Jessica Lange vuelve a American Horror Story: de qué tratará la temporada 13

Ryan Murphy, director y creador de American Horror Story, sorprendió a sus seguidores al anunciar que las grabaciones de la temporada 13 comenzaron este lunes 6 de abril. Como si fuera poco, también marca el regreso oficial de la actriz Jessica Lange después de 8 años de abandonar la serie.

La decimotercera entrega de la exitosa serie será una continuación de American Horror Story: Coven, la temporada que sigue la vida de las brujas y las hechiceras de Nueva Orleans, Illinois.

“American Horror Story, temporada 13. Día Uno. ¡El regreso de Jessica Lange!”, anunció el productor en su cuenta de Instagram. La publicación reúne un total de 347 mil me gustas.

«Coven» es una de las temporadas más exitosas y amadas por la audiencia, al punto de que tuvieron una pequeña participación en la temporada “Apocalipsis”.

El elenco confirmado de American Horror Story, temporada 13

Además de Lange, las actrices favoritas de Murphy hacen su esperado regreso a la serie, como también se suman nuevos nombres, como el de la actriz y cantante Ariana Grande.