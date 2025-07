Un disco perdido de Mercedes Sosa inspiró «La Voz de América», un homenaje de voces neuquinas en El Arrimadero Teatro

«And now, from Tucumán, Argentina. With the love of music, my pleasure… Mercedes Sosa!» Así la presenataban aquella noche neoyorquina ante un público tan desconocido como expectante. Lo que siguió a estas palabras es -porque sigue siéndolo, cincuenta años después- una maravilla: la guitarra de Santiago “Pepete” Bértiz y la voz de ella entonando los primeros versos de “La pobrecita”. Y ese sería solo el comienzo.



El 16 de febrero de 1974, Mercedes Sosa y el joven guitarrista mendocino, quien por entonces era su fiel compañero artístico -hasta su prematura e inesperada muerte, en 1978, con tan solo 34 años- se presentaron en el teatro Town Hall, de Manhattan. Era el debut de Mercedes en Nueva York.



Organizado por los argentinos Pedro Pujó y el fotógrafo Jorge Pardo, quienes por entonces trabajaban en la librería Latin American Books, donde funcionaba el Centro Argentino de Información y Difusión Cultural de Manhattan, este show fue, de algún modo, la presentación de Traigo un Pueblo en mi voz, el disco que Mercedes había editado un año antes porque, excepto “Vidalita de la Paz” y “Terceto autóctono”, todo el álbum estuvo incluido en el repertorio de aquella noche neoyorquino.

Mercedes Sosa en Nueva York, 1974, el concierto y el disco que inspiraron el espectáculo de este martes en Neuquén.



“Gracias a la vida”, que Mercedes ya había grabado en su disco homenaje a Violeta Parra en 1971, “Triunfo agrario”, “Canción con todos”, “Cuando tenga la tierra” –con coros de “Pepete” Bértiz-, “Te recuerdo Amanda”, “Si se calla el cantor”, “Los Hermanos”, “Al jardín de la República”, “Balderrama” y “El manco Arana”, fueron algunas de las joyas entonadas por Mercedes en un concierto que duró casi una hora y media.

Daniela Amondarain, una de las voces que serán parte de «La Voz de América».



Lo cierto es que la grabación de esta histórica presentación de La Negra en Nueva York estuvo perdida durante cincuenta años. Hasta que fue hallada, restaurada y editada a fines del año pasado por Sony en formato digital, CD y doble vinilo con el nombre Mercedes Sosa en Nueva York, 1974.



En diciembre del año pasado, el disco llegó a manos del neuquino Sergio “Bomba” Guzmán bajo la forma de regalo navideño. Y Guzmán, que fue y sigue siendo muchas cosas: periodista, productor (de radio y de espectáculos), conductor de radio, musicalizador, pero, sobre todo, un oído sensible, escuchó el álbum unas cuantas veces, pero ya en la primera escucha supo que allí -en rigor de verdad, aquí- había algo por hacer con Mercedes, por Mercedes. Llamó a su amigo músico Nicolás Leiva y le dijo: “Tenemos que hacerle un homenaje a Mercedes”.

Pire Rayen hará la sección tanguera que tendrá el espectáculo de este martes, en vísperas del 90° aniversario del natalicio de Mercedes Sosa.



La respuesta de Leiva fue que sí porque este martes 8 de julio, a las 21, tendrá lugar en El Arrimadero Teatro (Misiones 234, Neuquén) “La Voz de América. Homenaje a Mercedes Sosa”, con las cantantes Gabriela Centeno, Daniela Amondarain y Pire Rayen y Nicolás Leiva en guitarra. La fecha no es casual: al día siguiente Mercedes cumpliría 90 años.

Todo nació de un disco



“El origen de este show al disco Mercedes Sosa en Nueva York, 1974, que Papá Noel me trajo en la última Navidad”, confirma el propio Guzmán en un diálogo con Río Negro. “Empecé a escuchar el disco y a prestarle mucha atención y la verdad que había unas cosas extraordinarias de Mercedes. Ella estaba en un momento muy bueno de su voz y muy bien acompañada por Pepete Bértiz, que era un guitarrista que yo no conocía. Lo que toca en ese disco es una cosa extraordinaria, unos arreglos bellísimos”.

Nicolás Leiva, uno de los creadores del show, junto a Sergio Guzmán, será el guitarrista de la noche.



Guzmán recuerda que fue el 13 de marzo pasado cuando decidió dos cosas: que había que hacerle un homenaje neuquino a Mercedes Sosa y que, para ello, tenía que llamar a Nicolás Leiva, “que es un guitarrista extraordinario que tenemos acá en la región”. Así fue como, desde marzo mismo, se pusieron a trabajar en el armado del espectáculo. Y fueron apareciendo los nombres de las tres cantantes y del propio Guzmán que no tenía en los planes ser parte de la escena. Pero Leiva fue inflexible: “Vos también tenés que estar, me dice, y tenés que hacer lo que haces en El Perseguidor. No me dio opción, le tuve que decir que sí”. (risas)



Vale decir: Guzmán conduce desde 2017 El Perseguidor, programa de dedicado al jazz, funk, blues, soul y otras músicas que se emite los sábados de 20 a 22 en Radio Universidad Calf, un espacio dedicado al jazz, funk, blues y soul.



Si bien el espectáculo está inspirado en el disco, el repertorio no será estrictamente el del disco. “Detectamos como tres partes, y eso fue un poco la idea también que vamos a desarrollar el martes”, cuenta Guzmán. “Vamos a dividir el show en tres, porque Mercedes, todos sabemos que ella interpretaba las canciones, no las escribía, pero en su interpretación las hacía propia siempre. Una vez que Mercedes cantaba una canción ya no era igual, ¿no? Y en ese repertorio vimos que Mercedes tenía composiciones que pertenecían autores del folclore argentino, autores latinoamericanos, y también tenía un apartado del tango”.

Gabriela Centeno interpretará las canciones del folclore argentino.



Una vez resuelta la estructura del show, dividida en folclore argentino, canción latinoamericana y tango, Guzmán y Leiva empezaron a pensar en las cantantes. “Por suerte acá en la región tenemos unas cantantes extraordinarias que pueden abordar el repertorio de Mercedes. En esta ocasión, nos centramos en Gaby Centeno, que es una cantante con la que Nico trabaja un montón y que conoce perfectamente el repertorio de raíz popular; Daniela Amondarain, a quien yo conocí cantando folclore y que después se volcó al jazz; y Pire Rayen, que es una referente dentro del tango en la región, no sólo por lo bien que lo canta, sino además porque es una gran bailarina, es una persona que está recontra identificada con el género y lo siente un montón”.



Con respecto al repertorio de “La Voz de América”, cada una de las cantantes tuvo la libertad de elegir junto a Nicolás Leiva las canciones. Algunas coinciden con el disco y otras no. El setlist de canciones se armó con una primera lista corta de canciones que Guzmán y Leiva consideraban que debían estar y luego abrieron el juego para cada una de las cantantes completaran el repertorio. “Había que darles libertad a las chicas como para que eligieran el repertorio y que se sintieran súper tranquilas y seguras porque no es fácil encarar un repertorio dentro de un homenaje a Mercedes”.

Las entradas se pueden adquirir a través de las redes sociales de las y los artistas. Se puede pagar por Mercado Pago al alias: homenajemercedes. Entrada: $20.000 Contactos: 2994154006 – 2996211196