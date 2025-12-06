La millonaria movida de Netflix para quedarse con Warner Bros

La industria del entretenimiento atraviesa su mayor reconfiguración en décadas tras el anuncio de que Netflix adquirió Warner Bros. Discovery, una operación histórica valuada en 82.700 millones de dólares. El movimiento redefine por completo el mapa del streaming y de Hollywood.

La compra incluye los legendarios estudios Warner, su extenso catálogo de cine y series, y activos clave como HBO Max y los canales de televisión que integran el grupo.

Megafusión en el streaming: Netflix se queda con Warner Bros. y su catálogo icónico

El desembarco total de Netflix en Hollywood supone un cambio estructural: la compañía tendrá acceso a franquicias de enorme peso cultural, como Batman, Superman, el universo DC y Harry Potter, además de clásicos que abarcan desde Casablanca hasta El ciudadano.

El codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, celebró la operación y afirmó que permitirá “definir el próximo siglo de la narrativa”. Sin embargo, el anuncio generó controversias: Paramount Skydance denunció irregularidades en el proceso de venta —en el que también competía—, mientras que organismos como el Sindicato de Directores y Cinema United advirtieron sobre el impacto que podría tener en la asistencia a salas y en la diversidad del ecosistema audiovisual.

Con esta megafusión, Netflix incorpora un catálogo global sin precedentes, que incluye fenómenos como Harry Potter, cuya adaptación en formato serie ya tiene fecha prevista de lanzamiento para 2027.

— Agencia Noticias Argentinas