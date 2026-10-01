Río Negro convoca a audiencia pública por Argentina LNG: ¿Cómo participar?

El Gobierno de Río Negro realizará el próximo 16 de noviembre la audiencia pública correspondiente al proyecto FLNG, uno de los componentes de Argentina LNG, la iniciativa impulsada por YPF para desarrollar una cadena de producción y exportación de gas natural licuado (GNL) desde la costa de la provincia.

La audiencia comenzará a las 8 en el Gimnasio Vuta Mahuida de Sierra Grande, donde se analizarán los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) que integran el proyecto. La convocatoria fue formalizada mediante resolución correspondiente y se desarrolla en el marco de las Leyes Provinciales 3.266, 4.741 y 3.284.

La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro es la autoridad encargada de conducir el procedimiento de evaluación ambiental. El proceso contempla cuatro EIA diferenciados: Gasoducto Dedicado, FLNG, Poliducto y Complejo Industrial.

La audiencia buscará que vecinos, organizaciones, instituciones y otros interesados conozcan los proyectos y presenten opiniones y aportes sobre los estudios. Los participantes podrán inscribirse para exponer sobre uno o más de los cuatro componentes de Argentina LNG.

Cómo inscribirse para hacer uso de la palabra

Las personas interesadas en hacer uso de la palabra deberán inscribirse mediante los formularios correspondientes al EIA sobre el cual quieran realizar su aporte. Los formularios estarán habilitados hasta 72 horas hábiles antes de la audiencia, con cierre previsto para el 11 de noviembre a las 8.

Los formularios de inscripción están disponibles dentro de la web de la secretaría, al que se puede acceder mediante este enlace.

Una misma persona podrá inscribirse para participar sobre uno o más de los cuatro Estudios de Impacto Ambiental, seleccionando el formulario correspondiente a cada uno. La participación oral tendrá una duración máxima de cinco minutos por participante y por EIA, conforme a lo establecido por el artículo 26 de la Ley Provincial 3.284.

Toda persona interesada podrá consultar el expediente y la documentación vinculada al proyecto a través de los canales oficiales de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático. El acceso a la documentación forma parte de las garantías de información y participación previstas para el procedimiento de evaluación ambiental.

La instancia de participación forma parte del proceso de evaluación ambiental que lleva adelante la Provincia, con el objetivo de incorporar las opiniones y observaciones de la ciudadanía al análisis de los proyectos, antes de la continuidad de las etapas técnicas y administrativas correspondientes.

Las consultas vinculadas con la audiencia pueden realizarse al correo audienciaspublicas.ambientern@gmail.com.

Acerca de Argentina LNG

El proceso comprende cuatro estudios diferenciados que forman parte del proyecto Argentina LNG: Gasoducto Dedicado, FLNG, Poliducto y Complejo Industrial.

En el caso específico del proyecto FLNG, se contempla la instalación y operación de dos Unidades Flotantes de Licuefacción de Gas Natural en el Golfo San Matías, aproximadamente a cinco kilómetros de la costa, junto con dos gasoductos submarinos independientes y las instalaciones necesarias para su conexión con tierra mediante un muelle o trestle. Estas unidades estarán destinadas a la licuefacción de gas natural para su posterior exportación a mercados internacionales.

Argentina LNG integra una cadena productiva que contempla la producción de gas en Vaca Muerta, su tratamiento en la provincia de Neuquén, el transporte mediante infraestructura de aproximadamente 525 kilómetros hasta la zona costera del Golfo San Matías, el procesamiento y la licuefacción en Río Negro y la posterior exportación de GNL.

En su etapa inicial, el esquema contempla una capacidad estimada de 12 millones de toneladas anuales de GNL, con una potencial ampliación a 18 millones hacia 2030.

Dentro de este esquema, el poliducto estará destinado al transporte de líquidos y condensados asociados al procesamiento del gas, mientras que el Complejo Industrial contempla las instalaciones necesarias para su recepción y fraccionamiento en Río Negro.

Ambas infraestructuras forman parte del análisis ambiental integral del proyecto y serán evaluadas junto con el resto de los componentes y sus respectivas etapas de construcción, operación, mantenimiento y cierre.

En un comunicado, la secretaria de Ambiente y Cambio Climático, Judith Jiménez, afirmó que «la participación ciudadana y la evaluación ambiental son herramientas fundamentales para que Río Negro pueda analizar proyectos de esta escala con información, responsabilidad y reglas claras».

«Como autoridad de aplicación, nuestra tarea es garantizar un proceso con rigor técnico, transparencia y participación, poniendo a disposición de la comunidad toda la información necesaria», concluyó.