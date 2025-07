Francisca y los exploradores, de gira por Río Negro y Neuquén: naturaleza indie

Franco Saglietti todavía estaba en Miami cuando hace unos días habló con Diario RÍO NEGRO. Antes, había estado por Costa Rica. En unos pocos días, comenzará una gira patagónica de un mes, que comenzará este viernes, en la Vieja Estación (Belgrano 195, Centenario), que continuará por salas de San Martín de los Andes, Bariloche (el 19), Esquel (el 18), Lago Puelo (el 26) y, a la vuelta de todo eso, la ciudad de Neuquén.



En Centenario, la fecha que abrirá su extenso periplo patagónico será parte del Festival Surreal, junto a los neuquinos Autómata Personal, Magnus y Sacha Arrupe, baterista de los cipoleños Vrule, esta vez en modo drums DJ.



Los shows prometen “mucha música, buenas canciones, buenas letras, hay teatralidad, hay arte, hay performática, hay conexión con el público, hay mucha emocionalidad”, dice Franco, “Siempre me tomo un ratito para conectar yo solo con la banda, más acústico, súper íntimo. Después vamos levantando y al final la pudrimos”, advierte entre risas.

Franco Saglietti: viajar, tocar, curtir



¿Por qué Franco Saglietti estaba en Miami, luego de Costa Roca y antes de volver a la Patagonia? Porque así siente la música y eso hace su propia música con Franco Saglietti. Para eso fue que creó hace poco más de una década Francisca y Los Exploradores.

«La sangre», lo último de Francisca y los exploradores



Nadie es Francisca en Francisca y Los Exploradores, como nadie es Patricio Rey en Los Redondos. Es un concepto que el Franco creó para ser libre. Mientras Francisca y sus exploradores se ponen al frente, él, por detrás, hace lo que quiere y como (lo) quiere. Y lo que quiere es músico, aunque no necesariamente se trata de música.



Por caso, en Costa Rica aprovechó para surfear varias de las mejores olas y aquí, en la Patagonia, aprovechará para esquiar. Además de reencontrarse con amigos y hacer otros nuevos, tocar, comer, conocer, componer y quizás, por qué no, también grabar. O cómo le dijo a Diario RÍO NEGRO: “curtir con la gente”. Eso es el indie, para quien pregunte.



Francisca es, entre otras cosas, un alter ego de Franco Saglietti, que esta vez estará acompañado por Exploradores patagónicos. Por eso, decir que Francisca y Los Exploradores es una banda es algo muy relativo. Los exploradores de su último disco editado, Deseo (2024) no son los mismos exploradores que lo acompañarán por las rutas patagónicas. Ni estos fueron los que lo acompañaron por Costa Rica y Miami. Lo más probable es que haya encontrado exploradores caribeños.

Deseo (2024), el último disco de Francisca y los exploradores



“Es como una filosofía de vida que llevo practicando desde hace unos diez años”, confiesa Franco, cordobés de nacimiento. “Viajo, conozco lugares, curto con la gente, comparto música, de repente grabo una sesión acá, grabo algún temita nuevo, un cover, una colaboración, o como alguna canción para alguien y de alguna forma mezclo todo eso, que es mi show profesional, mi show músico”.



“De tanto ir a Bariloche, terminé aprendiendo a esquiar, que es algo que en la verdad me hace muy feliz. Y con lo de Costa Rica y Miami pasó algo parecido. En Costa Rica hay surf y yo también llevo algunos años aprendiendo a surfear y de repente un productor local me dice ‘me gustaría que venga Francisca’, me armó un par de fechas y yo lo combiné con saber que en el lugar había olas para surfear. Es mi forma de vida”.

Francisca y yo



La música de Fran Saglietti es un fiel reflejo de lo que el periodista Yumber Vera Rojas dio en llamar hace ya muchos años el manso indie. Mientras la mayoría de las bandas que dieron forma al movimiento ya son parte del mainstream y de sus reglas, Francisca sigue como entonces: suaves y muy creativas melodías para letras -no menos creativas- acerca de la vida cotidiana. Atado a nada, Fran viaja en todos los sentidos de la palabra.



La historia de Francisca y Los Exploradores es la historia de un música en busca de alguien que haga el trabajo sucio para el sistema (el indie también debe dar sus explicaciones después de todo). “Lo que sucedió fue que cuando empecé a hacer canciones hace unos diez, doce años atrás, lo que me pasaba era que en esos momentos sentía que no era yo quien estaba escribiendo eso, una melodía, una frase. Entonces, como que en algún momento decidí ponerle un nombre que no fuera el mío”. Así salió Francisca.



Algo de la fonética de ese nombre me encanta, dice Franco. “Además, yo me llamo Franco, entonces me gusta un poco la idea de que sea un poco parecido, pero, a la vez también me pasaba que, no sé, con mis canciones que siento que responden quizá un poco más a mi costado femenino. Me gustaba eso. Es correrme un poco yo del medio para ser más un puente o canal para que mi música fluya”.



Lo que hoy fluye por ese puente es jazz, un sonido inexplorado por el indie. Y qué mejor que estos exploradores reclutados por Francisca. “Justo antes de que empezáramos a charlar estaba escuchando las mezclas finales de un disco que va a salir en agosto o septiembre de este año. Todavía no tengo el nombre, pero básicamente sería algo así como Francisca descubre el jazz, un gran cuarteto de jazz: contrabajo, batería, piano y guitarra”.