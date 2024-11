Los Caballeros de la Quema, después de 24 años, lanzaron un nuevo tema: «Y acá me ves»

Noviembre fue mes de muchas noticias musicales. Una llegó hoy: después de 24 años Los Caballeros de la Quema sacaron nuevo tema. Se llama «Y acá me ves» y ya está disponible en distintas plataformas.

«Cuando los Caballeros grabaron su último disco (Fulanos de nadie) el dólar valía un peso. No conocíamos a Messi. No existía YouTube, ni Spotify, ni Instagram. Se matcheaba en carne y hueso. Los algoritmos no decidían por nosotros. El Papa no era argentino. No sabíamos quién era Cristina, ni Milei. No había nacido Colapinto. Dillom iba al jardín y Lali a la primaria. Pasaron 24 años. Mucha agua (y vino) bajo el puente. Y sin embargo acá nos ves y Acá me ves«, dice el comunicado de prensa de este lanzamiento.

Así fue, Los Caballeros de la Quema anunciaron en sus redes sociales el estreno de su nuevo tema de estudio, una novedad muy festejada por sus fans. El tema se llama Y acá me ves (Noble-Castillo).

Tras 24 años, la magia sigue intacta, por eso Iván Noble, Martín Méndez, Javier Cavo, Pablo Guerra y Pato Castillo decidieron volver a los estudios para grabar canciones nuevas.

Escuchá «Y acá me ves», nuevo tema de Los Caballeros de la Quema: