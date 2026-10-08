¿Te gustó Bridgerton? Tres series románticas de época para ver en streaming

Bridgerton continúa conquistando a los fanáticos de las historias románticas. Con el reciente anuncio de una nueva precuela centrada en la juventud de Violet y Edmund Bridgerton, Netflix volvió a despertar el interés por las ficciones que combinan amores imposibles, secretos familiares, vestidos de época y grandes escenarios.

Pero mientras llegan los nuevos capítulos de la exitosa producción, existen otras series que pueden convertirse en una excelente alternativa para quienes disfrutan de los romances intensos y las historias ambientadas en siglos pasados. Algunas tienen protagonistas que desafían las reglas de su tiempo, mientras que otras muestran cómo el amor puede cambiar el destino de familias enteras.

Desde los salones de la aristocracia europea hasta los palacios imperiales, estas tres series románticas de época ofrecen intrigas, pasiones y personajes inolvidables. Una selección ideal para quienes buscan qué mirar durante el fin de semana.

1. La emperatriz: un romance real atravesado por secretos y traiciones

Dónde verla: Netflix.

Para quienes quedaron atrapados por los romances de la aristocracia en Bridgerton, La emperatriz es una de las alternativas más atractivas. La producción alemana reconstruye la historia de Isabel de Baviera, conocida como Sissi, y su relación con el emperador Francisco José de Austria.

La trama comienza cuando una joven rebelde se enamora del emperador y termina convirtiéndose en su esposa, una decisión que altera los planes de la familia imperial. Sin embargo, lo que parece un cuento de hadas pronto se transforma en una historia atravesada por las exigencias de la monarquía, las rivalidades familiares y las intrigas políticas.

Protagonizada por Devrim Lingnau y Philip Froissant, la serie combina escenarios majestuosos, vestuarios deslumbrantes y conflictos sentimentales que recuerdan al universo Bridgerton.

Además, tiene una novedad para sus seguidores: Netflix confirmó que la tercera y última temporada se estrenará el 12 de noviembre de 2026. Por ahora, las primeras dos entregas están disponibles para maratonear.

2. La cocinera de Castamar: un amor prohibido que desafía las diferencias sociales

Dónde verla: Netflix.

Ambientada en el Madrid de 1720, La cocinera de Castamar cuenta una historia de amor que desafía las reglas de la aristocracia y que tiene todos los ingredientes para conquistar a quienes disfrutan de los romances imposibles.

La protagonista es Clara Belmonte, una joven cocinera que llega a trabajar a la residencia de un duque viudo. Su talento culinario y su sensibilidad comienzan a llamar la atención del aristócrata, quien todavía intenta recuperarse de una dolorosa pérdida.

Lo que comienza como una relación marcada por la distancia social se transforma en un vínculo cada vez más intenso, mientras los secretos familiares, las ambiciones y las diferencias de clase amenazan con separarlos.

Basada en la novela de Fernando J. Múñez, la ficción está protagonizada por Michelle Jenner y Roberto Enríquez, junto a Hugo Silva. Tiene 12 episodios, una extensión ideal para quienes buscan una historia romántica que puedan empezar y terminar en pocos días.

3. Las bucaneras: jóvenes rebeldes, romances y escándalos en la alta sociedad

Dónde verla: Apple TV.

Si lo que más te gusta de Bridgerton son los bailes elegantes, los romances apasionados y los secretos de la alta sociedad, Las bucaneras (The Buccaneers) es una de las opciones más cercanas a ese universo.

La historia transcurre durante la década de 1870 y sigue a un grupo de jóvenes estadounidenses que llega a Londres con la intención de ingresar a los círculos más exclusivos de la aristocracia británica.

Sin embargo, estas mujeres tienen ideas muy diferentes de las que esperan las familias tradicionales. Entre compromisos matrimoniales, amistades intensas y amores inesperados, las protagonistas comienzan a desafiar las normas de una sociedad que pretende decidir su futuro.

Inspirada en la novela inconclusa de Edith Wharton, la producción combina vestuario de época con una narrativa moderna y una banda sonora contemporánea.

La serie cuenta con dos temporadas disponibles y una tercera entrega confirmada, por lo que resulta una buena elección para quienes buscan una ficción romántica con varias historias para seguir.

Qué serie ver si te gustó Bridgerton: tres opciones para elegir según tus gustos

Las tres producciones comparten algunos elementos que hicieron de Bridgerton un fenómeno internacional, pero cada una tiene su propia identidad.

La emperatriz es ideal para quienes prefieren los romances de la realeza, los conflictos familiares y las intrigas políticas. La cocinera de Castamar apuesta por una historia de amor prohibido, atravesada por las diferencias sociales y los secretos del pasado.

En cambio, Las bucaneras es la alternativa más cercana al espíritu juvenil y rebelde de Bridgerton, con amistades, romances complicados y protagonistas que buscan decidir sobre sus propias vidas.

Mientras Netflix prepara la nueva precuela dedicada a Violet y Edmund Bridgerton, estas tres historias permiten seguir disfrutando del romanticismo, los grandes escenarios y las pasiones que desafían las convenciones de cada época.