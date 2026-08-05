Horóscopo chino de Ludovica Squirru para hoy, miércoles 5 de agosto de 2026: la energía del Chancho y las predicciones para cada signo

La Luna en cuarto menguante marca una jornada ideal para cerrar etapas, concretar acuerdos importantes y dejar atrás aquello que ya no suma. Según el calendario oriental, este miércoles 5 de agosto está regido por la energía del Chancho, un signo asociado con la generosidad, la abundancia y la sinceridad.

Las predicciones del horóscopo chino indican que será un día favorable para tomar decisiones importantes, fortalecer vínculos y avanzar con proyectos que necesitan un compromiso firme. Sin embargo, también hay una recomendación clara: evitar casarse durante esta jornada.

La energía del día: el Chancho impulsa acuerdos y nuevos comienzos

El Chancho (Cerdo) simboliza la honestidad, la prosperidad y el disfrute de los pequeños placeres. Su influencia invita a actuar con transparencia, cumplir promesas y apostar por relaciones basadas en la confianza.

Además, la presencia de la Luna en cuarto menguante aporta un clima ideal para finalizar procesos, ordenar la vida personal y preparar el terreno para lo que vendrá en las próximas semanas.

Los signos con más afinidad este miércoles

La energía del Chancho se armoniza especialmente con:

Búfalo

Tigre

Conejo

Dragón

Cabra

Perro

Para estos signos, el día puede traer oportunidades para resolver asuntos pendientes, recibir buenas noticias o avanzar con mayor facilidad en temas laborales, familiares o económicos.

El signo que podría encontrar más desafíos

El signo de la Serpiente será el que experimente mayor tensión con la energía dominante de este miércoles. La recomendación es actuar con paciencia, evitar discusiones innecesarias y no tomar decisiones impulsivas.

Si pertenecés a este signo, conviene revisar bien cada paso antes de comprometerte con nuevos proyectos o responder desde el enojo.

Qué actividades son favorables hoy, según el horóscopo chino

La energía de este miércoles acompaña especialmente las siguientes acciones:

Orar o meditar para conectar con los propios objetivos.

para conectar con los propios objetivos. Decretar intenciones y enfocarse en lo que se desea manifestar.

y enfocarse en lo que se desea manifestar. Firmar contratos o cerrar acuerdos importantes.

o cerrar acuerdos importantes. Realizar mudanzas o cambios de domicilio.

o cambios de domicilio. Asumir compromisos personales o laborales.

personales o laborales. Promocionar proyectos , emprendimientos o ideas.

, emprendimientos o ideas. Cambiar de lugar la cama , como gesto simbólico de renovación energética.

, como gesto simbólico de renovación energética. Visitar amigos y familiares , fortaleciendo los vínculos afectivos.

, fortaleciendo los vínculos afectivos. Demoler o desmontar estructuras que ya cumplieron su ciclo, tanto en sentido literal como simbólico.

Qué conviene evitar este miércoles 5 de agosto

La principal recomendación del calendario oriental para esta jornada es evitar celebrar casamientos o contraer matrimonio, ya que la combinación energética no se considera la más propicia para iniciar una unión de ese tipo.

Más allá de esa advertencia puntual, el día favorece cerrar capítulos, reorganizar prioridades y preparar el camino para nuevos comienzos con mayor claridad y equilibrio.