnación provincial declaró inadmisible por extemporáneo el recurso de la querella contra el sobreseimiento.

No hay reproches

En su dictamen, Montoto descartó que las actuaciones examinadas permitieran sostener los reproches disciplinarios contra Lista.

Sobre la reunión con Burlando, el auditor del Poder Judicial consideró que el encuentro no constituía por sí mismo una irregularidad. Señaló que los fiscales tienen el deber de favorecer la participación de las víctimas en el proceso penal y que no encontró elementos que demostraran una actuación indebida.

Y respecto a la intervención de la jueza de Familia verificó que existió un requerimiento formal de información de la Unidad Procesal 7 y una respuesta de la Fiscalía. El auditor consideró que ese intercambio no configuró intromisión indebida ni abuso de autoridad.

Montoto destacó que las medidas de restricción impuestas al padre de la nena fueron dispuestas por la jueza de Familia en ejercicio de sus atribuciones. No encontró elementos objetivos que permitieran atribuir esas decisiones al fiscal, mencionaron las fuentes judiciales.

El auditor entendió, según el dictamen, que las decisiones de Lista en esa causa estuvieron relacionadas con la evolución de la investigación y con las pruebas incorporadas en las distintas etapas.

Por eso, la Auditoría concluyó que no había elementos suficientes para sostener que Lista hubiera incumplido sus deberes funcionales o incurrido en mal desempeño. Por eso recomendó la desestimación de la denuncia, y archivar las actuaciones. Pero el CM resolvió abrir el sumario para investigar a Lista, que fue uno de los denunciantes de la fiscal jefa Betiana Cendón.

El CM resolvió rechazar la denuncia contra Cendón y desestimó el proceso de juicio político en contra de la fiscal jefa.