Mayo llega con una suba en los impuestos a los combustibles

Por medio del decreto 302/2026 el gobierno nacional decidió descongelar los impuestos a los combustibles que en abril no se actualizaron a raíz de la dispara de precios que generó el conflicto en Medio Oriente. La suba regirá desde este viernes 1 de mayo y se sentirá con menos fuerza en la Patagonia gracias a los descuentos impositivos.

El decreto que lleva la firma de Javier Milei, Luis Caputo y Manuel Adorni, marca que la decisión se adoptó “con el propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”.

La suba se fundamenta en la normativa vigente que exige la actualización trimestral de los tributos en base a las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Tras haber diferido parte de los aumentos remanentes de periodos anteriores para amortiguar el alza de costos en los surtidores y la inflación en general, el gobierno decidió aplicar ahora estos valores actualizados.

Según detalla, los aumentos serán en general de 15 pesos por litro de gasoil y 11 pesos por litro de nafta, y como se marcó, serán menores en la Patagonia, a razón de 10 pesos por litro para el caso del gasoil y de 63 centavos por litro para las naftas.

Esta suba se da en momentos en los que el precio de los combustibles se encuentra aún dentro del paraguas de congelamiento de precios que impulsó YPF y se extendió a toda la industria. La medida comenzó el pasado 1 de abril y se extendería hasta el 15 de mayo.

Una vez finalizado este plazo, las empresas deberán nuevamente analizar qué hacen, dado que la disyuntiva que llevó al congelamiento de precios fue que, a medida que el petróleo internacional subiera más el traslado de ese precio al surtidor golpearía no con mayores ingresos para las refinerías sino con caídas y hasta destrucción de demanda.

Tras dos meses del conflicto en Medio Oriente, el precio internacional sigue elevado, en torno a los 110 dólares el barril de Brent, lo cual de avanzarse a un descongelamiento de parte de las refinerías marca que se debería aplicar una suba que se agregue a la de los impuestos y al 25% que aumentaron los combustibles durante marzo, el primer mes del conflicto bélico.