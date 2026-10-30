María O’Donnell será una de las invitadas de la Feria del Libro de Bariloche

María O’Donnell llegará a Bariloche en diciembre para participar de la segunda Feria del Libro que organiza el Centro Regional Universitario Bariloche de la Universidad Nacional del Comahue. La periodista y conductora de radio, que acaba de alzarse con el Martín Fierro de Oro, presentará su libro más reciente, “Montoneros. Una historia visual”, publicado por Planeta en abril de este año.

El libro recorre, a lo largo de 320 páginas, los diez años de historia de la organización, desde su aparición en la escena política argentina, en 1970, hasta su desintegración a comienzos de los años 80. Para reconstruir ese período, la autora reúne fotografías, documentos y materiales gráficos procedentes de archivos públicos y colecciones privadas, además de testimonios

El volumen es parte de una investigación que O’Donnell viene desarrollando desde hace una década. Su acercamiento al tema comenzó con “Born”, centrado en el secuestro de los hermanos Jorge y Juan Born y el pago de 60 millones de dólares por su liberación. Después publicó “Aramburu”, sobre el secuestro y asesinato del ex presidente de facto, y “Born y Quieto”, en el que volvió sobre el episodio de los Born y la figura del dirigente montonero Roberto Quieto.

En “Montoneros. Una historia visual”, O’Donnell ofrece una mirada panorámica sobre una época que las generaciones más jóvenes conocen, muchas veces, a través de relatos e imágenes fragmentarios. La decisión de escribirlo tuvo también un origen familiar: en una entrevista con Lectón, contó que las preguntas de sus propias hijas sobre aquellos años la llevaron a advertir que faltaba un libro que contara la historia de la organización de manera breve y completa.

La segunda Feria del Libro de Bariloche se realizará del 5 al 8 de diciembre en el Gimnasio de la UNCo Bariloche, ubicado en Los Andes y Osorno. La entrada será libre y gratuita. En los próximos días se anunciarán nuevas participaciones.