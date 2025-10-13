Festival Audiovisual Neuquén 2025: cinco días de películas y mucho más con El Chocón como inesperado protagonista

Un nuevo FAN a la vista. El Festival Audiovisual Neuquén tiene todo listo para su cuarta edición: desde este miércoles hasta el próximo domingo, se podrán ver más de 60 películas, cortos, documentales, animaciones y videoclips de todo el país y la región, proyectados en siete sedes distribuidas por la ciudad, con acceso gratuito para todas las funciones y actividades. Las entradas se retiran desde treinta minutos antes de cada función.



La apertura se llevará a cabo el miércoles a las 19.30 en el MNBA Neuquén y a las 20 se dará paso a la primera proyección en competencia, el documental Dinolandia, que cuenta la historia del desarrollo de Villa El Chocón y sus hallazgos paleontológicos, de la mano de Rubén Carolini, el descubridor del dinosaurio carnívoro más grande del mundo, el Giganotosaurus Carolini.



Las competencias oficiales del festival reúnen lo mejor del cine argentino y patagónico, con una selección trabajada a partir de las más de 600 obras que llegaron desde las 24 provincias argentinas. Habrá largometrajes y cortometrajes de ficción y documental, animaciones y videoclips, evaluados por jurados destacados del ámbito audiovisual.



Fuera de competencia, sobresalen la función doble trasnoche del histórico festival Buenos Aires Rojo Sangre, referente del cine de género fantástico y de terror; muestras de artes visuales y proyecciones en diálogo con otras disciplinas en la Sala Saraco; documentales y una función especial dedicada a la artista Liliana Maresca en la Escuela Superior de Bellas Artes.



Además, el estreno absoluto de Sobre cosas que se ven en el cielo, una serie neuquina de ciencia ficción de seis capítulos realizada por Diego Lumerman, que será proyectada en formato maratón durante dos jornadas en el Cine Teatro Español.

La sala del MNBA Neuquén será uno de los espacios de proyección del FAN.



Las sedes principales de proyección en esta edición serán el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), Cinépolis y Cine Teatro Español. Además, se suman otras salas y espacios culturales en distintos puntos de la ciudad. Todas las actividades son gratuitas, y las entradas se retiran desde 30 minutos antes de cada función.



La grilla completa de horarios está disponible en la web oficial fan-neuquen.com.ar y en el perfil oficial en Instagram del festival @fan.neuquen.

Historia (y presente) del FAN



“Che, estaría bueno hacer un festival”. ¿Lo dijeron? Quizás sí, pero lo que es seguro es que lo pensaron. Empleados y funcionarios municipales de rangos diversos todos ellos ligados de un modo u otro al mundo audiovisual vieron que ya era tiempo de que la ciudad de Neuquén tuviera su festival de cine.

Un punto de partida posible fueron los concursos organizados pospandemia por el área de Empleo del municipio neuquino para levantar, al menos en parte, al por demás golpeado sector audiovisual que, en la estricta pandemia, había perdido toda posibilidad de producción y desarrollo.

Afiche oficial de la edición 2025 del FAN.



El concurso e n cuestión se llamó Visibilizarte y reunió cortos vinculados con el empleo y el trabajo. “Un poco era poner una excusa vinculada con lo público para generar un premio para ese sector que se había planchado durante la pandemia, que estuvo un año sin poder hacer nada prácticamente”, recuerda Lucas Martin, coordinador de contenidos audiovisuales de la municipalidad y uno de los impulsores del FAN.

A partir de esos dos o tres concursos que se hicieron y de que hubo buena respuesta del sector audiovisual, se largaron a pensar en la posibilidad de organizar un festival de cine para la ciudad.

“Teníamos como modelo el FAB, Festival Audiovisual Bariloche para pensar nuestro propio festival. Y el objetivo de insertar a Neuquén en ese circuito de festivales de cine que ya contaba con Puerto Madryn, Tierra del Fuego, Bariloche, El Bolsón, Roca, Cipolletti… y no había un festival propiamente dicho en la ciudad de Neuquén. Entonces todo eso confluyó para decir, bueno, vamos a hacer un festival”.

Largometraje en competencia: Tesis sobre una domesticación, con Camila Sosa Villada, se podrá ver este viernes a las 20 en Cinépolis.



Hubo algo más que (les) terminó de cerrar: el nombre. FAN le dio un sentido definitivo al naciente festival neuquino. Sus creadores no querían un evento para cinéfilos, sino que aquellos cinéfilos puedan compartir espacios en intereses con un público más amplio. De ahí la importancia, entre otras cosas, de incorporar salas de Cinépolis o el Cine Teatro Español.



¿Qué tipo de festival quisieron que fuera fan? “Bueno, ahí también nos cerraba el nombre”, explica Lucas Martín. “No queríamos que fuera estrictamente un festival de cine porque entendíamos que tenía que ser abierto a diferentes formatos, por eso lo de audiovisual. Videoclips y cortometrajes es lo que más se produce, porque es lo que la capacidad patagónica tiene, hay pocos largos patagónicos. Después se fue dando, año a año, de poder sumar algún largo patagónico, documental principalmente. En ficción ha sido más difícil, estuvo Las Fieras, estuvieron algunas producciones que se han hecho en Río Negro, algo en Chubut, pero Neuquén no tuvo en estos años largos de ficción; sí ha tenido documentales, sí ha tenido cortometrajes, y sí que sabíamos que teníamos mucho videoclip”.

FAN de El Chocón



El Chocón resultó un protagonista impensado de esta edición del FAN por una serie de cruces casuales, entre ellos uno por demás curioso. Veamos.

La apertura del festival será con la proyección del ya mencionado Dinoland, largometraje documental en competencia de Pablo Chehebar y Nicolás Iacouzzi.



El jueves y viernes, a las 19.30, tendrá lugar en el Cine Teatro Español el estreno, en una original maratón de la serie de seis capítulos Sobre cosas que se ven en el cielo, Diego Lumernan. Pensada para su proyección televisiva o para grandes plataformas, aún que no puede estrenarse comercialmente por una cuestión de derechos.



La serie está terminada hace dos años, se filmó 100% en El Chocón con personal técnico y artístico neuquino y patagónico, tiene un despliegue de producción que es inédito para la región. “Yo creo que va a ser un evento audiovisual histórico, que en diez años la gente va a reordar cuando fue a ver la serie al cine porque será muy atípico. Es una muy buena serie de ciencia ficción, con humor clase B, pero con mucho despliegue, es un hito en el audiovisual patagónico”, señala Martin.



El tercer evento relacionado con El Chocón tendrá lugar el viernes también el Cine Teatro Español y será el reestreno de “¡Reventó El Chocón!”, la primera película de Mario Tondato estrenada originalmente en 1999. “Una bizarreada medio humorística a lo Cha Cha Cha, donde actuó un montón de gente conocida que en ese momento eran los jóvenes bohemios y hoy ya son los veteranos bohemios”, resume con humor Lucas Martin.



Tondato preparó una versión HD para esta oportunidad, en una suerte de rescate de un audiovisual pionero en la región, una de las primeras películas que se editó en digital en la Patagonia. “Tiene algunos otros elementos de color muy interesantes que complementan perfecto con la serie de Diego Lumerman”, destaca Martin. “De hecho, Diego y su curso en el colegio fueron extras en la película de Tondato. Se da como una especie de loop histórico al estilo Dark, porque incluso la serie de Diego tiene un loop histórico incorporado, como una paradoja temporal”.