Este miércoles: Fito Páez regresa a Neuquén con la gira Sale al Sol

“Sale el Sol” no se plantea solo como una gira, sino como una declaración artística. (Foto: Arpesella)

La espera está llegando a su fin: Fito Páez está a un puñado de horas de volver a tocar en Neuquén. Anunciada allá lejos y hace tiempo, en noviembre pasado, la fecha que marcará el regreso del rosarino al Alto Valle está a punto de suceder: este miércoles, a las 21, en el estadio Ruca Che (Antártida Argentina 3901).

En el marco de su gira “Páez Tecknicolor 2025/26”, el artista había anunciado nuevas fechas para Buenos Aires (19 de marzo), Mendoza (17 de abril) y Neuquén (15 de abril).

«Sale el Sol”, la gira que finalmente lo traerá por primera vez desde aquel show multitudinario en la Fiesta Nacional de la Confluencia 2024, marca el comienzo de una etapa completamente renovada en la carrera del artista.

El espectáculo que ofrecerá en el Oeste neuquino promete una experiencia inédita: nuevas versiones de sus clásicos, una curaduría minuciosa de canciones y una puesta en escena que combina música, poesía y emoción.

En esta propuesta también se integran composiciones de Novela, su más reciente álbum conceptual, alabado por la crítica y el público como una de las producciones más ambiciosas de su trayectoria.

“Sale el Sol” no se plantea solo como una gira, sino como una declaración artística que refleja el momento de plenitud creativa que atraviesa Páez, reafirmando su lugar como una de las figuras más influyentes de la música latinoamericana.

Las entradas están disponible en protickets.com.ar o por la boletería de Mood (Ministro González 40).