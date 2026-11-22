Este domingo 22 de noviembre de 2026 llega con una energía propicia para hacer una pausa, revisar decisiones recientes y cerrar ciclos antes de encarar una nueva semana. Según las predicciones de Mhoni Vidente, los astros impulsan hoy a los signos del zodiaco a prestar especial atención a sus vínculos cercanos, cuidar el bolsillo y confiar más en la intuición.

La jornada favorece los reencuentros familiares y las charlas pendientes, aunque también exige cautela frente a los gastos impulsivos. A continuación, el detalle de lo que depara el horóscopo en el amor, el dinero y el bienestar para cada signo.

Las predicciones de Mhoni Vidente para hoy, domingo 22 de noviembre

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Tendrás la oportunidad de recuperar el entusiasmo y empezar a planear un proyecto que te ilusiona. En el amor, evitá discusiones innecesarias y escuchá lo que tu pareja tiene para decir; si estás soltero, puede llegar una invitación inesperada. En el dinero, frená las compras impulsivas.

El consejo del día: No necesitás demostrarle nada a nadie; confiá en tus capacidades.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Los astros te invitan a disfrutar de lo cotidiano y soltar la preocupación por situaciones que están fuera de tu control. En el plano afectivo, es un buen momento para fortalecer el diálogo y expresar lo que sentís. En lo económico, revisá bien tus números antes de asumir nuevos compromisos.

El consejo del día: La tranquilidad también es una forma de éxito.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Tu creatividad y facilidad para comunicarte serán tus mejores aliados durante este domingo. Podrías recibir noticias de alguien a quien no ves hace tiempo. En el amor, dejá de lado las dudas y permití que los vínculos fluyan sin forzarlos. Aprovechá la tarde para organizar tus próximos objetivos.

El consejo del día: No tengas miedo de expresar lo que realmente querés.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Es un día ideal para acercarte a tus afectos y destrabar algún malentendido familiar. En el terreno sentimental, alguien cercano podría darte una muestra clara de interés. En el dinero, evitá prestar plata si eso compromete tu propia estabilidad. Priorizá el descanso.

El consejo del día: Aprendé a cuidar de los demás sin olvidarte de vos.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

La energía de la jornada impulsa tus iniciativas y te motiva a salir de la rutina. En el amor, podés vivir un momento especial en pareja o cruzar palabras con alguien que despierte tu curiosidad. En el plano laboral, una idea que parecía frenada empieza a tomar forma de cara a la semana.

El consejo del día: Tu talento puede abrirte puertas.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Será un domingo para ordenar ideas y tomar distancia de los problemas ajenos. En el amor, evitá analizar de más cada palabra y concentrate en disfrutar el presente con quienes querés. En el aspecto financiero, es buen momento para proyectar y ordenar los gastos de fin de mes.

El consejo del día: No todo tiene que salir perfecto para que sea maravilloso.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Si alguien ofrece disculpas en tu nombre sin consultarte, será mejor que hables directamente con la persona involucrada para aclarar las cosas. En cuestiones laborales, un cliente podría proponerte entregas periódicas que ordenen tu semana.

El consejo del día: Hacé valer tu propia voz antes de que otros hablen por vos.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Dejá de esperar la atención de alguien que solamente te busca cuando le conviene. En el terreno sentimental, podría aparecer una persona genuinamente interesada en conocerte y que ya está buscando el momento adecuado para verte.

El consejo del día: Soltá las migajas afectivas y abrite a quien sí tiene tiempo para vos.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Antes de volver a buscar a alguien del pasado, recordá las ocasiones en las que no cumplió con sus compromisos. Por otro lado, una amistad cercana podría compartirte una noticia muy importante sobre su vida.

El consejo del día: Mirá hacia adelante y no repitas historias que ya sabés cómo terminan.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Si un trámite o proyecto está frenado por una firma, averiguá quién puede autorizarlo y cuándo estará disponible para destrabarlo. Además, podrías recibir una visita inesperada que revele información clave sobre una amistad distante.

El consejo del día: Tomá la iniciativa para resolver lo pendiente y escuchá sin prejuicios.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Un cambio laboral podría acercarte a compañeros con una comunicación mucho más clara y organizada. En tus compras, revisá bien los acuerdos antes de pagar: si alguien modifica el precio a última hora, buscá el mensaje donde se fijó el monto original y cuidá tu presupuesto.

El consejo del día: Dejá todo por escrito y defendé tus números con firmeza.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Si surge alguna confusión familiar por el dinero de un regalo o gasto compartido, conservá los comprobantes y aclará las cuentas con calma. En pareja, una conversación sincera ayudará a entender y revertir un distanciamiento reciente.