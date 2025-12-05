Series y streaming: Before, la oscuridad que se filtra en lo cotidiano

Before (Apple TV) sigue a Eli, un psiquiatra infantil que intenta reconstruirse tras la muerte de su esposa. Su vida alterada encuentra un giro inesperado cuando conoce a Noah, un niño silencioso, frágil y atravesado por visiones que parecen hablar tanto de su trauma como del pasado roto de Eli. La serie navega en un registro que va de lo íntimo e inquietante hasta el punto en el cual lo cotidiano se vuelve onírico. Con una puesta sobria y atmósferas densas, el relato se mueve entre silencios y una sensación constante de amenaza latente.

Heridas abiertas

Lo más potente de la tira es la vulnerabilidad de Crystal, quien abandona cualquier resabio de comedia para crear un personaje quebrado, siempre al borde. Noah funciona como su parte oscura, un niño que expresa más en sus silencios que en sus palabras. Before evita el golpe fácil.

El horror surge de aquello que intenta ocultarse. Algunos momentos se vuelven reiterativos, pero la serie compensa con una sensibilidad que combina miedo y humanidad.

Los recomendados

El Ensayo

La serie de Nathan Fielder lleva su concepto habitual de incomodidad a un territorio inclasificable. El Ensayo (HBO) parte de una idea tan simple como perturbadora: ayudar a personas a preparar conversaciones o decisiones cruciales recreando cada detalle de su vida real.

Fielder construye escenarios enormes, duplica bares, casas y situaciones; y empuja a sus participantes a confrontar miedos, inseguridades y versiones posibles de sí mismos. Entre humor absurdo y angustia real, la serie se vuelve una reflexión sobre el control, la autenticidad y la imposibilidad de prever lo emocional. Fielder, siempre extraño y brillante, convierte cada episodio en un experimento social donde la risa convive con la incomodidad más pura.

Bookie

Esta serie de HBO se centra en Danny, un corredor de apuestas que intenta sostener un oficio que se vuelve obsoleto frente a la legalización del juego y a un mundo que cambia más rápido que él. Con humor seco y situaciones al borde del desastre, Bookie mezcla caos, deudas y clientes imprevisibles, mientras Danny navega su vida personal con igual torpeza.

El tono es ácido, directo y sin glamour. Entre enredos, amenazas y pequeños golpes de suerte, la serie habla sobre la lucha por adaptarse cuando todo alrededor avanza y uno queda, sin querer, rezagado.