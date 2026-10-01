Girsu Alto Valle: Weretilneck firmó en París el acuerdo por 35 millones de euros para cerrar seis basurales

El proyecto fija como meta recuperar 62 hectáreas con vegetación nativa restaurada o en proceso de restauración. Foto: Gobierno de Río Negro.

El gobernador Alberto Weretilneck firmó en París el acuerdo de financiamiento por 35 millones de euros con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) para poner en marcha el proyecto Girsu Alto Valle. El convenio permitirá avanzar con la transformación del sistema de gestión de residuos en Cipolletti, Allen, Fernández Oro, Cinco Saltos, Campo Grande y Contralmirante Cordero.

La firma representa un nuevo paso para una iniciativa que la Provincia viene trabajando con el organismo francés desde 2024. En abril de este año se había firmado una carta de intención y en junio se había informado la aprobación del crédito por parte del directorio de la AFD. Ahora, con el acuerdo firmado, se formalizó el financiamiento para avanzar con la implementación del proyecto.

Una meta de 35.000 toneladas menos de gases de efecto invernadero por año. Foto: Gobierno de Río Negro.

El Girsu Alto Valle propone reemplazar el esquema actual, basado en la disposición de residuos en distintos basurales, por un sistema regional de transferencia, clasificación, tratamiento y disposición final. La infraestructura estará distribuida entre las seis localidades y cada municipio tendrá una función dentro del circuito.

Estuvieron presentes durante la firma la Secretaria de Energía y Ambiente, Andrea Confini, el Secretario General del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe y demás autoridades.

Cómo se distribuirán los 35 millones de euros del Girsu Alto Valle

Del financiamiento total, 25,3 millones de euros estarán destinados al componente ambiental, equivalente al 72% del crédito. Otros 1,4 millones serán para acciones sociales y educativas y 1,3 millones para fortalecer la gobernanza del sistema. Los 7 millones restantes quedarán destinados a contingencias.

El crédito contempla además 60 meses de gracia para el capital y, posteriormente, el pago en 14 cuotas semestrales iguales y consecutivas.

Entre las principales intervenciones aparecen tres estaciones de transferencia, que estarán ubicadas en Campo Grande, Contralmirante Cordero y Fernández Oro. Estas instalaciones permitirán concentrar los residuos y trasladarlos dentro del nuevo circuito regional.

También se proyectan tres plantas de clasificación y pretratamiento, en Cinco Saltos, Cipolletti y Allen. A esto se suma un sitio de estabilización y disposición final en una antigua cantera, cuya ubicación deberá definirse en función de los estudios correspondientes.

En Cipolletti está prevista una de las intervenciones centrales: el Complejo Socio Ambiental, que se desarrollará en el predio del actual basural. El espacio tendrá funciones de tratamiento de residuos, capacitación, investigación y coordinación regional, además de un centro de sensibilización ambiental con actividades educativas y visitas.

El cierre de seis basurales a cielo abierto

Uno de los objetivos principales del proyecto será avanzar con el cierre técnico y la reconversión de seis basurales a cielo abierto. La intervención contempla el acondicionamiento de esos terrenos y su recuperación ambiental una vez que dejen de funcionar como sitios de disposición.

El proyecto fija como meta recuperar 62 hectáreas con vegetación nativa restaurada o en proceso de restauración. La superficie definitiva deberá confirmarse mediante relevamientos topográficos en los seis sitios.

Foto: Gobierno de Río Negro.

El cierre también busca reducir los impactos ambientales asociados a los actuales basurales. Entre los objetivos se encuentra mejorar la calidad del agua en los alrededores y disminuir en al menos un 70% la presencia de aves carroñeras vinculadas a los residuos a cielo abierto, dos años después del cierre.

El nuevo esquema incorporará además tecnología para el tratamiento de los residuos mediante un proceso térmico aeróbico sin incineración. El objetivo es higienizar y estabilizar los residuos, reducir su volumen y disminuir la cantidad de material que finalmente llegará a disposición final.

El programa establece, además, una meta de 35.000 toneladas menos de gases de efecto invernadero por año y apunta a mejorar la recuperación de materiales valorizables.

Qué pasará con los recuperadores urbanos de la región

El proyecto también contempla una transformación en las condiciones de trabajo de quienes actualmente viven de la recuperación informal de residuos. El registro realizado por la Provincia identificó a 201 recuperadores urbanos que serán incluidos en el proceso de transición hacia el nuevo sistema.

La iniciativa prevé alternativas de empleo formal, incorporación a cooperativas o PyMEs y otras actividades económicas sostenibles, junto con capacitación técnica y laboral vinculada a los nuevos puestos que requerirá el sistema.

Además, se contempla que 30 exrecicladores participen en espacios de conducción y toma de decisiones, con una participación mínima del 50% de mujeres. El programa incorpora también medidas de prevención y tratamiento de situaciones de violencia de género.

El proyecto Girsu Alto Valle fue diseñado como una política regional para que los seis municipios compartan infraestructura y organización. La Provincia sostiene que este esquema permitirá dejar atrás progresivamente el modelo de basurales a cielo abierto y avanzar hacia un sistema basado en tratamiento, recuperación de materiales y disposición final controlada.