Meridiano desembarca en Neuquén con el proyecto Nodo para desarrollar el mercado del arte en la Patagonia

Galería Arriba, de la capital neuquina, es uno de los espacios que participará de Nodo Circuito Neuquén.

Meridiano, la cámara argentina que reúne a galerías de arte contemporáneo, desembarca este fin de semana en la ciudad de Neuquén con la primera edición nacional de NODO Circuito Neuquén, que se llevará a cabo entre el viernes y el domingo. Será en el marco de su programa de desarrollo y fortalecimiento del mercado del arte contemporáneo argentino.

Instituciones culturales, galerías, espacios independientes, talleres de artistas y profesionales del sector participarán de tres días de exposiciones, recorridos, conversatorios y encuentros orientados a acercar al público a la escena artística de la Patagonia Norte.

Todas las actividades son de acceso libre y gratuito. Para participar de la apertura se requiere inscripción previa a través de un formulario ingresando a https://nodo.somosmeridiano.com.ar/

Qué es Meridiano

«Meridiano nace como asociación civil sin fines de lucro, que es lo que somos, en el año 2016», cuenta Gonzalo Lagos, su director ejecutivo, en un diálogo con Diario Río Negro. «En realidad viene con instancias previas cuando un grupo de galeristas, sobre todo impulsados por la figura de Orly Benzacar, que fue la primera presidenta de Meridiano, habían conformado en principio un consorcio exportador junto a lo que en ese momento era la Fundación Exportar, que hoy es la Agencia de Promoción de Inversiones y de Comercio Internacional, y la Fundación ICBC».

Lo que intentó ese primer consorcio fue pensar posibilidades de articulación entre lo público y lo privado para exportar arte argentino, y que el arte argentino empiece a tener una inserción internacional en distintas ferias. «Lo que se incentivaba era que haya un apoyo también del Estado para que las galerías puedan salir del país y participar de ferias internacionales, que son instancias de muchísima visibilidad», destaca Lagos.

La Cámara se conforma finalmente en 2016 como una asociación civil con 10 galeristas, hoy son 67. «Fue un crecimiento exponencial de la representatividad de las galerías. Nació en la ciudad de Buenos Aires, pero ya incorporamos inmediatamente galerías de Rosario, de Córdoba… La intención fue que sea una Cámara con la mayor representatividad nacional posible».

Respecto de galerías de arte en el Alto Valle, no tienen asociadas aun, pero sí proyectos de galerías.»Quizás muchas más asociadas a sectores como el diseño, pero hay proyectos de galerías, otros que están empezando a forjarse con la llegada de Nodo, fue una buena instancia también para formar distintos agentes», destaca Lagos.

Nodo: las galerías de arte en primer plano

¿Qué es Nodo? Es un programa de fortalecimiento y desarrollo del sector de las artes visuales impulsado por Meridiano. Su objetivo es mejorar la circulación de obras y artistas, fortalecer el desarrollo comercial, profesionalizar a los actores del

sector, generar nuevos públicos y compradores y producir información útil para tomar decisiones.

«Es un programa que desarrollamos en la ciudad de Buenos Aires hace cinco años, que intenta visitar las galerías y ponerlas en la agenda cultural de la ciudad durante cuatro o cinco días, es como una semana de las galerías», explica Lagos. Lo que está sucediendo por primera vez con Nodo es su expansión a nivel nacional y Neuquén fue el primer lugar elegido. «La idea es poder ampliar la mirada, una mirada más nacional para fortalecer el mercado del arte en todas sus regiones».

Gonzalo Lagos, curador independiente, es el director ejecutivo de Meridiano.

Nodo Neuquén se conformó con un Consejo Asesor integrado por Oriana Farizano, directora de Gestión Cultural de la Provincia de Neuquén; Estefanía Petersen, en representación del Centro Cultural Alberdi; Natalia Michelini, directora del MNBA Neuquén; y Marina Cisneros, artista visual, gestora y productora cultural neuquina.

Nodo fuera de Buenos Aires: por qué empezar en Neuquén

¿Qué se propone Meridiano con Nodo en Neuquén? «Por un lado, formar audiencias», remarca Lagos, «porque entendemos que para acercar gente que compre arte o que quiera forjar una colección, hay que formar y hay que primero reunir a esa escena, que es la que luego va a tener que interactuar con esas audiencias».

¿Y por qué empezar por Neuquén? «Había una mirada hacia el sur», reconoce su director ejecutivo. «Y porque entendíamos que Patagonia tiene una potencia enorme, pero que también tiene muchas complejidades que otras regiones no tienen. Una de las cosas que identificábamos fue que es una región que no tiene ferias de arte, por ejemplo. En general, si vos mapeas un poco Argentina, todas las regiones tienen su feria de arte que puede ser pública o privada o mixta. Recién se está creando una primera feria el año que viene, que se va a hacer en abril, una feria que se llama COPA, que se va a hacer en Plottier».

