Locura por Ricardo Arjona: cómo y dónde comprar las entradas para los nuevos shows de julio

La relación de Ricardo Arjona con el público argentino ya no es un simple romance de gira: es un fenómeno de culto que desafía a las estadísticas de la industria musical. Tras pulverizar las boleterías y colgar el cartel de sold-out en 14 conciertos consecutivos durante mayo, el cantautor redobló la apuesta y anunció oficialmente su regreso al país para el mes de julio con una nueva tanda de presentaciones.

Con este anuncio de último momento, el músico se corona como el primer artista solista internacional en alcanzar semejante cantidad de funciones en el Movistar Arena, transformando su tour “Lo que el Seco no dijo” en la serie de conciertos más convocante del año en el país.

El cronograma de julio y la letra chica de las entradas

Para quienes se quedaron afuera de la maratón de mayo, la revancha llega de forma inmediata. Las nuevas citas confirmadas en el recinto de Villa Crespo son:

Viernes 1 de julio

Sábado 2 de julio

Martes 5 de julio

Las entradas para estas nuevas funciones salieron a la venta este martes 26 de mayo a las 9:30 horas. El valor de los tickets arranca desde los $120.000 y se podrán adquirir únicamente a través de la plataforma web oficial del estadio.

Un show teatral y el secreto de su nuevo disco

La puesta en escena que Arjona montó para este 2026 destaca por un despliegue marcadamente teatral, donde el artista repasa sus cuatro décadas de trayectoria. El concierto combina los himnos que corean tres generaciones de fanáticos con las composiciones de su álbum más reciente, Seco.

Además, el guatemalteco utiliza estas presentaciones para anticipar su próximo proyecto discográfico de estudio, bautizado justamente Lo que el Seco no dijo, el cual definió ante la prensa como «uno de los mejores trabajos de toda mi carrera».