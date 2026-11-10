«Ingresos Brutos cero es inviable»: se lanzó el debate por el presupuesto 2027 en Neuquén

El proyecto de presupuesto 2027 fue expuesto este martes por el ministro de Economía Guillermo Koenig en la comisión de Hacienda y Presupuesto de la Legislatura de Neuquén. La jornada también sirvió para presentar las modificaciones establecidas en el código fiscal y la ley impositiva para el próximo año, que recibieron despacho de los diputados.

La estimación de gastos e ingresos había sido presentada por el Poder Ejecutivo a fines de octubre, en sintonía con lo que marca la ley, para darle curso al tratamiento legislativo durante noviembre.

El Gobierno incluyó en el texto una previsión de recursos récord, en gran medida por las regalías hidrocarburíferas, calculada en el orden de los 11,4 billones de pesos, 7.200 millones de dólares al tipo de cambio oficial minorista para la venta del Banco Nación de este martes 10 de noviembre.

También pronosticó un gasto total, entre erogaciones corrientes y de capital, equivalente a 11,1 billones de pesos (7000 millones de dólares), dándole margen al Tesoro provincial para alcanzar un superávit financiero superior a los 200.000 millones de pesos (127 millones de dólares).

El Gobierno defendió la inversión en obra pública

En ese contexto, la presentación de este martes hizo foco en la fuerte inversión en obra pública y el refuerzo del personal para las áreas consideradas esenciales en la plantilla de la administración estatal, como salud, educación y seguridad, en las que se sumaron 5.000 agentes desde diciembre de 2023.

Alto interés entre los diputados por los números de la Provincia para 2027. Foto: Cecilia Maletti.

La comitiva que expuso ante los legisladores también contó con la participación de la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, que fue la encargada de hablar sobre los principales proyectos incluidos por su cartera de cara a 2027.

«Tenemos 700 obras en el presupuesto, además de 300 ya finalizadas», contestó la funcionaria cuando se le consultó por el número de trabajos previstos para el año que viene y el slogan de la gestión acerca de las «1.000 obras».

Código fiscal: redacción simplificada y más exenciones

El encuentro de la comisión, que se extendió por más de tres horas, trató en primer lugar las modificaciones al código fiscal y la ley impositiva, tarea que estuvo a cargo de los equipos técnicos de la dirección provincial de Rentas.

Ambas iniciativas recibieron despacho y quedaron en condiciones de continuar avanzando camino al recinto.

Al momento de repasar los principales cambios, se destacó la simplificación de las redacciones y la incorporación de incentivos fiscales, en particular para el impuesto a los Ingresos Brutos, que es la segunda fuente de recursos para el Gobierno, y Sellos.

La versión del Código Fiscal que ingresó a la Legislatura sumó ajustes sobre 9 artículos: 68, 89, 165, 182 bis, 184, 203, 237, 257 y 292.

Entre los principales efectos, la normativa contempla la ampliación de las bonificaciones para los contribuyentes cumplidores del 10% al 25% en el impuesto Inmobiliario, la exención del impuesto de Sellos para los préstamos personales, la exención de Ingresos Brutos para el fondo de asistencia laboral contemplado por la reforma aprobada a principios de año en el Congreso de la Nación y otros cambios en materia de redacción.

Las nuevas escalas de la ley impositiva 2027

La ley impositiva 2027, en tanto, prevé la actualización de los montos fijos en un 30% por el efecto de la inflación y restructura la escala de alícuotas de Ingresos Brutos tanto para el comercio minorista como para los servicios.

De esta forma, para el primer rubro, la tasa será del 2% para los ingresos de hasta 750 millones de pesos (477 mil dólares), del 3% para los ingresos de hasta 1.450 millones de pesos (923 mil dólares) y del 4% para los ingresos de hasta 2.150 millones de pesos (1,37 millones de dólares), con una alícuota general que se mantendrá en el 5%.

En el caso de servicios, la alícuota inicial será del 2% para los ingresos de hasta 500 millones de pesos (318 mil dólares), del 3% para los ingresos de hasta 1.000 millones de pesos (636 mil dólares) y del 4% para los ingresos de hasta 1.500 millones de pesos (955 mil dólares), conservando un valor general de referencia de entre el 4% y el 5%, de acuerdo a cada actividad particular.

Marcos Lavaggi, director provincial de Rentas, afirmó que con ese esquema el 95% de los contribuyentes neuquinos tributará una alícuota reducida, mientras que el 84% pagará una tasa mínima del 2%. El universo general alcanzado por el impuesto se estimó en 138.848 contribuyentes.

La propuesta, sin embargo, no prevé cambios sobre los alcances de Ingresos Brutos para el resto de los sectores gravados, a excepción de los servicios vinculados con la obra pública, que se beneficiarán con una tasa del 0%.

«Actualmente, Neuquén es la Provincia con la carga impositiva promedio más baja del país en el Régimen Simplificado», defendió el funcionario durante su intervención que contó con el acompañamiento en todo momento de una presentación digital con imágenes.

El Ejecutivo también solicitó agregar una disposición temporal para otorgar un crédito fiscal del 20% sobre el impuesto de Ingresos Brutos calculado para el periodo anterior. El beneficio solo estaría disponible para los contribuyentes al día con sus obligaciones.

Ingresos Brutos cero: la otra discusión que dejó el presupuesto

Koenig, que asumió la tarea de resumir el presupuesto, repasó los principales números del proyecto y valoró la continuidad de las obras públicas en un contexto «donde Nación incluyó solo 120 obras para el próximo año».

El ministro mantuvo un interesante intercambio con la diputada Brenda Buchiniz, de Cumplir, quien le preguntó por la opción de que la Provincia avance con una tasa del 0% para Ingresos Brutos a partir del crecimiento de sus recursos, sobre todo por la expansión de Vaca Muerta.

Al responder la consulta, el titular de Economía dijo que esa posibilidad podría ser estudiada «si se avanzara con otros impuestos, como un súper IVA, una propuesta que nunca pude leer«. Sostuvo que promover una reducción de esa magnitud significaría «resignar el 30% de los recursos» que obtiene Neuquén, lo que haría necesario pensar «en una reducción equivalente para el presupuesto, que como sabe, también prevé gastos».

Marcelo Bermúdez (PRO) aprovechó su profesión de contador al repasar las estimaciones. Foto: Cecilia Maletti.

Afirmó que una medida así podría afectar «gastos sociales sensibles», con un impacto extendido sobre la ciudadanía. Por esa razón, remarcó que en la cartera «vemos inviable Ingresos Brutos cero desde el punto de vista presupuestario».

Koenig defendió, no obstante, la inclusión de «medidas de alivio», tendientes a simplificar el sistema tributario para los contribuyentes ubicados en la parte inferior de la escala. Mencionó como ejemplo de ello la implementación de los créditos fiscales.

La reunión terminó con una exposición de la ministra Bertoldi, quien abordó las obras previstas para el próximo año en cada una de las regiones contempladas por el Gobierno.

El tratamiento del presupuesto tendrá continuidad el martes que viene, día en el que podría recibir despacho. Durante la discusión también hubo consultas del PTS-FIT Unidad y Unión por la Patria, espacios que estuvieron representados por los diputados César Parra y Darío «Pampa» Peralta.