MasterChef Celebrity: Juli Poggio recordó una famosa frase de la China Suárez y así reaccionó Wanda Nara

A pocos días del estreno de MasterChef Celebrity, se conocieron las primeras imágenes de las grabaciones. Juli Poggio protagonizó un divertido momento con Wanda Nara al hacer referencia a una recordada frase vinculada al Wandagate.

Después del final de Gran Hermano: Generación Dorada, Telefe aceleró las grabaciones de MasterChef Celebrity, que tiene previsto llegar a la pantalla el próximo lunes 28 de septiembre. Y antes del estreno ya trascendió uno de los momentos que promete dar que hablar.

En un adelanto de las grabaciones difundido por Intrusos (América TV) se pudo ver la llegada de Juli Poggio al estudio y su primer intercambio con Wanda Nara. La influencer eligió presentarse con una frase que la conductora reconoció inmediatamente.

Según informó Agencia Noticias Argentinas, mientras los participantes hacían su ingreso al certamen, Poggio apareció frente a Wanda y lanzó: “Hola Wanda, me muerooo”.

La reacción de Wanda Nara ante el comentario de Juli Poggio

La frase no pasó inadvertida porque remite directamente a uno de los tantos episodios que quedaron asociados al denominado Wandagate, el escándalo que durante años tuvo como protagonistas a Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez.

La expresión se hizo conocida por las versiones que señalaban que Eugenia “la China” Suárez utilizaba un saludo similar al participar de transmisiones de Instagram de Wanda, antes de que estallara públicamente el conflicto entre ellas.

Wanda entendió inmediatamente la referencia y, lejos de incomodarse, respondió con risas y una sonrisa cómplice.

“Ya entra con todo, Juli”, comentó la conductora ante la ocurrencia de Poggio.

MasterChef Celebrity vuelve con guiños al Wandagate

El adelanto muestra que las referencias a la historia personal de Wanda Nara volverán a colarse en MasterChef Celebrity, algo que ya ocurrió en otras ediciones del programa.

En este caso, Poggio consiguió instalar uno de los primeros momentos llamativos incluso antes de que el reality llegue a la pantalla.

Con el estreno previsto para el 28 de septiembre, Telefe apuesta nuevamente por el formato culinario con famosos y con Wanda Nara al frente. La interacción con Juli Poggio anticipa que, además de las competencias en la cocina, el humor, las referencias mediáticas y los cruces entre los participantes también tendrán protagonismo.