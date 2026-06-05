Las Pelotas estrenó «Sin la piel», primer corte de su próximo disco

Las Pelotas publicó este viernes “Sin la piel”, el primer corte de lo que será su próximo disco, cuyo lanzamiento está previsto para el 11 de septiembre. El tema ya se encuentra disponible en plataformas digitales y cuenta con un videoclip oficial.

«Sin la piel» es un tajo en el blindaje de la modernidad, comienza diciendo el texto de prensa. “La piel como ese mapa de experiencias que solemos ocultar detrás de máscaras sociales. Una insurgencia artística que llama a reconectar desde la palabra a la intemperie”.

La nueva composición gira en torno a la comunicación, el vínculo con el otro y la posibilidad de expresar emociones sin intermediarios. En su letra, la banda plantea preguntas sobre la dificultad de dialogar y propone una búsqueda de contacto desde un lugar más directo: «Decime / si podemos ver / una forma / de poder hablar».

Con poesía, rock y pulsión de resistencia, Las Pelotas reafirma su vigencia con una obra que merece ser sentida en carne viva.



Créditos del single “Sin la piel” de Las Pelotas

Gustavo Jove: Batería.

Gabriela Martínez: Bajo y voz.

Tomás Sussmann: Guitarra.

Sebastián Schachtel: Teclados.

Alejandro Gómez Ferrero: Teclados.

Gaspar Daffunchio; Guitarra.

Germán Daffunchio: Voz.