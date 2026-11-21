La segunda edición de la Feria del Libro Bariloche 2026 tiene definido el amplio programa de presentaciones y actividades que se vivirán en la ciudad andina los días 5, 6, 7 y 8 de diciembre.

Con la organización del Centro Regional Universitario Bariloche de la Universidad Nacional de Comahue, todas las actividades se desarrollarán en el gimnasio de la institución y la sede académica.

La propuesta es vivir cuatro días para “leer, escuchar y escribir”, con charlas son gratuitas y sin inscripción previa.

La Feria del Libro está organizada en cuatro grandes ejes con la presencia de escritores y presentaciones que tendrán charlas, mesas y presentaciones imperdibles de autoras y autores locales y nacionales; talleres literarios, con encuentros para leer y escribir en grupo, gratuitos y con cupos de hasta 15 participantes (con inscripción previa); actividades culturales como música en vivo, narración oral, performances y stand-up literario; y un espacio para las infancias que tendrá cuentos, lecturas, canciones y talleres para chicas y chicos, todos los días.

El programa completo:

Sábado 5: Apertura y María O’Donnell

La apertura de la feria se realizará el a las 15 con la presentación de Victoria Montenegro, legisladora, militante de los derechos humanos y autora.

15:00 a 16:30 (Infancias): Las Niñas Cuentacuentos: lectura y podcast a cargo de Sofia Leal Percara – requiere inscripción-.

16:30 a 17:30 (carpa principal): El pianista que jamás llegó al concierto. Antología de Crónicas Patagónicas. Presenta: Santiago Rey (compilador). Autores invitados: Violeta Moraga, Mónica de Torres Curth y Denali DeGraf.

16:30 a 17:30 (espacio Educo) Gabriela Souto, “¿Narrativas en disputa? Aportes para el abordaje de las problemáticas de consumo”. Pablo Bestard, “Sitio Juan Sánchez. Rincón del Rubilar. Sitios de arte rupestre del interior neuquino”.

16:30 a 18:30 (infancias) Ánimo y el dragón de fuego, a cargo de Karina Amaya.

17:00 a 18:30 Taller literario: Más allá de la Tierra Media: cómo leer a Tolkien. Coordina: Paola Barretto (inscripción)

18:00 (carpa principal) María O’Donnell presenta “Montoneros. Una historia visual”.

María O’Donnell es una de las escritoras invitadas a la feria del Libro de Bariloche. Archivo/Editorial Planeta

18:00 (actividad cultural) Paisajes musicales con sonidos de naturaleza, Camiidae.

19:00 (actividad cultural) Vení que te cuento, Toné Sánchez Bravo.

19:00 a 20:30 Taller literario: Escribir terror: herramientas para crear miedo. Coordina: Eleonora Koning (inscripción).

20:00 (actividad cultural) Inmersión en Valdris: El juramento del cazador de magos. Presentación interactiva, performance literaria de Facundo Quiroga Otero.

20:00 a 21:30 Derivas Poéticas Guachas, Presentación colectiva: Carolina Biscayart, «Jazmín de las Azores»; Marisol Cerrini, «Hacer del invierno una casa»; Julieta Santos, «Elogio de la insolencia». Modera: Tamara Padrón Abreu

20:30 a 21:30 Mesa «La imagen también es relato»: Silvia Arana, «Añunka»; Liliana Gelman, «La delicada materia para un nido»; Natalia Grossenbacher, «Santa Fe era una bota».

Domingo 6: Graciela Cross – Pablo Bernasconi

15:00 a 16:00 (infancias) Actividad de la Biblioteca Popular Néstor Kirchner

15:00 a 16:30 Espacio ALA, presentan María Fernanda Domínguez, Patricia Meza Pegenaute, Silvia Arana, Norita Mulet, Roberto Campos y Lucía Leszinski.

16:00 a 17:00 (infancias) Cruz del Sur. Lectura y taller a cargo de María Martha Paz.

Pablo Bernasconi estará en la feria del Libro de Bariloche 2026. Archivo/ Chino Leiva- Diario Río Negro

16:00 a 17:30 (carpa principal) Pablo Bernasconi presenta «El error perfecto» en diálogo con Marcos Radicella.

16:00 a 17:30 Taller literario: Women’s voices · Club de lectura en inglés. Coordina: Fer Frola (inscripción).

16:30 a 18:00 Graciela Cros presenta «Piensa en retamas». Entrevista: Tamara Padrón; lee: Silvia Urtubey

17:00 (actividad cultural · Infancias) Wipimix. Las canciones y los cuentos son refugio, presentación musical

18:00 María Belén Correa presenta «Carne de cañón» en diálogo con Julio Martínez.

18:00 Espacio Metafísica: «El poder de regular tus emociones y sentimientos» Taller. Prácticas conscientes para recuperar tu armonía interna. Coordina: Nora Manso

18:00 (actividad cultural) Encuentro de poesía y cuentos, Letras Barilochenses

18:00 a 19:30 Taller literario: Borges en «El Sur». Leemos a Borges a 40 años de su partida. Coordina: Silvana Ghiandoni (inscripción)

19:00 (actividad cultural) Compañías de cuerdas, un diálogo íntimo y musical entre cello y guitarra: Daniela Nieves Rodriguez y José Pascual

19:30 a 20:30 Espacio Arenga presenta «El silencio es un espacio posible», de Violeta Moraga.