Nodo busca generar en Neuquén una mayor circulación de su producción artística, formación para actores locales, nuevos vínculos nacionales, información para diseñar políticas, fortalecimiento institucional y oportunidades para ampliar públicos y compradores. El objetivo es que la experiencia deje una red y herramientas que continúen después del encuentro presencial.

Centro de Convenciones Domuyo, en la ciudad de Neuquén.

También, por supuesto, lo que nos atraía de Neuquén es su potencial económico, digamos, su fuerte empuje en términos económicos, productivos, que creo que ahí hay una audiencia importante también para formar empresas, real estate, desarrollo inmobiliario, bodegas, es decir, actores que son claves también para acompañar actividades culturales y desarrollo del mercado».

Pero no es solamente pensar en el poder adquisitivo advierte Lagos. «Sí, hay poder adquisitivo, pero no hay instancias de articulación que permitan acercar la cultura y las artes visuales a esas personas, ese público quizás más estratégico que nosotros identificamos, que tiene capacidad de compra».

Lanzamiento Nodo Circuito Neuquén

Este viernes, a las 11, se realizará el lanzamiento institucional de NODO Circuito Neuquén 2026 en el Centro de Convenciones Domuyo (Isla 132, Paseo de la Costa, Neuquén). El encuentro reunirá a autoridades, aliados públicos y privados y referentes de la comunidad artística. La apertura presentará una serie de obras de Ana Zitti (Neuquén), Jimena Croceri (Cutral Co – Buenos Aires), Ariel Mora (Neuquén – Buenos Aires) y Joaquín Fargas (Buenos Aires).

Un circuito abierto para descubrir el arte de la región

Del viernes al domingo, de 14:00 a 20:00 h, el público podrá recorrer los espacios participantes con entrada libre y gratuita.

Será una oportunidad para descubrir exposiciones, conocer a los artistas de la región y conversar con quienes impulsan distintos proyectos de comercialización de arte contemporáneo. El circuito se desplegará en distintos puntos de Neuquén, Cipolletti, Plottier y San Patricio del Chañar, con la participación del Centro Cultural Provincial Alberdi, Museo Nacional de Bellas Artes Neuquén, Centro de Convenciones Domuyo, Sala de Arte Emilio Saraco, LaFuente Taller/Espacio, Corredor del Viento, aRRiba + Nivell Cero, TANDEM Art Gallery, Cupé, Artesanías Neuquinas, Q Gallery, Espacio Cubo, Feria COPA | Contemporáneo Patagónico y Mercado de Creadores en Bodega MALMA.

Conversatorios y encuentros abiertos

Además de las exposiciones y recorridos, NODO ofrecerá una agenda de conversaciones con artistas, galeristas, curadores, coleccionistas, investigadores y gestores culturales de distintas provincias. Los encuentros abordarán temáticas como el mercado del arte, el coleccionismo y las experiencias de producción y gestión cultural en diferentes territorios.

Viernes — 12:30 h | Centro de Convenciones Domuyo

Conversatorio El mercado del arte hoy: contextos, escenas y oportunidades, con Andrei Fernández (Curadora e investigadora, NOA), Carlos Stia (Coleccionista, Rosario) y Diego Obligado (Galerista y Presidente de Meridiano, Rosario). Modera Gonzalo Lagos (Director Ejecutivo de Meridiano). La conversación pondrá en diálogo distintas perspectivas sobre el presente del mercado del arte argentino y las oportunidades de desarrollo de las escenas regionales.

Sábado — 10:00 h | Museo Nacional de Bellas Artes Neuquén

Conversatorio Circulación, públicos y coleccionismo, con Diego Stagnaro (Artista y gestor de Espacio Cubo, Neuquén), Laura Valdivieso (Artista, curadora, gestora y docente, Mendoza) y Pablo Montini (Historiador, curador y Director del Museo MARC, Rosario). Modera Analía Solomonoff (Directora del Programa NODO). Un intercambio sobre la circulación de obras, la formación de nuevos públicos y las distintas maneras de acercarse al coleccionismo.

Sábado — 17:00 h | Centro de Convenciones Domuyo

Se realizará el conversatorio Territorio y proyección patagónica: Residencias, con Valeria Conte Mac Donell (Artista y gestora de Residencia Otro Lado, San Martín de los Andes), Andrés Zerneri (Artista, gestor y docente de Residencia C421, Villa La Angostura) y Suyai Otaño (Artista y gestora de Residencia Manta, San Martín de los Andes). Modera Marcelo F. A. del Hoyo (Artista, curador, docente e investigador, Neuquén). Un encuentro dedicado a la residencia artística como espacio de creación, investigación e intercambio vinculado al territorio.

Domingo — 10:00 h | Museo Nacional de Bellas Artes Neuquén

Conferencia de Marisa Baldasarre, historiadora del arte y directora del Centro de Estudios Espigas (UNSAM), quien presentará los orígenes y la consolidación del mercado del arte moderno en Argentina, sus protagonistas y sus principales transformaciones.