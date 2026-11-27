El informe fue elaborado por la Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera. Foto: gentileza.

Las exportaciones mineras argentinas alcanzaron un récord histórico de US$ 7.455 millones entre enero y octubre de 2026, un 52,5% más que en el mismo período del año pasado. En ese escenario, cinco provincias concentraron casi la totalidad de las ventas al exterior: Santa Cruz, Jujuy, Salta, San Juan y Catamarca.

De acuerdo con el informe de noviembre de la Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera, durante octubre las exportaciones mineras sumaron US$ 660 millones. De ese total, el 96,6% correspondió a las cinco jurisdicciones mencionadas. La concentración también se observa en el acumulado anual, en el que explicaron el 97,9% de los envíos mineros al exterior.

La actividad tiene un peso determinante en las economías exportadoras de estas provincias. En octubre, la minería representó el 73% de sus ventas totales al exterior, mientras que en el período enero-octubre esa participación llegó al 82,3%.

Cuál es el top cinco de las provincias mineras

Al analizar cuánto representa la minería sobre las exportaciones totales de cada provincia, Jujuy encabezó el ranking de octubre, con una participación del 86,9%. Le siguieron Santa Cruz, con el 82,7%; Catamarca, con el 82,6%; San Juan, con el 77,4%; y Salta, con el 46,4%.

En el acumulado de los primeros diez meses, el primer puesto correspondió a Catamarca, donde la minería explicó el 92,5% de las ventas al exterior. Jujuy se ubicó en segundo lugar, con el 88,6%, seguida por Santa Cruz (87,2%), San Juan (86,1%) y Salta (57,3%).

Santa Cruz lideró las exportaciones mineras en octubre

Santa Cruz fue la principal provincia exportadora minera durante octubre, con ventas por US$ 271 millones. Sin embargo, el monto representó una caída interanual del 10,7%, frente a los US$ 304 millones registrados en el mismo mes de 2025.

Entre enero y octubre, las exportaciones mineras santacruceñas acumularon US$ 2.898 millones, un crecimiento del 54,7% respecto del mismo período del año pasado, cuando habían alcanzado los US$ 1.873 millones.

La minería explicó el 82,7% de las exportaciones provinciales de octubre, por debajo del 91,7% que había representado un año antes. En el acumulado de 2026, en cambio, su participación llegó al 87,2%, frente al 85,5% registrado en los primeros diez meses de 2025.

La canasta exportadora minera de octubre estuvo compuesta casi en su totalidad por minerales metalíferos, que representaron el 99,7% de los envíos. El oro concentró el 88,8% y la plata, el 10,9%.

San Juan: el oro explicó casi el 95% de las ventas

En San Juan, las exportaciones mineras alcanzaron los US$ 90 millones en octubre, un 41,7% menos que en el mismo mes de 2025, cuando habían sumado US$ 154 millones.

Pese a esa caída mensual, el acumulado de los primeros diez meses llegó a US$ 1.516 millones, con un incremento interanual del 2,4% frente a los US$ 1.480 millones del mismo período del año pasado.

La participación de la minería en las exportaciones provinciales fue del 77,4% en octubre, por debajo del 85,3% registrado un año antes. En el acumulado anual, el sector explicó el 86,1% de las ventas al exterior, frente al 85,3% de enero a octubre de 2025.

El oro tuvo un claro predominio en la canasta minera sanjuanina: representó el 94,8% de las exportaciones del sector durante octubre. En segundo lugar se ubicó el grupo de productos de cales, con el 3,2%.

El NOA creció impulsado por el litio

En conjunto, Catamarca, Jujuy y Salta exportaron minerales por US$ 277 millones durante octubre, un crecimiento interanual del 37,8%. Según el informe, la mejora estuvo explicada por el aumento de los precios internacionales del litio.

Entre enero y octubre, las exportaciones mineras de las tres provincias sumaron US$ 2.882 millones, un incremento del 97,7% respecto del mismo período de 2025, cuando habían totalizado US$ 1.458 millones.

La minería representó el 65% de las exportaciones totales del NOA en octubre, por encima del 59,6% registrado en el mismo mes del año pasado. En el acumulado de los primeros diez meses, la participación alcanzó el 76,2%, frente al 67,3% de 2025.

En cuanto a la composición de los envíos de octubre, el litio y los minerales metalíferos concentraron el 97,2% de las exportaciones mineras de la región. El litio explicó el 66,4%, los minerales metalíferos el 30,8% y el resto de los productos mineros, el 2,8%.