20:00 (actividad cultural) Blanco y negro, presentación musical de Marcos Cohen

20:30 a 21:30 Espacio Desde la Patagonia. Difundiendo saberes, presenta: Gustavo Viozzi.

20:30 a 21:30 (carpa principal) Espacio Fondo Editorial Rionegrino presenta «Antología Literaria del Colectivo LGBTIQNBA+ de Río Negro».

Lunes 7: Tamara Tenenbaum

15:00 a 16:30 (infancias) «Susurros elementales» ngen; kutral, neyen, ko, mapu fey tañi küme zunguyen. Una propuesta intercultural bilingüe para las infancias. Coordinan: Sandro Rivas Pichicura y Marcela Ceballo

15:00 a 17:00 (infancias) Actividad de la Biblioteca Popular F. Lera

15:30 a 17:00(carpa principal) Mesa «Somos agua: literatura, vida y territorio»: Jorge Almonacid, «La línea azul»; Cecilia Cavalié, «El bebé y el agua. Las prácticas corporales respetadas desde el inicio de todo»; Samanta Guiñazú, «Andariveles. Tramas en movimiento»; Silvia Guagliardo, «El silencio del barro»; María Antonia Zaragoza, «Nudos». Modera: Gustavo Viozzi

16:00 Cine y futuros posibles. Revista 24 cuadros. Presentan: Agustina Osorio y Willy Pregliasco.

16:00 a 17:30 Taller de lectura: Esto no es ficción. Coordina: Carolina Arraigada Juárez (inscripción).

17:00 a 18:30 (infancias) Sara Itkin presenta «Sana sana. Plantas amigas que te acompañan a crecer con salud».

17:30 (carpa principal) Jorge Pinarello presenta «Érase una vez en un videoclub» en diálogo con Gonzalo Contino.

18:00 (actividad cultural) Set ambiental Memento mori, presentación musical

18:00 a 19:30 Taller literario – Lo que no cabe en una palabra: taller de palabras imantadas y paisaje patagónico, coordina: Astrid Diaz Zahn (inscripción).

18:00 (infancias) Un perro que ladraba en colores, lectura y taller sobre tenencia responsable de mascotas a cargo de Mara Gonzalez Alvez.

19:00 Maristella Svampa presenta «Por el camino de los dinosaurios. Una ventana hacia el tiempo profundo del planeta» en diálogo con María Carman.

19:00 (actividad cultural) Corazonada, música y poesía, Martha Selva Perlinger.

19:30 (carpa principal) Presentación de Tamara Tenenbaum en diálogo con Lucía Higuera.

20:00 Stand-up literario, Vane Molina.

Martes 8: Martín Kohan

15:00 a 17:00 (infancias) Actividad de la Biblioteca Popular F. Lera

15:30 a 17:00 (carpa principal) Mesa «Construyendo educación»: José Luis Gómez Chamorro, Valeria Scarafía y Carolina Dibbo, «Construyendo escuelas inclusivas: Estrategias para la diversificación de la enseñanza y la universalidad del aprendizaje»; Nerina Martinez, «Educar es Político. La docencia como garante del derecho a soñar»; Lourdes Torres, «Enseñar ciencias en tiempos de IA. Desafíos pedagógicos y propuestas para el aula». Modera: Julieta Santos

15:30 a 17:00 El Arte de EscribirNos, taller de escritura introspectiva: la escritura como posibilidad de autoconocimiento y regulación emocional. Coordina: Marcela Gimenez (inscripción).

16:00 a 17:30 Mesa «Voces que tienen mucho para contar: un encuentro con la narrativa argentina»: Anahí Almuna, «La turista»; Roberto Kozulj, «El testigo»; Mónica Viviana Sanhueza, «La caja en el andén»; María Luz Rodriguez, «No todo lo que brilla es bilis». Modera: Laura Acevedo

17:00 (carpa principal) Presentación de Martín Kohan en diálogo con Carolina Biscayart.

Martín Kohan llega a Bariloche para la Feria del Libro 2026. Archivo

17:00 a 18:00 (infancias) Renata- lectura y taller a cargo de María Martha Paz.

18:00 a 19:30 Taller logosófico de escritura: de la teoría a la vida. Coordina: Paula Pradines (inscripción)

18:00 (actividad cultural) Miradas cruzadas, lecturas de poemas. Presentan: Silvana Banchi y Silvia Domingo.

19:00 Mesa «Historia regional»: Gabriela Angaut y otros, «Entre la estepa y el lago. Una historia de Dina Huapi 1950-2020»; Daniel Brunskole, «Patagonia Tierra Mítica. Sus etnias»; Luis Zovich, «Sabiduría Mapuche». Modera: Laura Méndez

19:00 (actividad cultural) Tiempos de esencia, presentación musical: La Guardia Curativa.

19:30 a 20:30 (carpa principal) Espacio Contramar presenta a Verónica Battaglia con «Nadar para arriba» en diálogo con Lorena Bermejo.

20:00 (actividad cultural) Mendoza, presentación musical: Pedro Velázquez

20:30 (carpa principal) Cierre de la Feria con Edgardo Lanfré.