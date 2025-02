El 9 de febrero de 1995, en el estadio de River, Los Rolling Stones tocaron por primera vez en la Argentina, pero ¿qué tan cerca estuvieron de haberlo hecho quince años antes en Vélez? La muy influyente (y ya veremos cuán influyente era realmente) revista Pelo abría su edición N° 132 de junio de 1980, que tenía a los Queen en la tapa, con un bombazo titulado “Vendrían los Stones” y que decía así:



“En el más absoluto secreto se están realizando tratativas para presentar en Buenos Aires a una de las más grandes bandas de rock de todos los tiempos: The Rolling Stones. A pesar del hermetismo impuesto por las personas afectadas a las negociaciones, trascendió que la oferta partió de un grupo de empresarios argentinos, los que ofrecieron la suma de un millón de dólares. Por esta cifra, los Rolling Stones permanecerían en la Argentina durante veinte días. En ese lapso realizarían distintas presentaciones en las grandes capitales del interior del país. En Buenos Aires actuarían una sola vez en el estadio del club Vélez Sarsfield.



”Aunque muchas veces se han hecho anuncios consignando la presencia de grupos de primerísima línea, siempre las tratativas terminaron frustradas. En este caso, sin embargo, hay una serie de elementos a tener en cuenta. En principio, la recaudación de la gira no iría a parar en su totalidad a manos de empresarios. Las actuaciones se harían a beneficio de un importante organismo internacional dedicado a la salud. En segundo término, por primera vez no habrá que estar condicionados a la contratación del número en Brasil, como habitualmente sucede (…)

Eran los 90. El presidente Carlos Menem rodeado por los Rolling Stones.



Las posibilidades de que esta enorme operación se concrete son bastante amplias (…) El primer paso ya se dio: hace unos días viajó a la ciudad de Los Ángeles uno de los empresarios que intervienen en la negociación. En esa ciudad de California realizó un depósito de cincuenta mil dólares en uno de los más respetables bancos de la ciudad. Esta era una de las condiciones imprescindible para continuar con la negociación.



”De ahora en más, lo que suceda estará condicionado a una enorme cantidad de elementos que incidirán directamente en el término feliz de las negociaciones: transportes de equipos, fechas posibles, acuerdo en la cantidad de actuaciones, etcétera. Pero, como todo puede suceder, tal vez sea posible ver llegar el avión particular de Jagger & Cía. al aeropuerto internacional de Ezeiza”.



Se sabe, Los Rolling Stones no vinieron ni ese ni ningún otro año de la década del ‘80. Tuvieron que pasar quince años par ver aterrizar en Ezeiza el avión que traería por primera vez a Jagger & Cía, no solo a este país, sino a Latinoamérica.



No sabemos ni quién fue el empresario que depositó aquellos cincuenta mil dólares de garantía ni que sucedió con ese dinero. La gira tal como la detallaba la revista Pelo suena irreal para este tiempo: ¿veinte días en Argentina? ¿Shows en el interior? Lo cierto era que por entonces la banda estaba en cualquiera, como lo estaría durante casi toda la década del ‘80. A punto tal que nunca estuvieron tan cerca de separarse como en aquellos años.

«Not Fade Away», primer tema de Los Rolling Stones el 9 de febrero de 1995.



Curiosamente, la Pelo no siguió informando al respecto. Incluso en el siguiente número, publicó una crítica de Emotional Rescue donde les da con un caño, y con razón. Bajo el título “¿Demasiado viejos”, se preguntaba “hasta cuándo podrán seguir viviendo del mito”. ¡Y era 1980!



La giras (norte)americanas y europeas de 1981 y 1982 fueron las únicas en casi toda la década del ‘80. En el medio, Jagger, Richards y Watts caminaron solos. Recién a mediados de 1989 volvieron al ruedo con la promoción de Steel Wheels, acaso su último gran disco. Pero ni noticias de pisar Latinoamérica.



Hasta que el 3 de mayo de 1994, la banda, en conferencia de prensa, anunciaba que la Voodoo Lounge Tour incluiría fechas en México, Brasil, Argentina y Chile. Por primera vez en más de treinta años de giras, Los Rolling Stones visitarían Latinoamérica.



Como sea, ningún país merecía tanto una visita de los Stones como Argentina porque ningún país del mundo hizo de los Stones una cultura en sí misma como lo hicieron los fans argentinos. Si había un país que los Rolling Stones debieron visitar antes que cualquier otro país del mundo, ese país era Argentina.

Ser un stone en Argentina



En el muy recomendable libro 100 veces Stones (Ediciones B), de los periodistas Fernando García y José Bellas, que recrea de manera coral la historia de Los Rolling Stones en Argentina, Alfredo Rosso, uno de los primeros y más importantes periodistas de la cultura rock, cuenta: “Si nos paramos en 1969 y en Argentina la cosa era así: primero Los Beatles, segundo Creedence Clearwater Revival y los Rolling Stones atrás, patrimonio de la gente ilustrada”.



