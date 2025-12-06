HBO Max en la mira: la compra de Warner Bros. por parte de Netflix deja a la plataforma al borde de la desaparición

La compra de Warner Bros. por parte de Netflix encendió señales de alerta en toda la industria del entretenimiento, pero ninguna tan fuerte como la que rodea al futuro de HBO Max. La gran incógnita es qué ocurrirá con la plataforma y con las franquicias de alto valor que la sostienen.

Con títulos emblemáticos como Game of Thrones, Euphoria, The White Lotus y todo el universo DC, el servicio quedó en una zona de incertidumbre que inquieta a sus más de 100 millones de suscriptores, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

HBO Max en peligro: lo que Netflix quiere hacer con su catálogo

De acuerdo con las versiones que circulan, HBO Max podría desaparecer como marca y fusionarse por completo dentro de Netflix, dando origen a un catálogo unificado sin precedentes que combine décadas de contenido de Warner y producciones históricas de HBO con los éxitos globales de la plataforma líder del streaming.

Si bien una integración permitiría que los usuarios paguen solo una suscripción, especialistas advierten que Netflix podría priorizar sus algoritmos por encima del enfoque premium que caracteriza a HBO. Esto pondría en riesgo la identidad narrativa de franquicias que dependen del desarrollo autoral y del tiempo creativo.

Series en emisión como House of the Dragon o Euphoria podrían continuar bajo la estructura de Netflix, pero adaptadas a un modelo más inmediato que altere su esencia original.

Paralelamente, estudios y sindicatos del sector expresan su preocupación por el impacto de esta megafusión en el ecosistema audiovisual, alertando sobre una concentración sin precedentes que podría reducir la competencia y limitar las oportunidades para creadores independientes.