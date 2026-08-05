Franco Colapinto, entre los mejores 10 pilotos de la Fórmula 1 en un ranking oficial

El receso de la Fórmula 1 continúa pero Franco Colapinto recibió una gran noticia que demuestra su buen primer semestre en la temporada 2026. La Máxima categoría reveló los diez mejores pilotos según el Power Ranking y el argentino se ubicó dentro de esta selecta lista.

Esta clasificación está compuesta por cinco jueces expertos que puntúan el rendimiento de cada piloto durante cada fin de semana, dejando afuera de la evaluación el potencial del auto. Cada nota se promedia para construir la tabla general.

El argentino regresará a la pista en Países Bajos tras las vacaciones de verano.

Con ya 11 fechas disputadas, Colapinto se ubica en la 10° posición con un promedio de 7,0. Según el sitio oficial, los expertos señalaron que «ha mejorado notablemente en consistencia durante su primera temporada completa en la F1 con Alpine«.

Además, el análisis dejó un pálpito sobre la posible continuidad del argentino en 2027: «Si Colapinto mantiene este nivel y le exige más a Gasly, sus posibilidades de permanecer en el equipo una temporada más no se verán perjudicadas«, sentenció.

El pilarense comparte esta ubicación con el francés Isack Hadjar (Red Bull). Por otro lado, su compañero Pierre Gasly está 4° con 7,6. El primer lugar lo ocupa Kimi Antonelli (Mercedes) con una amplia ventaja de 8,9. El podio lo completan Max Verstappen (Red Bull) y Lewis Hamilton, ambos con 8,0.

Así está el Power Ranking después de la mitad de temporada.

Colapinto atraviesa su mejor temporada en la Fórmula 1. Tras ubicarse en zona de puntos en seis de las once carreras, tiene 19 unidades en la clasificación general y se ubica 12°. Gracias al buen rendimiento con Gasly (42 puntos), Alpine se encuentra 6° en la tabla de constructores y buscará en la segunda parte alcanzar a Racing Bulls, que está solo a cinco puntos (66 a 61).

Las próximas semanas serán claves para el oriundo de Pilar, ya que Alpine anunciará o no su continuidad para la próxima temporada. Mientras tanto, Franco descansa y recién regresará a la actividad en el Gran Premio de Países Bajos, que se disputará en Zandvoort del 21 al 23 de agosto.