A pedido del público y tras agotar las localidades en tiempo récord, la Fundación BPN anuncia dos nuevas presentaciones de Madama Butterfly, ópera en tres actos de Giacomo Puccini, junto a la Orquesta Sinfónica del Neuquén. (Foto: gentileza Fundación BPN)

Un hecho extraordinario sucede en Neuquén y no, no tiene nada que ver con Vaca Muerta, ni con la cotización del Brent ni con su aporte decisivo al superávit nacional. Es algo mucho más trascendente: Neuquén sobresale este fin de semana para el regreso de Madama Butterfly, la ópera escrita por Giacomo Puccini, que la Orquesta Sinfónica de Neuquén estrenó en junio pasado en el Cine Teatro Español con entradas agotadas las dos funciones en tiempo récord.

Madama Butterfly, ópera de tres actos, vuleve a escena este viernes y sábado, a las 20:00 horas, en el Cine Teatro Español. Producida íntegramente por la Fundación BPN, la puesta reúne a más de 1cien artistas en escena y cuenta con la dirección musical del Maestro Andrés Tolcachir, la dirección escénica de Boris y el diseño de vestuario de Stella Maris Müller. La escenografía se construyó en Neuquén, y está a cargo de la arquitecta Patricia Inés Gómez.

Al igual que en las dos funciones anteriores, se interpretará en italiano con sobretitulado en castellano. Y al igual que en las funciones de junio pasado, el reparto está integrado por destacados cantantes líricos de trayectoria nacional e internacional como Virginia Lia Molina (Cio-Cio-San), Enrique Folger (Pinkerton), Luis Gaeta (Sharpless), César Barrera (Goro), Ana Belanko (Suzuki) y Roberto Castillo (Bonzo-Yamadori).

Madama Butterfly sobre el escenario del Cine Teatro Español y la Sinfónica neuquina en el foso.

La reposición de Madama Butterfly apenas unos meses después de su estreno es uno de los eventos sobresalientes , no solo para la ciudad de Neuquén, sino para toda la Patagonia Norte. No es habitual que suceda en el país y sin embargo está sucediendo aquí.

Y está sucediendo porque hay artistas que la interpretan, hay instituciones que las desarrollan y, acaso tan importante o quizás más: hay un público. “Estrenamos Madama Butterfly en junio y fue una locura la respuesta del público, con las entradas agotadas con varias días de anticipación a la presentación y muchísimo entusiasmo de toda la comunidad. Entonces, apenas culminó aquello, empezamos a revisar las agendas para encontrar el espacio para volverla a hacer”, afirmó el Maestro Andrés Tolcachir sobre el regreso de la puesta estrenada hace apenas cinco meses.

Boris, a cargo de la dirección escénica de Madama Butterfly; Marlene Velázquez, presidenta de Fundación BPN; y el Maestro Andrés Tolcachir, director de la Orquesta Sinfónica de Neuquén.

“Es la primera vez que damos el paso de volver a presentarla, de convertirla de a poco en una ópera de repertorio, que ya nos pertenezca a los artistas y al público”, confiesa el director de la sinfónica neuquina.

Fue una gran coincidencia que todos puedan regresar a Neuquén para la reposición de Madama Butterfly, ya que semejante puesta se agenda de un año para otro, porque es una puesta en escena muy grande, y que todos puedan una vez más, un fin de semana más, fue una fortuna, porque bien pudo suceder que parte del equipo no podía viajar hasta Neuquén. Pero resultó que sí porque, como sostiene Tolcachir, “también tuvo que ver el entusiasmo que tuvimos todos, cantantes, puesta en escena, insisto, escenografía, la gente del vestuario, de lo que habíamos conseguido y que queremos hacerlo un poco más”

La ópera es teatro con música, tenemos todas las dificultades que tiene una obra de teatro, más el hecho de que se está cantando en tiempo real”. Maestro Andrés Tolcachir, director de la Sinfónica de Neuquén.

Para Tolcachir, el Alto Valle, pero sobre todo la ciudad de Neuquén se ha convertido en una plaza operística. De hecho, Madama Butterfly será la quinta ópera que se presenta en Neuquén en menos de diez años. “Tenemos la Escuela Superior de Música de Neuquén, por ejemplo, que tiene la carrera de canto, entonces tenemos estudiantes, tenemos docentes, tenemos egresados y lo que hacemos es precisamente convocarlos individualmente y conformar este elenco seleccionado por nosotros para esta producción, junto con solistas de otros lados para terminar de dar forma a un elenco de protagonistas de altísimo nivel”.

Escena de Madama Butterfly en su estreno en junio pasado.

Estrenada en 1904, Madama Butterfly es una de las obras más emblemáticas del repertorio lírico universal. Ambientada en Japón, relata la historia de Cio Cio San, una joven geisha que se enamora del teniente estadounidense Pinkerton y espera durante años su regreso. Amor, ilusión y tragedia atraviesan una de las partituras más conmovedoras de Giacomo Puccini.

Con una música de enorme sensibilidad y belleza, la obra aborda temas como el amor, la fidelidad, el choque cultural y la esperanza. A través de una intensa construcción dramática y algunas de las arias más reconocidas de la ópera, Madama Butterfly se convirtió en uno de los títulos más representados en los teatros del mundo.

Madama Butterfly es una de las grandes obras que ha escrito la humanidad. Por eso, para nosotros es el mayor desafío que hemos encarado hasta el momento y la producción más ambiciosa que hemos realizado”, dice Andrés Tolcachir.

Las entradas están en venta en la boletería del teatro, de lunes a viernes de 8:30 a 21. Precios de las entradas: Fila 1 a 7: $55.000. Fila 8 a 17: $50.000. Fila 18 a 29: $45.000. Se aceptan todos los medios de pago.