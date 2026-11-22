“El último baile”, dijo Jorge Sobisch cuando presentó su candidatura a gobernador por Más por Neuquén, el partido de Carlos Quintriqueo. La frase tuvo algo de despedida, pero también de provocación.

El exgobernador decidió volver a la cancha con un dirigente sindical que hasta hace poco compartía con otros gremios estatales una construcción política y electoral que ahora quedó atravesada por una contradicción difícil de disimular.

Pero la política neuquina no tardó en ofrecer otra fotografía. Rolando Figueroa avanzó en un entendimiento con Ramón Rioseco, intendente de Cutral Co y dos veces candidato a gobernador por el kirchnerismo frente al MPN. El movimiento tiene una lectura electoral evidente. Si Sobisch encontró en Quintriqueo una plataforma para volver a disputar el poder, Figueroa amplió su armado hacia un dirigente que durante años estuvo en la vereda de enfrente del partido provincial.

La historia tiene una particularidad: buena parte de los jugadores que hoy se distribuyen entre oficialismo y oposición provienen de la misma matriz política. El MPN fue durante décadas el espacio que ordenó la vida política neuquina. De allí surgió Figueroa, que terminó enfrentando al partido después de que el sector Azul le cerrara las puertas a su proyecto interno. Ahora, el mismo espacio partidario es señalado por haber clausurado las posibilidades de participación de Sobisch. Dos dirigentes con trayectorias y momentos diferentes, pero con un origen político común, terminaron buscando afuera del MPN el lugar que no encontraron adentro.

En ese escenario aparece una pregunta menos visible que la disputa por las candidaturas: ¿dónde se canaliza el voto de quienes están disconformes con el gobierno provincial? La Libertad Avanza podría haber ocupado ese lugar, pero el escenario neuquino tiene particularidades. Una elección provincial no es una réplica de la nacional. La presencia del Estado provincial, que sostiene servicios, obras, asistencia y respuestas que el Estado nacional dejó de garantizar en distintas áreas, modifica las condiciones de la discusión. El discurso libertario puede tener otro rendimiento cuando la boleta se define en clave nacional.

La búsqueda del voto descontento

La disconformidad necesita representación. Es una presión que se acumula y que, si no encuentra un canal político, puede terminar expresándose de manera dispersa. Más por Neuquén puede leerse como la construcción de un espacio para reunir una parte de ese voto descontento. Un lugar donde pueda expresarse el malestar sin que necesariamente se convierta en una amenaza directa para la gobernabilidad.

La construcción de una mayoría no se limita a conservar a los propios y eso explica la incorporación de Rioseco que amplía la frontera de su espacio y le permite sumar una tradición política que hasta hace poco era adversaria. Buscar en el otro aquello que falta para competir.

Neuquén vuelve a transitar ese juego. El problema es que las alianzas pueden ampliar las posibilidades electorales, pero también ponen a prueba las identidades que les dieron origen. Quienes ayer construían una frontera con el adversario hoy deben explicar por qué esa frontera dejó de existir. Y quienes se reconocían en una historia compartida deben decidir si todavía pueden permanecer en el mismo espacio.

El último baile de Sobisch quizá sea también el comienzo de otra danza política. Una en la que los antiguos adversarios cambian de pareja, los partidos pierden centralidad y las alianzas se construyen menos alrededor de una identidad común que de la necesidad de disputar el poder. En Neuquén, otra vez, la política parece demostrar que las viejas diferencias no siempre sobreviven a una elección.