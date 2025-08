Germán Palacios: «El hombre inesperado es comedia romántica altamente poética»

Un hombre viaja en tren. Solo. De Paris a Frankfurt. Una mujer sube y se sienta a su lado. No se conocen. En realidad, sí: ella a él. Él, Pablo Parsky, es un escritor consagrado que enfrenta lo más cercano a una crisis existencial. Y ella, Marta, no es lectora de la obra de Parsky: lo admira. Y sin esperarlo, lo encuentra a su lado para un largo viaje en tren. ¿Cuánto hay en este inesperado encuentro? ¿Y cuánto del del destino? La respuesta, si la hay, la dará el propio viaje del que los espectadores también son parte.



Escrita por la consagrada actriz, novelista y dramaturga francesa Yasmina Reza, “El hombre inesperado”, propone un encuentro impensado, entre dos soledades que viajan en un mismo vagón de tren. Sus pensamientos vuelan hasta entrecruzarse en un intercambio pleno de poesía, humor, inteligencia y giros sorprendentes llenos de intriga que podrían transformar sus vidas.

Inés Estévez y Germán Palacios, en El hombre inesperado.



Actuada y codirigida por Germán Palacios e Inés Estévez, “El hombre inesperado” inicia una gira que comienza ese jueves en Teatro Municipal de Zapala; y que continuará este viernes en el Cine Teatro Español de Neuquén; el sábado, en Casa de la Cultura de Roca; y el domingo, en el Centro de Artes y Exposiciones Roberto Abel de Cipolletti (ver abajo).

Quién es ese hombre inesperado

“Pablo Parsky está en crisis con muchas cosas”, revela Germán Palacios, en un extenso diálogo con Río Negro poco antes de emprender viaje con la obra. “Está en crisis con la escritura, está en crisis con envejecer, está en crisis con el amor, con el sexo, con un montón de situaciones. Y es un personaje, como la mayoría de los personajes de Yasmina Reza, refinado, culto, inteligente, con mucho humor y con un gran sarcasmo”.



Y sentada a un metro y medio de Parsky, viaja una mujer que es una ferviente admiradora de este autor y que cuando sube al tren, lo reconoce de inmediato, pero no sabe qué hacer. “Le va a tocar viajar a un metro y medio de este tipo que es su ídolo”, sigue contando Palacios. “Y la verdad es que no sabe cómo comportarse, no sabe si quedarse en el tren, si bajar. Y para colmo en su cartera lleva la última novela escrita por Parsky”.



A partir de esta situación dramática, de este planteo dramático, la autora invita al espectador a ser partícipe de este viaje, lo convierte en un viajero más que verá cómo se irán vinculando a estos dos personajes a través de sus pensamientos. “Lo que vos recibís como espectador es lo que les va pasando a cada uno de ellos a través del viaje”, anticipa el actor. “Y ellos relatan sus pensamientos a través de monólogos que se van interconectando. Que van generando un nuevo vínculo entre ambos, que no voy a anticipar, pero que está hecho con maestría. Y es muy gracioso porque ella tiene mucho humor. El personaje de Marta, de la viajera, también tiene mucho humor”.



La situación es bastante graciosa en principio porque Parsky está muy en otra, tiene otra problemática y ni la mira. Y para ella es como viajar con su ídolo. Entonces ya ahí hay un conflicto muy jugoso de arranque, redondea Palacios.

Dos solitarios en viaje

La historia transcurre en el camarote de un vagón de tren. ¿Pero qué pasa?, se pregunta el actor y codirector de la obra. “La obra muchas veces fue representada literalmente en un vagón de tren, un espacio pequeño que le quita mucha movilidad y, a la vez, le da mucha literalidad al texto que es muy poético. Entonces, lo primero que sospechamos y que coincidimos con Inés fue en sacarla de ese lugar, acentuar el aspecto poético y onírico que la obra tiene”.

El teatro es como dice Mauricio Kartun: tiene el poder de aludir. Germán Palacios



A partir de ahí fue que diseñaron unas ventanas que, en sus propias palabras, “no se entiende muy bien si es un adentro o un afuera, y que nos parecía maravilloso como para poder transitar la obra más libremente. Después inventamos también, dentro de ese lugar indescifrable, pero que a la vez entendés que algo de tren tiene, otros lugares para que los personajes se puedan mover y sacar un poco también de ese encierro que le puede dar un camarote de tren. Y la verdad que estamos muy contentos porque funciona”.

Para el actor que fuera protagonista de “Pasajeros de una pesadilla”, filme de 1984l filme basado en el caso Schoklender, “es muy emocionante traducir las ideas en el papel o en la cabeza cuando se materializan en el escenario y ves que funcionan, que el espectador las entiende y las adopta. Porque ahí te das cuenta de que el teatro es como dice Mauricio Kartun, el teatro tiene el poder de aludir. Entonces, ¿qué sentido tiene hacer un tren si ya la historia está contando que es en un tren? Tiene mucho más valor, por lo menos para nosotros, aludir a algo que haga que el espectador pueda completar y pueda viajar con la historia”.

Un texto poético

Germán Palacios conocía a Yasmina Reza porque durante más de diez años codirigió y protagonizó, junto a Ricardo Darín, ART, una de sus obras más aclamadas. Pero no conocía “El hombre inesperado”. Una noche, durante una cena con los productores Nachi Bredeston y Alejandro Figueiras, conversando acerca de posibles materiales y demás, me hablaron de esta obra. La conocía, pero no la había leído. Lo cierto es que, como me gusta mucho la autora, me puse en campaña para conseguir el material. Un director amigo, Luis Romero, el Indio Romero, que en su momento la había dirigido, muy amablemente me envió el material. Y bueno, me pasó que lo leí y me enamoré, me enamoré del material a tal punto que al día siguiente me puse a estudiarla como actor, tuve como una impronta de que lo quería actuar”.



“La primera imagen que tuve fue la de Inés”, confiesa cuando habla de su compañera en escena. “Hacía muchos años que yo había trabajado con ella, muchos, muchos, 30 años. Hicimos un par de cosas juntos, un par de películas y siempre tuve un recuerdo muy lindo de ella”. Para Germán, la actriz que lo acompañara debía ser, en principio, más o menos de su edad porque así lo indicaba el texto. “Y a la vez, la obra es altamente poética y, si queremos definirla, es una comedia romántica, si se quiere. Entonces, hacía falta una actriz bella, sensible, con una vida transcurrida. La llamé y me dijo que sí al instante. Ella conocía la obra, la había visto, le encantaba, y bueno, se subió, se subió al tren”.



Con Inés Estévez subida al tren, empezaron a ensayar en septiembre del año pasado hasta que, en abril de este año, llegó el momento del estreno en el teatro Maipo de la ciudad de Buenos Aires, aunque la idea era que fuera una puesta viajera. “La historia transcurre en un tren, ¿no? Y el espectáculo tiene una concepción viajera, tiene un espíritu viajero” reflexiona Palacios. “Entonces, cuando empezamos a planificar y a intercambiar ideas de puesta con Inés, siempre tuvimos claro que queríamos descentralizarla de Buenos Aires, llevar la obra a distintos escenarios del país, pero en la misma condición que acá en Buenos Aires.



Lo que sucedió fue que no era una obra para estrenar en cualquier espacio, tenía ciertos requerimientos estéticos y demás que debían lucir. Entonces, esperando a ver qué teatro podía ser acorde apareció el Maipo en un hueco que había “y fue lo mejor que nos podía haber sucedido”, reconoce. “Porque es un teatro realmente maravilloso y con un personal divino, y ayer (domingo) terminamos de hacer nuestra última función de este año, porque nos ofrecen volver, y lo más probable es que volvamos, porque la hemos pasado muy bien, y porque es un ámbito ideal para esta, que es una obra de texto”.

