Neuquén avanza en acuerdos para llevar el gas de Vaca Muerta al mercado brasileño.

El gobernador Rolando Figueroa recibió a representantes de las empresas brasileñas Pré-Sal Petróleo y GásBra para analizar alternativas de cooperación y un eventual abastecimiento de gas natural neuquino a Brasil. El proyecto contempla acuerdos de largo plazo y podría demandar entre cuatro y cinco años de trabajo.

El encuentro se realizó este martes en Casa de Gobierno y forma parte de una agenda orientada a desarrollar nuevos mercados para el gas de Vaca Muerta.

“Tenemos que invertir a futuro, porque todo esto que estamos armando es precisamente para que la provincia tenga otro desarrollo a través de los años. Debe tener continuidad”, sostuvo Figueroa. Además, destacó que la empresa provincial Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) ya trabaja en la posibilidad de abastecer al mercado brasileño.

Por su parte, el ministro de Energía, Gustavo Medele, explicó que los empresarios llegaron a Neuquén para conocer el potencial de producción y las posibilidades de avanzar en proyectos de largo plazo.

“Están interesados en el gas neuquino y por lo tanto vinieron a ver Neuquén, al gobernador y a nuestra empresa provincial Gas y Petróleo para entender cómo empezar a trabajar en esos proyectos”, señaló.

El funcionario estimó que el desarrollo de estas iniciativas podría llevar entre cuatro y cinco años, período en el que deberán definirse los acuerdos y los mecanismos de participación. También indicó que será necesario convocar a empresas que puedan hacerse cargo de la operación y de la construcción de la infraestructura necesaria.

Qué falta para concretar el abastecimiento de gas a Brasil

Medele explicó que el primer paso será trabajar con GyP para conocer el volumen de recursos disponibles en Vaca Muerta y la cantidad de gas que podría destinarse a ese mercado.

Luego, según detalló, comenzará una etapa de conversaciones con distintas empresas para definir cómo se canalizaría el suministro.

El ministro señaló que en Brasil existen grupos industriales y comerciales interesados en contar con gas natural para sus actividades. En ese sentido, indicó que uno de los principales aspectos que buscan determinar es cuánto combustible podría ofrecer Neuquén y si ese volumen permitiría sostener un proyecto de largo plazo.

“Uno para iniciar un proyecto de este tipo quiere saber si va a ser de largo plazo y cuánto sería el gas que podrían llegar a consumir de Vaca Muerta”, explicó.

También sostuvo que las visitas buscan avanzar en el análisis técnico de las iniciativas para, posteriormente, establecer vínculos con empresas y desarrollar proyectos concretos.

Reunión técnica y avance de un memorando de entendimiento

La delegación brasileña también mantuvo una reunión de trabajo con Medele y equipos técnicos de la Subsecretaría de Hidrocarburos y de Gas y Petróleo del Neuquén (GyP).

Por Pré-Sal Petróleo participaron su presidente, Luis Fernando Paroli; el director de Finanzas y Comercialización, Samir Passos Awad, y el asesor jurídico Vinicius Rezende. En representación de GásBra estuvieron el CEO, André Lopes Sant´ana; el vicepresidente, Luis Buffa, y el director de Operaciones, Fernando Olaizola.

Durante el encuentro analizaron la viabilidad técnica, comercial y regulatoria de un eventual suministro de gas natural desde Neuquén hacia Brasil, además de las necesidades de infraestructura para el transporte.

Asimismo, avanzaron en los contenidos de un Memorando de Entendimiento (MdE), que busca establecer un marco de cooperación institucional para continuar evaluando las oportunidades.

La reunión dio continuidad a una agenda iniciada durante 2025, que incluyó encuentros institucionales y técnicos entre autoridades neuquinas y representantes del sector energético brasileño para analizar el potencial de Vaca Muerta y las posibilidades de integración energética entre ambos países.