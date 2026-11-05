PAE y UCEMA capacitaron a proveedores de Vaca Muerta para fortalecer su gestión empresarial

Pan American Energy (PAE) finalizó una nueva edición del Programa de Formación de Proveedores Estratégicos, una iniciativa orientada a fortalecer las capacidades de gestión de las empresas que integran su cadena de valor en Vaca Muerta.

La capacitación se realizó a través del Programa PyMEs PAE, en alianza con la Universidad del CEMA (UCEMA), y reunió a 12 representantes de seis compañías proveedoras de la compañía. La propuesta tuvo un formato ejecutivo intensivo, y combinó competitividad, construcción de indicadores y tableros de control, optimización de procesos e inteligencia artificial aplicada a la gestión empresarial.

«El crecimiento de la industria energética en la Cuenca Neuquina plantea nuevos desafíos para las empresas proveedoras, que requieren no solo capacidades técnicas, sino también estructuras de gestión sólidas, procesos eficientes y herramientas que les permitan sostener su desarrollo», señaló Daniela Antoci, gerente de Sustentabilidad de PAE.

El desarrollo de la actividad en la cuenca Neuquina plantea nuevos desafíos para los proveedores. Foto: gentileza.

Formación para las empresas proveedoras

La jornada de cierre y entrega de certificaciones contó con la participación de Luis Affranchino, director de contenidos de UCEMA PyMEs, y Frederik Evendt, docente de la universidad.

Nicolás Manca es gerente de Administración y RRHH de Rakiduamn, una de las firmas que participó de la capacitación. Luego de finalizar la actividad, destacó que «lo más valioso fue el intercambio: la experiencia de colegas e instructores, la posibilidad de compartir realidades similares y conocer cómo otros abordan desafíos comunes».

«Me quedó la convicción de que la profesionalización de la gestión es un camino indispensable para fortalecer la competitividad y el desarrollo de la empresa en un entorno cada vez más complejo», expresó Manca.

La iniciativa surge de la alianza entre PAE y la Universidad del CEMA. Foto: gentileza.

Por último, Mario Casasco, Director Ejecutivo de UCEMA PyMEs, aseguró que la alianza entre PAE y la Universidad del CEMA durante los últimos cuatro años «ha permitido dar continuidad a una propuesta de formación empresarial que evoluciona junto con las necesidades de la industria».

«Durante 2024 y 2025, las iniciativas desarrolladas en conjunto convocaron a empresarios, emprendedores y referentes de PyMEs para abordar desafíos vinculados con el diseño de una hoja de ruta hacia la competitividad y los procesos de transformación tecnológica», concluyó.