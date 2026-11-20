El fin de semana largo de noviembre es una buena oportunidad para descansar y ponerse al día con esas series que quedaron pendientes. Para quienes prefieren un plan en casa, Netflix ofrece historias de suspenso, crímenes, terror y dramas familiares, con producciones que pueden disfrutarse en apenas unas horas.

Según una selección publicada por Vía País, cinco títulos se destacan entre las opciones que despiertan interés en el público argentino. Desde una producción nacional protagonizada por Rodrigo de la Serna hasta miniseries policiales de tres capítulos, estas son algunas de las propuestas para sumar a la lista.

Las 5 series de Netflix para maratonear durante el fin de semana largo

1. Gordon: la serie argentina protagonizada por Rodrigo de la Serna

Género: drama criminal e histórico.

Cantidad de episodios: 7.

La producción argentina reconstruye la historia de Aníbal Gordon, un delincuente que comenzó su trayectoria vinculado con robos y terminó involucrado en la violencia paraestatal durante la década de 1970.

Protagonizada por Rodrigo de la Serna y dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrik, la serie está inspirada en los libros de Marcelo Larraquy.

Es una propuesta para quienes disfrutan de las historias basadas en personajes reales y de las producciones que recuperan episodios oscuros de la historia argentina.

2. El crimen de Pazos: un policial basado en hechos reales

Género: suspenso y policial.

Cantidad de episodios: 3.

Una violenta agresión dentro de una vivienda desencadena una investigación que comienza a revelar contradicciones y secretos.

Mientras Irene permanece internada, el sargento Elías Lago sospecha que el marido de la víctima podría estar ocultando información.

Protagonizada por Tristán Ulloa, esta miniserie española combina misterio, investigación policial y tensión psicológica.

Con apenas tres episodios, es una de las alternativas para quienes buscan una historia corta que puedan terminar durante el fin de semana.

3. La ley de las bestias: un thriller psicológico que plantea un dilema inquietante

Género: drama policial y thriller psicológico.

Cantidad de episodios: 4.

La posible liberación de un hombre condenado por asesinar niños vuelve a generar conmoción y abre un intenso debate sobre la justicia.

La historia enfrenta a una antigua investigadora con una psiquiatra, quienes tienen posturas diferentes sobre el caso y las consecuencias de una posible excarcelación.

Esta producción polaca explora los límites de la responsabilidad profesional, la justicia y las decisiones que pueden cambiar una vida.

Es una opción para quienes prefieren relatos oscuros y conflictos psicológicos.

4. El cuerpo: una historia de terror que comienza en Halloween

Género: terror sobrenatural y suspenso.

Cantidad de episodios: 8.

Un grupo de jóvenes bailarinas participa de una ceremonia de iniciación durante la noche de Halloween. Sin embargo, lo que comienza como un ritual termina desencadenando acontecimientos inquietantes.

Las protagonistas empiezan a experimentar visiones sobrenaturales, sentimientos de culpa y conflictos que ponen a prueba sus vínculos.

Con ocho episodios, la serie combina elementos de terror psicológico con una historia sobre secretos y consecuencias inesperadas.

5. La ley de Alicia: una mujer que debe reconstruir su vida después de un escándalo

Género: drama judicial y familiar.

Cantidad de episodios: 20 en total.

La serie mexicana protagonizada por Fernanda Castillo sigue la historia de una mujer que debe comenzar de nuevo después de que su esposo queda involucrado en un escándalo de corrupción y termina en prisión.

Después de dos décadas alejada de los tribunales, Alicia decide retomar su profesión como abogada mientras intenta sostener económicamente a su familia.

La historia combina conflictos judiciales, relaciones personales, secretos y decisiones sentimentales.

A diferencia de las otras propuestas, es una alternativa para quienes prefieren una historia más extensa. La segunda parte tiene previsto su estreno en Netflix el 9 de diciembre de 2026.

Qué serie elegir según tus gustos

Si la idea es aprovechar el fin de semana largo sin pasar demasiado tiempo frente a la pantalla, El crimen de Pazos y La ley de las bestias son dos opciones para terminar en pocas horas.

Para quienes buscan una producción argentina con una historia intensa, Gordon aparece como una alternativa destacada.

En cambio, los amantes del terror pueden elegir El cuerpo, mientras que quienes prefieren dramas familiares y judiciales encontrarán en La ley de Alicia una propuesta con más capítulos.

Con historias y duraciones diferentes, estas cinco series ofrecen alternativas para organizar una maratón de Netflix durante los días de descanso.