Durante años fue considerado uno de los restaurantes más extraordinarios del planeta. Tenía tres estrellas Michelin, recibía millones de solicitudes de reservas y había sido elegido cinco veces como el mejor restaurante del mundo. Sin embargo, en 2011 cerró sus puertas cuando todavía estaba en la cima de la gastronomía internacional.

Se trata de elBulli, el legendario restaurante del chef español Ferran Adrià, ubicado en Cala Montjoi, en la Costa Brava. Su historia vuelve a cobrar protagonismo este viernes 20 de noviembre de 2026 con el estreno en Netflix de dos producciones que recuperan el nacimiento, la transformación y el legado de un establecimiento que cambió para siempre la manera de entender la cocina.

Según informó La Vanguardia, la plataforma presenta una serie de ficción titulada Génesis y el documental Crear es no copiar, dos miradas diferentes sobre la revolución gastronómica que impulsó Adrià.

ElBulli: el restaurante que consiguió tres estrellas Michelin y cambió la gastronomía

La historia de elBulli comenzó mucho antes de convertirse en un símbolo internacional de la alta cocina.

Ubicado en una pequeña cala de Roses, en Girona, el establecimiento fue transformándose hasta convertirse en un verdadero laboratorio de creatividad gastronómica.

La llegada de Ferran Adrià en 1984 marcó el inicio de una etapa que terminaría revolucionando la cocina contemporánea.

Junto con Juli Soler y un equipo de profesionales, Adrià desarrolló una filosofía basada en la experimentación, la investigación y la búsqueda de nuevas experiencias para los comensales.

En 1997, elBulli alcanzó las tres estrellas Michelin, el máximo reconocimiento de la prestigiosa guía gastronómica.

Posteriormente fue elegido como el mejor restaurante del mundo en 2002, 2006, 2007, 2008 y 2009.

Espumas, esferificaciones y platos sorprendentes: así era comer en elBulli

La experiencia de visitar elBulli era muy diferente de una comida tradicional.

En lugar de una carta convencional, el restaurante ofrecía extensos menús degustación con decenas de pequeñas elaboraciones.

Durante sus últimas temporadas, algunas experiencias llegaron a incluir más de 40 preparaciones, concebidas para sorprender a través de sabores, temperaturas, texturas y presentaciones inesperadas.

Entre las técnicas que contribuyó a popularizar se encontraban:

Las esferificaciones: pequeñas esferas que contienen líquidos y estallan en la boca.

pequeñas esferas que contienen líquidos y estallan en la boca. Las espumas: preparaciones ligeras que transformaban la textura de ingredientes conocidos.

preparaciones ligeras que transformaban la textura de ingredientes conocidos. Las gelatinas calientes: elaboraciones que desafiaban las asociaciones tradicionales entre temperatura y consistencia.

elaboraciones que desafiaban las asociaciones tradicionales entre temperatura y consistencia. La deconstrucción: una manera de reinterpretar platos clásicos modificando su presentación y sus texturas.

La propuesta iba más allá de la comida. También involucraba el diseño de la vajilla, la secuencia del servicio y la relación entre gastronomía, arte y ciencia.

Por qué cerró elBulli si era uno de los mejores restaurantes del mundo

Una de las decisiones más sorprendentes de la historia gastronómica fue el cierre de elBulli el 30 de julio de 2011.

El establecimiento tenía reconocimiento internacional y una demanda de reservas extraordinaria. Sin embargo, Ferran Adrià consideró que el proyecto había alcanzado los límites de su modelo creativo.

El chef explicó recientemente que el equipo había llegado a un punto en el que continuar con el mismo formato podía significar repetir fórmulas y alejarse de su filosofía de innovación.

La decisión no respondió a una falta de clientes.

Por el contrario, Adrià llegó a mencionar que existían alrededor de dos millones de solicitudes para unas 7.000 plazas disponibles.

El objetivo era transformar el proyecto para continuar investigando y compartiendo conocimiento desde otro lugar.

Qué funciona hoy en el antiguo restaurante elBulli

El edificio original no desapareció ni fue reemplazado por otro restaurante.

En 2023 abrió sus puertas elBulli1846, un museo dedicado a preservar la historia y el legado de la revolución gastronómica impulsada por Ferran Adrià.

El espacio se encuentra en Cala Montjoi, dentro del Parque Natural del Cap de Creus, y permite recorrer los lugares donde se desarrollaron algunas de las ideas más influyentes de la cocina contemporánea.

El nombre elBulli1846 hace referencia a las 1.846 elaboraciones creadas y catalogadas durante la historia del restaurante.

Actualmente, el museo conserva materiales, documentos y espacios que permiten comprender cómo funcionaba el establecimiento y cuáles fueron los principios de su innovación.

La temporada de visitas de 2026 ya finalizó y está prevista una nueva apertura durante 2027.

Netflix estrena Génesis y Crear es no copiar: las producciones sobre Ferran Adrià

Este viernes 20 de noviembre, Netflix incorpora dos producciones que recuperan la historia de elBulli.

La primera es Génesis, una serie de ficción dirigida por David Pujol que reconstruye los comienzos de Ferran Adrià y su transformación en una de las figuras más influyentes de la gastronomía internacional.

La producción muestra cómo un joven cocinero llegó a un restaurante apartado de la Costa Brava y terminó encabezando una revolución culinaria.

La segunda propuesta es el documental Crear es no copiar, también dirigido por Pujol.

Con una duración superior a dos horas, el documental recorre casi tres décadas de innovación, desde 1983 hasta el cierre del restaurante en 2011.

La producción profundiza en las técnicas, las ideas y los procesos creativos que permitieron transformar elBulli en un referente mundial.

El legado de elBulli: un restaurante que sigue influyendo en la cocina mundial

Aunque dejó de recibir comensales hace 15 años, elBulli continúa siendo una referencia para chefs, investigadores y profesionales de la gastronomía.

Por sus cocinas pasaron numerosos cocineros que posteriormente desarrollaron sus propios proyectos, entre ellos José Andrés y los responsables del restaurante Disfrutar de Barcelona.

Su influencia también se extendió al diseño, la innovación y la investigación de nuevos materiales y técnicas culinarias.

La historia de elBulli demuestra que un restaurante puede trascender su función original y convertirse en un espacio de creación cultural.

Quince años después de su cierre, el establecimiento que revolucionó la gastronomía mundial vuelve a despertar curiosidad, esta vez a través de las pantallas de Netflix.