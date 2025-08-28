Antártida – Dominio Uno: estrena en la Patagonia una fascinante película narrada por Ricardo Darín 

“Antártida – Dominio Uno”, es un documental que se adentra en el continente blanco, en la más pura y cruda naturaleza, para apoyar la creación de un área marina y surfear la ola más austral del planeta.

“Estábamos con el ancla puesta y amarrados con cuatro cabos a la costa, pero el viento era tan fuerte que cortó uno, el barco derivó y quedamos encallados contra las piedras”, cuenta Joaquín Azulay, uno de los dos hermanos de Los Gauchos del Mar que lanzó la película.

Con imágenes impactantes muestra las consecuencias del calentamiento global en el continente, la amenaza por pesca intensiva de krill y la importancia de las Áreas Marinas Protegidas. La obra es atrapante porque trae consigo el vértigo y el peligro al acecho, pero contiene un mensaje clave: un llamado a salvaguardar la Antártida.

Fotos: gentileza.

La expedición se centra en explorar, documentar y surfear las islas Shetland del Sur y la península Antártica, en el area denominada Dominio 1, que busca ser declarada Área Marina Protegida (AMP).

Las áreas protegidas son estratégicas para mitigar el cambio climático y también para regular actividades como la pesca concentrada. La película ayuda a comprender la importancia de esta zona y las amenazas que la afectan.

Gauchos del Mar ya lleva siete expediciones y ocho documentales, pero “este es el proyecto más grande y desafiante que hicimos tanto desde la producción como del mensaje y la causa”, detalla Joaquín.

Con la narración de Ricardo Darín y la música del Chango Spasiuk, los hermanos Azulay junto a su equipo, partieron desde Ushuaia en un velero de 60 pies y tardaron cinco días en llegar a la Antártida.

Se enfrentaron a decenas de adversidades que los pusieron en situaciones límite una y otra vez. Cambios repentinos de clima, una tormenta apocalíptica, vientos de más de 90 nudos y un ataque de un lobo marino son algunas de las vivencias de este equipo. Todo fue con el propósito de encontrar la ola más austral del mundo.

«La Antártida es el único lugar del mundo que nos pertenece a todos», dice Darín en el film. Esas palabras se remiten al Tratado Antártico, desde 1961, que congela momentáneamente las disputas de soberanía y destina el continente a fines pacíficos y científicos.

Antártida – Dominio uno: cuándo es el estreno

El estreno será el sábado 13 de septiembre a las 20 horas en el Cine Pakewaia de Ushuaia, Tierra del Fuego, ubicado en calle Yaganes 299. Las puertas abrirán a las 19:30 para recibir al público.

La función comenzará con una presentación especial de la película junto a sus protagonistas, seguida por la proyección a las 20:15. Tras la película, habrá un espacio para preguntas y respuestas.

El emblemático cine Pakewaia, ubicado en la Base Naval, reabre sus puertas gracias a un convenio entre la productora local El Rompehielos y el Área Naval Austral, que establece la realización de funciones culturales para poner en valor la sala. Las entradas están a la venta en gauchosdelmar.com

*Con información de Agencia Ambiente.