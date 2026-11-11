Suecia apuesta al 100% renovable: prueban paneles solares magenta para generar electricidad sin perder suelo agrícola

La convivencia entre la agricultura y la generación de energía fotovoltaica enfrenta históricamente un obstáculo físico: la sombra que proyectan los módulos tradicionales interfiere de manera directa con el desarrollo de los cultivos.

Para resolver este dilema de uso del suelo, un equipo de investigadores de la Universidad de Mälardalen, en Suecia, puso a prueba una tecnología basada en paneles solares semitransparentes de tono magenta capaces de realizar un filtrado selectivo de la luz solar.

El experimento se llevó a cabo sobre parcelas de brócoli con el objetivo principal de comprobar si el terreno podía dividirse eficientemente en dos propósitos simultáneos: producir alimentos y generar electricidad limpia sin penalizar drásticamente el rendimiento agrícola. La iniciativa apunta a responder a las crecientes demandas territoriales que enfrentan tanto el sector energético como el primario en el marco de la transición hacia fuentes renovables.

El fundamento técnico de la innovación radica en la gestión optimizada de las longitudes de onda del espectro lumínico. Mientras que los paneles convencionales bloquean gran parte de la radiación, las superficies magenta facilitan el paso selectivo de las bandas roja y azul, que corresponden precisamente a las frecuencias que las plantas aprovechan con mayor intensidad durante el proceso fotosintético.

El remanente de la radiación es absorbido por las células fotovoltaicas integradas para transformarlo en energía eléctrica.

Para contrastar el rendimiento del sistema, los ensayos se estructuraron en dos plataformas experimentales de veinte por veinte metros con densidades de transparencia del 50% y del 70%, sumadas a una parcela testigo totalmente expuesta a la intemperie. A lo largo de la temporada agrícola de 2024, el monitoreo constante abarcó variables ambientales críticas como la temperatura, los niveles de humedad en suelo y aire, y la respuesta fisiológica de los vegetales.

Los resultados finales superaron las previsiones iniciales en términos productivos. Al momento de la recolección, el brócoli cultivado bajo las estructuras fotovoltaicas entregó volúmenes muy similares a los registrados en la parcela convencional sin cobertura, lo que evidenció que la restricción parcial de la luminosidad global no afectó el peso ni el volumen de la cosecha comercial.

No obstante, el estudio registró una variante temporal en el desarrollo biológico de las plantas. Los ciclos de maduración bajo los paneles demandaron un plazo adicional de aproximadamente 25 días en comparación con el testigo, un comportamiento que los científicos atribuyen a la redistribución e intensidad de la radiación recibida durante la etapa vegetativa.

En paralelo, el análisis de eficiencia energética aportó datos destacados sobre el aprovechamiento de la luz. En las estructuras con un 50% de transparencia, la eficiencia de las plantas en el uso de la radiación disponible se multiplicó por 4,5 frente a los cultivos tradicionales, mientras que en las variantes del 70% la mejora llegó a duplicar y medio los valores convencionales.

Desde la perspectiva de la generación eléctrica, el balance muestra las limitaciones inherentes al sistema. Los módulos magenta generaron alrededor de 224,7 megavatios hora por hectárea, una cifra inferior en aproximadamente 100 megavatios hora respecto a una instalación solar convencional instalada sobre la misma superficie, debido a la interposición de las franjas opacas de telururo de cadmio.

Esta brecha de generación representa un factor económico central que los desarrolladores deberán evaluar en futuros proyectos comerciales. La ecuación de rentabilidad exigirá compensar la menor inyección de energía mediante precios diferenciales o incrementos en el valor agregado de la producción agrícola obtenida en el mismo predio.

Por el momento, los especialistas estiman que las aplicaciones más viables a mediano plazo se concentrarán en huertos comunitarios, invernaderos y explotaciones intensivas de mediana escala. En estos escenarios, la electricidad generada puede consumirse de manera directa para abastecer sistemas de riego, refrigeración o maquinaria, reduciendo la dependencia de la red externa.

Hacia adelante, el equipo sueco proyecta expandir los ensayos con prototipos de tonalidades azules y rojas para aislar con precisión los factores cromáticos de los efectos de transparencia. Aunque la tecnología requiere nuevos estudios de validación climática, la experiencia demuestra que la agrivoltaica selectiva consolida un camino técnico viable para maximizar el rendimiento territorial en contextos de alta exigencia energética.