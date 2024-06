Las mejores películas sobre periodismo y periodistas que dejó el cine

Trasnochados, con la camisa arremangada, la casa siempre desordenada, los horarios desfazados. La imagen que refleja el cine sobre los periodistas quizas sea un poco esteriotipada. Pero el cine ha contado y cuenta grandes historias que tuvieron a periodistas (reales o inventados) como protagonistas, desde el comienzo.

Dos periodistas argentinos, Manuel Barrientos y Federico Poore, hicieron un enorme trabajo de recopilación en el sitio Periodistas en el cine, que elaboró un ranking de los 200 filmes que propone un recorrido histórico sobre la representación de este oficio en la pantalla grande, donde algunos de los mejores directores y guionistas de la historia tomaron al periodismo como uno de sus temas centrales y convirtieron a sus protagonistas en héroes o villanos. Además, permite explorar entre más de 3.200 títulos desde la era muda hasta la actualidad.

Para armar el ranking, realizaron una encuesta en abril de este año, en la que participaron 463 periodistas, cineastas, actores y actrices y académicos de más de 20 países.

Las películas favoritas sobre periodismo

El primer puesto fue para «El ciudadano» (disponible en Max), el clásico inoxidable que Orson Welles dirigió y protagonizó con apenas veinticuatro años. La vida y obra de Charles Foster Kane y su imperio mediático obtuvo 315 votos.

Esta suerte de biopic (¿o mockumentary?) reconstruye el ascenso y la caída de Charles Foster Kane, figura ficticia basada en el controversial magnate de los medios William Randolph Hearst (y un poco en la de Welles también). Narrada por medio de una serie de flashbacks, viñetas electrizantes que iluminan diferentes aspectos de la vida del protagonista, Citizen Kane tiene un dinamismo que la coloca en otra liga. Perdió el Oscar frente a How Green Was My Valley, de John Ford, pero hoy es considerada una de las mejores películas de todos los tiempos.

En segundo lugar quedó “Todos los hombres del presidente”, thriller de Alan J. Pakula, que cosechó 242 votos y se puede ver en Max. Dos jóvenes periodistas del Washington Post, Bob Woodward (Robert Redford) y Carl Bernstein (Dustin Hoffman), investigan el allanamiento de la sede central del Partido Demócrata en Washington. Sus averiguaciones los conducen hacia los mismísimos financistas de la campaña por la reelección del presidente Richard Nixon, quien finalmente termina renunciando dos años más tarde. Esta película -probablemente como ninguna otra- ayudó a reforzar el imaginario social sobre el rol del periodismo como guardián de la democracia y defensor de los derechos civiles.

En tercer lugar está “Spotlight: en primera plana”, film de Tom McCarthy que en 2016 ganó el Oscar a la Mejor Película con la historia real del grupo de periodistas del Boston Globe que destapó el escándalo de los abusos sexuales cometidos por sacerdotes de la Iglesia Católica.

La sed de realismo produjo infinidad de películas basadas en hechos reales, pero en el campo del periodismo, en tiempos recientes, ninguna lo hizo tan bien como este film de Tom McCarthy. Reviviendo el costado más heroico del rol de la prensa en una sociedad democrática -como lo haría dos años más tarde Steven Spielberg en The Post-, Spotlight muestra el detrás de escena del grupo de periodistas del Boston Globe que destapó el mayor escándalo de pedofilia al interior de la Iglesia Católica y muestra lo que puede lograr un equipo de buenos profesionales a los que se les da tiempo y recursos. Por momentos amaga con ser una película muy televisiva, aunque el guión funciona como un relojito y las interpretaciones contenidas pero llenas de matices de Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams y Liev Schreiber hacen el resto.

Le sigue «The Post», de Steven Speilberg, disponible en Netflix y Star+. Un encubrimiento que abarca a cuatro presidentes de Estados Unidos empuja a la primera mujer editora del país y al director del periódico a unirse a una batalla sin precedentes entre la prensa y el gobierno. “En The Post, la democracia sobrevive a la oscuridad”, tituló el New York Times su reseña sobre esta obra de Spielberg.

Basada en una historia real, tiene como punto de partida a la figura de Daniel Ellsberg, un investigador gubernamental que participó en la guerra de Vietnam. Defraudado por el accionar estatal y el doble discurso de los funcionarios, decidió filtrar los archivos secretos del Pentágono (que involucraban a cuatro administraciones: Eisenhower, Kennedy, Johnson y Nixon) a The New York Times. Sin embargo, el fiscal general acusa al diario de violar la Ley de Espionaje, bajo el supuesto de que afecta a la seguridad nacional, y un juez ordena que se dejen de publicar los documentos. The Washington Post accede a los documentos y se abre una discusión interna sobre si publicar o no esa información. El ataque del gobierno de Nixon podría poner en peligro el ingreso a la Bolsa de Valores de la empresa. También afectaría a políticos demócratas cercana a la familia propietaria del Post. Pese a los reparos, Kay Graham (Meryl Streep) decide avalar el trabajo del equipo liderado por el director Ben Bradlee (Tom Hanks) y publicar los archivos. De esa forma, el caso llega a la Suprema Corte, que ratifica la prevalencia de la primera enmienda constitucional.

Muy cerca, con 146 votos, quedó “La dolce vita”, en la que Marcello Mastroianni intepreta a un periodista que forma parte y al mismo tiempo se distancia de la manada de reporteros que busca primicias banales y escándalos de celebridades en las noches de Roma. Obra maestra de Federico Fellini .

En sexto lugar aparece “Network: poder que mata”, el recordado film de Sidney Lumet sobre una cadena de televisión que explota para su propio beneficio los desvaríos de un presentador de noticias que amenaza con suicidarse en cámaras porque están por dejarlo sin trabajo a causa de la caída del rating.

Más cerca en el tiempo, “Zodíaco”. La película de David Fincher narra con elegancia visual y una envidiable precisión narrativa el riesgo físico (y mental) que corren los periodistas obsesionados con un tema. También de la primera década de este siglo, figura “Buenas noches y buena suerte”, sobre el conflicto entre Edward R. Murrow y el macartismo reinante, dirigida y protagonizada por George Clooney. En novena posición aparece la película de Peter Morgan“Frost/Nixon”, sobre la recordada serie de entrevistas que el periodista David Frost le hizo al presidente norteamericano. Y, cerrando el top 10 aparece “Ciudad de Dios”, film brasileño sobre un joven que vive en la favela del título y que encuentra la oportunidad de obtener buenas fotografías al quedar en medio de una guerra de pandillas.

Completan las primeras veinte “Casi famosos”, de Cameron Crowe; “El ocaso de una vida”, de Billy Wilder; “El informante”, de Michael Mann; Z, de Costa-Gavras; “Blow-Up”, de Michelangelo Antonioni; “Desaparecido”, también de Costa-Gavras; “El año que vivimos en peligro”, de Peter Weir; “Primera plana”, nuevamente de Billy Wilder; “Mentiras que matan”, de Barry Levinson; y un empate en el vigéstimo puesto entre “El diario”, de Ron Howard, y “Ayuno de amor”, de Howard Hawks.