Fabiana Cantilo: “Siento que ocupo un lugar importante en el rock argentino, sobre todo como mujer: me lo gané”

Para mi el escenario no es una obligación, sino un lugar donde encuentro orden, verdad y conexión. A mí el escenario me salva, me conecta con algo muy verdadero", dice Fabiana Cantilo.

Fabiana Cantilo vuelve al Alto Valle para ofrecer una serie conciertos acústicos, junto a Cay Gutiérrez, compañero musical de toda la vida.



La Gira Sur comenzará este mismo miércoles, a las 21, en el Centro de Artes y Exposiciones Roberto Abel (Toschi y Tres Arroyos, Cipolletti); continuará el viernes, a las 21, en Casa de la Cultura (9 de Julio 1043, Roca); el sábado, a las 21, en Casino Magic (Planas 4005, Neuquén) y terminará el domingo, a las 21, en Casino Magic (Ruta 7 y Gares, Centenario).



Las entradas para los shows se consiguen a través de tuentrada.com, salvo el de Roca, a través de survivo.com.ar y en boletería de la sala.



En este ciclo de conciertos, la artista propone un recorrido cercano y emocional por su obra, en un formato despojado que pone el foco en lo esencial: la voz, las canciones y la conexión con el público. Sin artificios, la potencia de su voz y la profundidad de su repertorio dan forma a una experiencia sensible que invita a sumergirse en su universo creativo.



En un ida y vuelta por escrito con Río Negro, Cantilo se refirió a los shows que ofrecerá en el Alto Valle, las canciones que eligió para la ocasión; también reflexionó sobre su historia en el rock argentino y adelantó detalles de su próximo disco

P: Próximamente, vas a recorrer cuatro ciudades del Alto Valle, ¿cómo surgió esta gira por el sur?

R: Cosas del destino… Se cerraron algunas fechas a la vez en el Sur, que me encanta. Y no lo dudé. Hacía mucho que quería ir, y se dio así. Por suerte se alinearon los planetas. Y ya estoy haciendo las valijas para ir al sur.

P: ¿Cómo van a ser los shows?

R: Es un formato en dúo, súper íntimo y cercano. Donde pongo el foco en la voz, principalmente. En transmitir emociones con las canciones. Llegar a la gente de manera directa y personal. Cruda.

P: ¿Cómo pensaste la lista de canciones para esta gira?

R: Las listas surgen de los ensayos y mi estado de ánimo. Además de canciones que me encantan, mías y de otros. Algunas que canto en otros shows y a la gente le llegan y a mi también. Y así se van armando las playlist.

P: Más allá de las canciones que imagino estarán, ¿qué te interesa tocar en los vivos en este momento de tu recorrido musical?

R: Hay joyas de artistas que admiro como Sheryl Crow o los Beatles, o una power balada de Aerosmith o temazos de Charly y de Fito. A esta altura de mi vida canto lo que me hace feliz. Y esta bueno! Y puedo. jajaja

P: Entiendo que te acompañará Cay Gutiérrez, ¿cómo lo conociste y qué encontraron ambos en el otro para construir y sostener una relación artística como la que lograron?

R: A Cay, que es el tecladista, lo conozco desde que vivía con Fito… Vivía enfrente nuestro y siempre se escuchaba música que salía de su casa, y una vez nos faltaba un pianista le toque la puerta y lo invite a tocar. Y así empezó nuestro vinculo; después fue parte de Fabiana Cantilo y Los Perros Calientes. Hasta hoy. Más de 40 años después.

P: ¿Cómo vivís en este momento de tu vida la experiencia escénica del formato íntimo y cercano con el público?

R: Bien. Naturalmente. Para mi el escenario no es una obligación, sino un lugar donde encuentro orden, verdad y conexión. A mí el escenario me salva, me conecta con algo muy verdadero. Y si es más cercano, mejor.

P: ¿Y cómo sentís que llegan tus canciones al presentarlas en ese plan?

R: Yo afino en 432, que es la vibración del corazón. Hay un montón de músicos que afinaban así antes, es una vibración más sana. Y la gente lo recibe y se genera una conexión maravillosa. Tengo la esperanza de que a través de mi música pueda mejorar algo.

P: Alguien dijo una vez que había puesto las canciones en nuestros walkman, vos también lo hiciste. Tu voz, tan reconocible siempre, es parte de una playlist que abarca décadas y generaciones. ¿Qué lugar sentís que ocupa tu música y dónde sentís que estás hoy como artista?

R: Siento que ocupo un lugar importante en el rock argentino, sobre todo como mujer. Me lo gané, ¿no? Siempre fui libre y en una época donde no era tan fácil ser mina. La industria era machista. Hoy me doy cuenta de que abrí caminos para otras cantantes mujeres. Esa otra mi misión que me impuse y la estoy cumpliendo, creo.

P: Entiendo que estás trabajando en música nueva, ¿de qué se trata y cómo viene el proyecto?

R: Ahora estoy grabando mi nuevo disco Hiperlumínica con Sony Music. Un disco donde digo cosas que sé, que aprendí durante mucho tiempo, porque estudié como una loca científica durante muchos años sobre la vida, la quinta dimensión, el budismo, la espiritualidad y la evolución humana.

El 6 de agosto sale el primer single del disco, que se llama “Flor de loto” un tema de Marisa Mere que habla de resistir, de seguir adelante a pesar de todo. De convertir la crisis en un motor creativo y en comunidad. Es lo que se viene. El encuentro con otros artistas, amigos y comunidades hoy es clave!

Es un acto de resistencia y de esperanza. Compartir, crear y construir en conjunto se convierte en una forma de sostener el deseo y proyectar una humanidad más consciente, más empática y más libre. Por eso el primer tema del disco nuevo, en esta nueva era, es de mi corista y profe de canto. Para que la gente conozca a nuevos talentos.