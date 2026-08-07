Incertidumbre en el estrecho de Ormuz: el precio del petróleo subió ante las nuevas condiciones de tránsito

El estrecho de Ormuz es una de las zonas comerciales y estratégicas más importantes del mundo (Foto: archivo)

El precio del petróleo subió nuevamente este viernes en los mercados internacionales, impulsado por la incertidumbre en torno al futuro del tránsito en el estrecho de Ormuz. La inquietud se disparó luego de que Irán, en coordinación con Omán, presentara una propuesta para establecer nuevas condiciones de navegación en la zona.

El plan prevé prohibir el paso a buques de países considerados hostiles o en disputa diplomática, donde se buscará aplicar severas sanciones a quienes vulneren las regulaciones planteadas.

El paso estratégico de Ormuz resulta clave para el abastecimiento mundial de energía, ya que por sus aguas circulaba aproximadamente una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado del planeta antes del estallido del conflicto en Medio Oriente.

El régimen local mantiene un bloqueo de facto sobre esta vía marítima desde fines de febrero de 2026, por lo que cualquier modificación en el estatus del canal impacta de manera directa en la cotización de los hidrocarburos.

Las complicaciones operativas de esta iniciativa son elevadas, principalmente por las sanciones vigentes impuestas por Estados Unidos y las cláusulas restrictivas de las aseguradoras navieras. A este complejo escenario en el estrecho de Ormuz se suman otros focos de conflicto regionales, como los recientes ataques reportados por los rebeldes hutíes en Yemen.

El barril de crudo vuelve a subir e impacta en los mercados

Según los datos revelados por los fondos de comercios internacionales, los valores del crudo Brent ascendieron 80 centavos (0,97%) para ubicarse en 83,29 dólares el barril. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos registró un alza de 64 centavos (0,83%), cotizando en 77,93 dólares. El repunte da continuidad a la tendencia del jueves, cuando los valores habían trepado más de tres dólares tras difundirse las primeras noticias sobre el proyecto iraní.

A pesar de las subidas registradas al cierre de la semana, los precios venían de experimentar caídas previas por la expectativa de un eventual acuerdo de paz. De hecho, el Brent había descendido por debajo de los 80 dólares a comienzos de agosto por primera vez en semanas. No obstante, con los recientes sobresaltos geopolíticos, ambos indicadores de referencia se encaminan a cerrar el periodo semanal con una contracción cercana al 8%.

Tarifas y sanciones: las medidas que impactan en la cotización del petróleo

Analistas del sector coinciden en que la volatilidad actual responde a la confirmación de que la reapertura del canal no implicará un retorno a la normalidad inmediata. Desde la consultora Rystad Energy señalaron que el mercado está asimilando la posibilidad de un paso gestionado o bajo fuertes restricciones condicionales, en lugar de un restablecimiento fluido del flujo comercial.

Entre las medidas que evalúa el Parlamento de Irán se encuentra la prohibición explícita de navegación para embarcaciones de Estados Unidos e Israel. Además, el borrador contempla sanciones económicas que podrían alcanzar hasta el 20% del valor de la carga transportada para las naves que violen las disposiciones vigentes.

El aspecto económico del plan también genera debate internacional, ya que las autoridades iraníes pretenden fijar tarifas de tránsito entre el 5% y el 7% sobre el valor de los cargamentos. Omán, por su parte, evalúa peajes cercanos al 3%, mientras que la administración estadounidense rechaza categóricamente cualquier tipo de cobro por el libre tránsito en la vía marítima.

Con información de Infobae