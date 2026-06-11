Freno a la Zona Fría: legisladores de la Patagonia complican la agenda de Patricia Bullrich en el Senado

Agenda trabada: la jefa de la bancada libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, enfrenta resistencias aliadas para avanzar con la reforma de los subsidios energéticos. (Foto: gentileza)

El debate por las tarifas de gas y el proyecto de ley para reformar el régimen de Zona Fría ingresó en un escenario de parálisis total en el Senado de la Nación. El bloque oficialista de La Libertad Avanza (LLA), liderado por la senadora Patricia Bullrich, se topó con una firme resistencia por parte de los sectores dialoguistas, una traba legislativa en la Cámara alta que amenaza con empujar la iniciativa de regreso a la Cámara de Diputados.

La principal complicación para los planes fiscales de la Casa Rosada se originó justamente en la Patagonia. El senador santacruceño José María Carambia (Moveré Santa Cruz) frenó la estrategia del Gobierno al presentar un proyecto alternativo para incorporar la figura de “Zona Polar”, un beneficio diseñado específicamente para reducir el impacto en las boletas de gas natural por redes y gas propano en las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego.

El planteo de Carambia introduce dos variables que impactan de forma directa en las proyecciones fiscales:

Bonificación del 70%: Reclama un subsidio equivalente al 70% de los cuadros tarifarios plenos establecidos por el ENARGAS para las regiones más australes.





Reclama un subsidio equivalente al 70% de los cuadros tarifarios plenos establecidos por el ENARGAS para las regiones más australes. Exención total del IVA: Propone eliminar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en las boletas de gas de los usuarios residenciales comprendidos en dicho régimen.



“Durante los últimos años, los aumentos tarifarios impactaron fuertemente sobre los usuarios residenciales de la región, generando facturas imposibles de afrontar para miles de vecinos. La eliminación de bonificaciones y la reducción de subsidios diferenciales provocaron un deterioro significativo en la capacidad de pago de los hogares”, argumentó el legislador, remarcando la paradoja de que Santa Cruz sea una de las principales provincias productoras de gas mientras sus habitantes afrontan costos crecientes.

Tarifas de gas en la Patagonia: el impacto en las boletas si avanza el proyecto

El eje del debate técnico que hoy desgasta las negociaciones de Patricia Bullrich en las comisiones radica en el cambio de matriz del subsidio que se aprobó en Diputados. El proyecto oficialista busca modificar el beneficio para que deje de aplicarse sobre la «boleta final» y pase a subsidiar únicamente el costo de generación del gas (boca de pozo), excluyendo los componentes de transporte y distribución, que representan los costos más altos del servicio.

Para los senadores de las provincias del sur, convalidar este esquema en pleno mes de junio representa un frente de conflicto complejo debido al inicio del período invernal. «Nos mandaron a activar un palazo en las facturas, con el invierno que se asoma», señalaron fuentes legislativas de los bloques aliados en estricto off the record.

La estrategia de Patricia Bullrich bajo la lupa de la Casa Rosada

La parálisis de las Zona Fría vuelve a encender las alertas en los despachos del Gobierno respecto a la dinámica interna de la Cámara alta. En el entorno de la Presidencia miran con preocupación la acumulación de proyectos clave que quedan retenidos en las comisiones sin que la conducción de Bullrich logre asegurar las mayorías necesarias.

A este escenario se suman los ruidos internos generados la semana pasada durante el tratamiento de los pliegos judiciales, donde el oficialismo exhibió descoordinaciones operativas y un cruce constante de llamadas en pleno recinto. Con los votos contados al milímetro para cada sesión, la inflexibilidad sobre los fondos fiduciarios para asegurar el superávit fiscal deja a Bullrich con un margen de maniobra acotado para destrabar una negociación que mantiene la agenda legislativa en suspenso.

Con información de Infobae.