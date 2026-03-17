“La colina de los perros”, la serie de Netflix de 5 capítulos que mezcla misterio, drama y secretos del pasado

El catálogo de Netflix sumó una propuesta ideal para quienes buscan series cortas pero intensas. Se trata de La colina de los perros, una producción de apenas cinco capítulos que combina suspenso psicológico, drama y elementos policiales.

La ficción se destaca por su ritmo atrapante y su duración breve, lo que la convierte en una opción perfecta para maratonear en poco tiempo. A pesar de tener pocos episodios, la historia logra mantener la tensión desde el inicio hasta el final.

Otro de los aspectos que llamó la atención de los fanáticos del género es que la serie está basada en la novela homónima publicada en 2017 por el escritor polaco Jakub Żulczyk, lo que suma un atractivo extra para los amantes de las adaptaciones literarias.

Desde su llegada a la plataforma en 2025, la producción comenzó a aparecer entre las recomendaciones de series policiales y de misterio, gracias a una trama cargada de secretos, conflictos familiares y un pasado que vuelve para cambiarlo todo.

De qué trata “La colina de los perros”

La historia sigue a un escritor exitoso que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. Marcado por un trauma del pasado y presionado por un misterioso chantaje, decide regresar a su pueblo natal después de muchos años.

Ese regreso lo obliga a enfrentarse a recuerdos que había intentado dejar atrás durante mucho tiempo. Al mismo tiempo, empieza a descubrir secretos ocultos dentro de la comunidad, algunos de los cuales involucran directamente a su propia historia familiar.

A medida que avanza la trama, el protagonista queda atrapado en una red de misterios, tensiones sociales y conflictos personales, donde cada revelación lo acerca más a una verdad que podría cambiar su vida para siempre.

Con una atmósfera oscura y un suspenso constante, la serie mantiene al espectador en vilo hasta el último episodio, consolidándose como una de las propuestas más intrigantes del género dentro de la plataforma.

El trailer oficial