Merlina temporada 3 en Netflix: Winona Ryder y Eva Green se suman al elenco en Irlanda

Netflix anunció que Winona Ryder (Beetlejuice, Beetlejuice; Stranger Things), Chris Sarandon (Tarde de perros, La princesa prometida), Noah Taylor (Peaky Blinders, Game Of Thrones), Oscar Morgan (A Knight of the Seven Kingdoms, Gotham Knights), Kennedy Moyer (Task: Unidad especial, Un buen ladrón) y otros se unen al elenco de “Merlina”, cuya tercera temporada ya está en marcha cerca de Dublín, Irlanda.

Una de las actrices que se une a la serie más vista de todos los tiempos de Netflix la ya anunciada Eva Green (El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares y Sombras tenebrosas), quien interpretará a Ophelia, la hermana de Morticia Addams, así como a los miembros del elenco que regresan: Jenna Ortega (Merlina Addams), Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams), Luis Guzmán (Homero Addams) y muchos más.

Merlina 3: nuevos secretos de la familia Addams

Los creadores, showrunners y productores ejecutivos Al Gough y Miles Millar aseguraron que «es un oscuro placer para nosotros abrir de par en par las puertas de la Academia Nevermore una vez más al comenzar la producción de la tercera temporada. Agradecemos a nuestro invencible elenco y equipo su continuo compromiso con la fatalidad y la tristeza. A los fans, les agradecemos su paciencia y sus voraces comentarios en línea: sus retorcidas teorías han inspirado pesadillas. Esta temporada damos la bienvenida a nuevos estudiantes, nuevos profesores y desenterramos algunos secretos de la familia Addams que llevaban mucho tiempo ocultos. No digan que no se les advirtió».

Por su parte, el productor ejecutivo y director Tim Burton, expresó: «Estoy muy emocionado por volver para la tercera temporada y es genial reunirme con todo el elenco original. La incorporación de algunos amigos queridos y antiguos colaboradores míos, como Eva, Chris y Noah, hace que esta temporada sea aún más especial. Me siento muy afortunado».

La segunda temporada de Merlina se estrenó el año pasado y rápidamente se convirtió en la quinta serie en inglés más vista de todos los tiempos, siguiendo el éxito sin precedentes de la primera temporada de la serie de éxito mundial, que sigue siendo la serie en inglés más vista de todos los tiempos en Netflix.