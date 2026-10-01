Leonel Flores hizo un posteo en redes tras su debut en la Selección Argentina y Cuti Romero le respondió: “Esto sigue”

Flores tuvo su presentació en la Albiceleste en el amistoso ante Bolivia. (@PrensaBoca)

La Selección Argentina se floreó en el primer amistoso de la fecha FIFA de septiembre y octubre al vencer por 4 a 0 a Bolivia, con los goles de Lautaro Martínez, Nico Paz, Cuti Romero y José López. Además de los goleadores, el jugador que se llevó todos los flashes fue el joven prospecto de Boca, Leonel Flores.

El oriundo de Beccar ingresó para los últimos 10 minutos del partido disputado en el Mario Alberto Kempes y deslumbró a propios y ajenos con sus gambetas, su velocidad y su técnica. Incluso, participó en el gol del Flaco López y casi cierra la goleada con un golazo de volea, que el arquero Guillermo Vizcarra contuvo.

Tras su prometedor debut en la Albiceleste, el delantero de Boca se expresó en zona mixta y en las redes sociales. En su posteo en Instagram, Flores dejó un emotivo mensaje: “Un orgullo debutar con esta Selección tan hermosa. Muchas gracias a mi familia que me acompaña desde muy chico para que este sueño se hiciera realidad“.

Entre los múltiples comentarios que recibió en su publicación, apareció el de Cuti Romero, quien tuvo su estreno como capitán de la Selección Argentina. “Esto sigue, hermano“, respondió el cordobés al posteo del joven xeneize, que ya empieza a ser sensación en la Albiceleste.

Un gran gesto del flamante nuevo portador de la cinta con el debutante de 19 años.

La palabra de Flores tras su debut en la Selección Argentina

Leonel Flores, que tuvo su estreno oficial en la Selección Mayor también dialogó con la prensa y dijo: “De chico que tengo bastante personalidad, a la hora de agarrar la pelota no me importa a quien tengo enfrente. Jugué tranquilo y con confianza, vengo soñando con esto desde chico”.