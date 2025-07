“Las Garimaldi” vienen a demostrar en Neuquén que no existe el miedo a lo incorrecto

Una madre y sus hijas se suben a escena. Por supuesto que estos vínculos tan personales pueden generar infinidad de historias que atraviesan todas la realidades. Pero con “Las Garibaldi” la cosa es diferente. Si querés saber por donde va la cosa, no te queda otra que reservar un lugar para el teatro El Arrimadero de la ciudad de Neuquén, el próximo 18 de julio.

La obra de teatro de grotesco con épica del sainete rioplatense, dirigida por Gustavo Azar, busca incursionar en otros universos profundos atravesados por el humor y las costumbres de todos las épocas. Resignificar eso que fue y que por qué no, hoy puede ser «punta de lanza» para reir de lo que fuimos.

“Las Garimaldi”, son una madre y dos hijas, situadas en un pueblo cualquiera de la década del 70, con una relación interpersonal típica de la época. Su manera de comunicarse tiene un lenguaje “incorrecto” para cualquier dedo acusador de la actualidad. Pero si el espectador, puede relajarse y situarse en aquellos años “podrá entender de qué se habla y disfrutar desde el humor y sobre todo desde el juego que propone el teatro sin juzgar. Porque el juego artístico, es un hecho sin cuestionamientos”, dijo Azar.

“Las Garimaldi” se presentará el próximo viernes 18 de julio, a las 21, en Teatro El Arrimadero. Las entradas tienen un valor de 15.000 pesos si las reservas al alias VivirelArte, a nombre de Patricia Quevedo. En puerta tienen un valor de 17.000 pesos.

La obra no se centra solo en esas tres mujeres, aparecen dos personajes más: una amiga de la chicas muy particular y un hombre del que las hermanas estuvieron enamoradas durante toda su vida. Personajes que enriquecen la historia y potencian el mensaje.

No vamos a spolier la historia. ¿Es incorrecta?, puede ser si la ves así. Pero la dramaturgia presenta una propuesta con la que te podés reir con los giros y frases que tal vez consideras que ya no deben existir. Pero, la idea está tan bien cuidada que ayuda al espectador que alguna vez reprodujo frases o actitudes “censurables” a replantearlas desde el humor y no desde la cultura “del eso no esta bien por que sí”.

En algún momento, todos fuimos parte de situaciones inapropiadas. Hoy “Las Garimaldi” están para darnos ese “permiso” de reírnos y a partir de eso avanzar en modificar, para pensar y sobre todo para «reirnos porque el teatro es un juego.

«El teatro está dentro de una zona lúdica, porque hay que pensar que el acto teatral es un espacio donde se puede jugar más allá de la temática de la obra. Hay límites, claro que sí. Pero desde el absurdo de los personajes, del grotesco siempre se encuentra ese toque de humor y de juego en el que estamos todos representados, más allá de todo», aseguró el director.

La puesta en escena es el complemento de excelencia. Un escenario doble conducirá al espectador a un mundo que vale la pena conocer. Y todo lo demás que tiene la obra hay que verla en vivo. La historia va y viene desde el pasado de esas dos hermanas hasta su presente. Hay un hilo conductor que llevará a los asistentes a dos escenarios diferentes en el mismo espacio. Hay mucho más detrás de esta crónica que se presentará en El Arrimadero Teatro.