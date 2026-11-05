El plan 2027 de La Libertad Avanza: Karina Milei fijó metas territoriales junto a la senadora de Neuquén Nadia Márquez

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, delinearon los objetivos territoriales de La Libertad Avanza frente a cien profesionales de Neuquén y Salta. La actividad, desarrollada en la Ciudad de Buenos Aires, tuvo como anfitriona a la senadora nacional neuquina Nadia Márquez.

Durante la Jornada de Gestión Pública y Legislativa, los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional establecieron las metas del oficialismo para las elecciones de 2027 y detallaron el impacto de las recientes medidas económicas en el sector petrolero.

La meta electoral: el pedido a las bases

En su intervención, Karina Milei solicitó a los dirigentes incrementar el trabajo del espacio en los distritos. «Necesitamos de la gente que nos acompañe, de los equipos que trabajen, de la gente que haga territorio, de la gente que lleve las ideas al vecino, al amigo», indicaron desde Presidencia.

Para el esquema de crecimiento, fijó un objetivo matemático: “Como yo siempre digo, con que vayan y convenzan a dos, esos dos convencerán a otros dos. Así vamos haciendo un montón y vamos a lograr la reelección de Javier y la transformación de Argentina”.

En su rol de anfitriona, la senadora Nadia Márquez remarcó la función de los equipos locales. «Estamos trabajando con compromiso y convicción para consolidar el crecimiento en cada rincón de nuestra provincia y de todo el país», aseguró tras acompañar a la comitiva.

Fin del «barril criollo» y balance de desregulaciones

El presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, centró su exposición en la agenda parlamentaria. El legislador contabilizó 18.000 desregulaciones implementadas bajo la órbita del ministro Federico Sturzenegger, e indicó que «le quedan dos meses para seguir pateando hormigueros antes de fin de año».

En ese contexto, Menem detalló el impacto de la nueva normativa en la región patagónica. «Hay una que les pega directamente, que fue lo del barril criollo, que sancionamos en la Ley Bases. Gracias a una de esas 18.000, hoy la Argentina produce lo que produce y exporta lo que exporta», afirmó.

La delegación de profesionales cumplió un cronograma de visitas a dependencias públicas, que incluyó reuniones con funcionarios del Gabinete y legisladores. La agenda se estructuró en cuatro bloques:

Congreso de la Nación: Exposiciones sobre técnica legislativa a cargo del secretario parlamentario Francisco Tomassino Zelaya y la diputada Silvana Giudici . El vocero presidencial, Adrián Ravier , expuso los lineamientos de gestión.



Exposiciones sobre técnica legislativa a cargo del secretario parlamentario Francisco Tomassino Zelaya y la diputada . El vocero presidencial, , expuso los lineamientos de gestión. Visita a YPF: La comitiva recorrió las instalaciones de la petrolera estatal y mantuvo encuentros con el director ejecutivo de Asuntos Públicos, Federico Mancuso.



La comitiva recorrió las instalaciones de la petrolera estatal y mantuvo encuentros con el director ejecutivo de Asuntos Públicos, Federico Mancuso. Ministerio de Salud: Reuniones directas con el ministro Mario Lugones ; el secretario nacional de Discapacidad, Diego Masaragian; y el titular de la Sedronar, Roberto Moro.



Reuniones directas con el ministro ; el secretario nacional de Discapacidad, Diego Masaragian; y el titular de la Sedronar, Roberto Moro. Cierre económico: Federico Sturzenegger finalizó las disertaciones en el auditorio de Diputados con un análisis sobre la revisión del Estado y los recursos públicos.

La jornada incluyó la participación de los senadores nacionales Pablo Cervi, Emilia Orozco y Guzmán Coraita, junto a los diputados Gastón Riesco, Carlos Zapata y Julio Moreno Ovalle.