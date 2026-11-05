Una nueva operación inmobiliaria en un oasis agrícola de la Patagonia: se vendieron más de 5.000 hectáreas

El Valle Medio del río Negro ha sido escenario de una nueva operación inmobiliaria rural de importancia. En específico, en la zona denominada Colonia Josefa se concretó la venta de más de 5.000 hectáreas a un inversor oriundo del centro del país.

El campo objeto de la operación inmobiliaria es conocido como La Julia. Se extiende a ambos lados de la Ruta Nacional 250 y se ubica a 60 kilómetros de la localidad de Choele Choel.

Se vendió un campo de más de 5.000 hectáreas en Valle Medio

La Julia es una propiedad de 5.070 hectáreas ubicada en Colonia Josefa, un extenso valle de destacado potencial agrícola ubicado en el norte de la provincia de Río Negro. El terreno es completamente llano, con ausencia de las características bardas del norte patagónico.

El campo tiene alrededor de cuatro kilómetros de costa sobre el caudaloso río Negro (se ubica en la margen sur del mismo). Eso, sumado al terreno llano, permitiría incrementar fácilmente la superficie bajo riego, pasando de las 130 hectáreas actuales a más de 1.900.

Ese dato permite dimensionar el potencial de ese y otros campos de la región: el riego es capaz de transformar áreas de monte con escasa vegetación y con cría bovina extensiva (con una carga equivalente a una vaca cada 20 hectáreas) en unidades con altos niveles de producción agrícola.

Hoy, de las 5.070 hectáreas de La Julia, apenas 130 se encuentran bajo riego. Las características de la propiedad permitirían, potencialmente, multiplicar esa superficie por 14.

Si bien no trascendió el importe final de la operación, se pudo saber que en publicaciones en que se ofrecía la propiedad se indicaba un precio de US$750 por hectárea. Tampoco se conocen las condiciones de pago acordadas.

El Valle Medio atrae inversiones

La adquisición de La Julia no es una operación aislada en Colonia Josefa. En la misma zona, tuvo lugar a comienzos de 2026 la venta del campo denominado Fortín Copahue, de Agrónica SA. La firma es la mayor productora de alfalfa de la Patagonia, y cambió de manos: era propiedad de la española Nafosa y fue adquirida por Ceibos Group.

Fortín Copahue cuenta con 27 pivotes que riegan alrededor de 1.300 hectáreas. Allí, la alfalfa se rota con otros cultivos como maíz, trigo, cebada, avena, ray grass, sorgo y moha. Cabe recordar que también en Colonia Josefa, la familia Muñiz Barreto encara un proyecto que apunta a sistematizar en lo inmediato 1.000 hectáreas,

Las condiciones agroclimáticas del norte de la Patagonia contribuyen a explicar el interés inversor para el desarrollo de actividades agropecuarias en el lugar. El río Negro, con un caudal promedio cercano a los 900 metros cúbicos por segundo, garantiza la disponibilidad de agua de excelente calidad, con bajos niveles de salinidad.

La mayor productora de alfalfa de los valles del río Negro se ubica en Colonia Josefa. Foto: archivo.

Asimismo, la elevada heliofanía y la alta radiación solar durante la primavera y verano convierten a los valles rionegrinos en escenarios ideales para cultivos estivales: son condiciones que se traducen en rendimientos más altos y estables que en las áreas agrícolas de secano del país.

Por otro lado, las temperaturas frescas durante la primavera mejora rindes en cultivos invernales. Y la baja humedad ambientales durante buena parte del año favorece altos estándares de sanidad.

A esto debe sumarse que en el Valle Medio es posible acceder a campos de importante superficie con factibilidad de riego. Ello posibilita el desarrollo de actividades productivas a considerable escala, un factor que se correlaciona directamente con la rentabilidad de muchas unidades de negocio. Lo mismo sucede en los valles ubicados más hacia el este de la provincia.

En particular, en La Julia predominan los suelos de textura franco-limosa a franco-arenosa, con niveles de retención y drenaje de agua apropiados para el desarrollo de actividades agrícolas.

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