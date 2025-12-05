L-Gante presentó “Celda 4” y reveló cómo vivió sus cien días preso: “No quería que fuera tiempo perdido”

Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, visitó Otro día perdido, el programa que conduce Mario Pergolini en El Trece, y presentó su primer álbum de estudio, “Celda 4”, un trabajo que compuso durante su estadía en prisión, en el marco de la causa por privación ilegítima de la libertad y amenazas coactivas.

L-Gante y sus días en la cárcel: “Aprendí y hoy veo las cosas con más valor”

“Haber estado preso fue un proceso, pero también un momento de mayor enfoque. Dije: ‘No quiero pasar mucho tiempo acá, pero tampoco quiero que sea tiempo perdido’. Entonces con mi equipo se nos ocurrió preparar un álbum estando preso. Fue una etapa muy especial”, reconoció.

El músico recordó que pasó alrededor de cien días detenido y que, con el correr del tiempo, la angustia fue en aumento. “Cuando ya iba por el tercer abogado y eran los días 70 u 80, dije: ‘Borrá el tema, volví…’. Me quedé y llegué a desmayarme”, relató.

Sobre las condiciones en las que permaneció detenido, explicó:

“Era una celda común. Arranqué aislado y en un momento pedí un compañero porque estaba muy aburrido, me iba a volver loco”.

Pergolini quiso saber si su compañero lo reconoció inmediatamente. “Cuando me vio se volvió loco. Pero la llevamos bien, fue leve”, respondió.

En su reflexión final sobre el impacto personal de la experiencia, L-Gante aseguró que el encierro lo llevó a valorar aspectos de la vida cotidiana que suelen darse por sentado.

“Sí, aprendí. Hoy veo las cosas con más valor. Me quitaron la libertad por un tiempo y te das cuenta de lo valioso que es tener tu tiempo, la libertad, poder ver a quienes querés cuando vos querés. Eso no tiene precio”, afirmó.