Rosso explica esto último de la siguiente manera: “Gente ilustrada) en el sentido que tenías que saber mucho de música. Los que curtían Stones eran tipos de clase media y media alta. Hasta Some Girls (1978) y la popularización del ícono de la lengua los Stones no fueron una banda popular como la conocemos hoy (…).



“Ese fenómeno (el de los rockers) se consolida un poco a partir de It’s Only Rock and Roll (1974). Amedida que avanzan los 70 , avanza la influencia de la revista Pelo y el rock se vulgariza, en el buen sentido, no lo digo en sentido peyorativo, sino en que el concepto movimiento rock se difunde a todas las clases sociales. Y Pelo se vuelve importante en esos años: 72, 73, 74 (…) Mucha gente que después llamamos rolingas o stones se formó escuchando ese disco o hits como “Brown Sugar” (…) Todo eso empezó a tallar recién en el 73, 74, junto con el mito de Keith Richards reventado”.



Antes de los Ratones Paranoicos y mucho, muchísimo antes de Viejas Locas, La 25, Jóvenes Pordioseros y la onda rolinga de fines de los 90 existieron a mediados de los 70 dos bandas legendarias que fueron pioneros en la cultura stone argentina: Avalancha y Carolina. En ambas estaba Dicky Campilongo, uno de los primeros músicos stone de Argentina. Hacían covers de “Onky Tonk Women”, “Live with Me” y “Bitch”, entre otros temas de los Rolling Stones. De existencia efímera, Avalancha alcanzó a grabar un simple con “La rusa se fue con los basureros” y Cómo me gusta el rock&roll”, del Lado B.



Ser (un) stone no solo era escuchar su música y, eventualmente, tocarla, también se trataba de parecer(se) stone y en eso tuvo mucho o todo que ver, a partir de fines de 1972, la tienda Little Stone, creada por Carlos Sáez, quien luego tuvo mucho o todo que ver con la marca Ona Sáez. Ubicada en la legendaria Galería del Este, Little Stone confeccionaba todo lo necesario para ser y parecer stone. Todo. Incluso el pelo, ya que tenían un peluquero que sabía hacer el corte Ron Wood. Little Stone fueron los primeros en destacar el logo de la lengua en sus prendas.

Una radio para traer a los Stones



Alguna vez, hace ya mucho años, Daniel Grinbank supo decir que él había creado la FM Rock & Pop para que haya una radio siempre esté pasando a Led Zeppelin. Por fuera de la metáfora, de lo que se trataba era de una radio que pusieras cuando la pusieras siempre estuviera pasando rock… o cierto pop.



Pero había otro motivo para poner una radio como la Rock & Pop y era traer de una vez por todas a Los Rolling Stones al país. Grinbank, que había comenzado, entre otras cosas, produciendo los shows de Avalancha, estaba decidió a que por fin la patria Stone en que es Argentina pudiera ver a la banda en casa.

De día y de noche. La imponente escenografía que utilizaron Los Rolling Stones.



Así lo recuerda Bobby Flores: “Grinbank nos juntó a todos al comienzo de la Rock & Pop y n os dijo: ‘Esta radio se hizo para traer a los Rolling Stones’. La meta de toda la estructura era traer a los Stones lo cual en 1984 era una locura porque ni siquiera estaban juntos. Más que una utopía era una fantasía compartida. Y le seguimos el tren porque teníamos todos 23, 24 años. Daniel andaba por los 29. Éramos pibes que todavía soñábamos. Él decía que la radio era el arma porque lo que faltaba era difundirlos”, recordaba el legendario musicalizador en el libro de Bellas y García.



Aquello de poner una radio para traer as los Stones no era nada metafórico, era realmente un plan maestro. “Me di cuenta de que todo iba en serio cuando vino Paul Simon”, rememoraba Bobby Flores. “Daniel pagó una fortuna por ese show y fue un fracaso (…) Empezamos a pasar Paul Simon en la radio que nos costaba un huevo meterlo. No pasaba nada. Y un día cuando ya lo queríamos estrangular por haber gastado tanta plata en ese show nos junta y nos dice: ‘Les voy a explicar algo: el contador de Paul Simon es el contador de Keith Richards y yo le pagué todo’. Y a los tres meses vino Keith Richards. El proceso de traer a los Stones lo veo ahora como una estrategia bastante larga con muchas pinceladas que parecían todas desconectadas, cortar camino entre los managers, acercarse por acá y por allá, hasta que en un momento entendimos que era el plan maestro de Daniel”.



Ese plan maestro por el que cientos de miles de fans de los Stones esperaban desde hacía décadas se hizo realidad el domingo 5 de febrero de 1995, el día en que, como imaginó aquel cronista de la Pelo quince años antes, los argentinos verían llegar a Ezeiza el avión con Jagger & Cía. a bordo.



Cuatro días después, cuando pasadas las 21.30 del un caluroso jueves 9 de febrero de 1995, abrieron el primero de sus cinco shows en River con “Not Fade Away”, los Rolling Stones ponían fin a más de dos décadas de espera. Por fin, la banda de rock más grande todos los tiempos tocaba en el país que mejor los había interpretado.