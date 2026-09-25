Los Espíritus, Elena Roger, «Molly Bloom» y más teatro: los espectáculos del fin de semana en Neuquén, Cipolletti y Roca

Los destacados del fin de semana

Los Espíritus

en Neuquén

La banda liderada por Maxi Prietto es una de las más destacadas de la escena nacional y trae su fusión de rock, blues, psicodelia y ritmos latinoamericanos a Neuquén.

Los Espíritus ofrecerá una retrospectiva con el foco puesto especialmente en su primer disco homónimo, editado en 2013. También presentarán las nuevas canciones editadas en el EP Camino, que son el anticipo de su próximo disco.

Este sábado, a las 21, en Mood Live (Ministro González 45) Entradas disponibles en protickets.com.ar y en boletería de la sala.

«Molly Bloom»

Cristina Banegas vuelve a ponerse en la voz de Molly Bloom, en el inolvidable capítulo final de Ulises, de James Joyce.

Un río de palabras, pensamientos, recuerdos y deseos. Un texto fundamental de la literatura universal.

Cipolletti: viernes 25, a las 21, en La Caja Mágica (Mariano Moreno 354). Entradas: $25.000 en efectivo en boletería / venta online en LCMTicket www.lcmticket.com

Roca: sábado, a las 21, en

Club de Arte El Biombo (Rodhe 1454). Anticipadas $25.000

Promos: 2 x $48.000 / 3 x $69.000

En puerta: $30.000

Reservas: 2984 693820

Elena Roger

En Neuquén

Elena Roger continúa de gira por el Alto Valle con un espectáculo íntimo que recorre un repertorio hecho de las canciones que la consagraron a nivel internacional, acompañada por el pianista Nicolás Guerschberg, integrante del sexteto de jazz Escalandrum.

Este viernes, a las 21, en el Cine Teatro Español de Neuquén.

Las entradas para todos los casos están disponibles en entradauno.com y en boleterías de las salas.

La agenda

Centenario

“Es complicado”

Teatro

Claribel Medina y Pablo Alarcón presentan “Es complicado”, una comedia sobre el amor y las segundas oportunidades…

Este sábado, a las 21, en Casino Magic Centenario (Lote N° Agrícola 171- Centenario)

Entradas: www.tuentrada.com

Luego de haber compartido una historia de amor en la vida real, Claribel Medina y Pablo Alarcón se reencuentran sobre las tablas para protagonizar esta comedia romántica cargada de emoción, sensibilidad y humor.



Neuquén

Retrospectiva Fito

Rock FCP y Artistas FCP

Fundación Cultural Patagonia presenta a Rock FCP y Artistas FCP con “Retrospectiva Fito” en el Auditorio Voces de la Patagonia (Edificio MEOPP) del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa (Santa Cruz 255). La propuesta se presentará este viernes, a las 21, y el ingreso es con una colaboración de alimento no perecedero.

Rock FCP está integrado por Guillermo Pérez, guitarra y voz; Ángel Pino, guitarra; Sebastián Mozzoni, bajo y Cristian Vallejos. Junto a ellos, estarán presentes los cantantes Pablo Aristimuño y Alfonsina Magariño; Emmanuel Nahuelanca, saxo; Roberto Tito Palacio, trompeta; Emanuel Repol, trombón y Nahuel Salazar, piano.

Stilo Samba

Música popular brasileña

El viernes, a las 21, será una noche de celebración: Stilo Samba festeja una década de recorrido llevando el ritmo, la alegría y la energía de la música popular brasilera a los escenarios de Neuquén. La propuesta invita a reencontrarse con canciones, sonoridades y ritmos que conectan con el samba y con el universo musical de Brasil.

El aniversario se vivirá como una fiesta en el Bar ARACA (Virgen de Luján 1555), frente al Mirador del río Neuquén, con una propuesta de entrada libre y la posibilidad de reservar mesa previamente.

Entrada libre.

Reservas: 299 511 8448

Standard 4

Jazz

Este sábado, a las 21, en Araca Bar (Virgen de Luján 1555) será el turno del jazz con Standard 4, una formación integrada por Nico Coronado en batería, Mono León en guitarra, Ezequiel Nicolás en bajo y Enrique Nicolás en piano. El cuarteto trabaja sobre el lenguaje del jazz, la improvisación y el diálogo entre los cuatro instrumentos.

La función tendrá entrada libre. El bar abrirá desde las 20, con servicio de comidas y bebidas.

“Desgracia con suerte”

Teatro

Este domingo, a las 20, el humor toma la escena con “Desgracia con suerte”, el unipersonal protagonizado por Lala Vega con dirección de Fernando Aragón.

En Araca Bar (Virgen de Luján 1555). Reservas por WhatsApp al 299 511 8448.

“El show de las señoritas”

Teatro

Son los 90 y la ciudad de Neuquén Capital se ve sacudida por la aparición misteriosa del libro Sex, de Madonna, en las escuelas. Ante el escándalo y el reclamo de la comunidad educativa, el Gobernador responde con una serie de políticas represivas sobre la sexualidad que afectarán directamente a la famosa prostituta y conductora de TV Marilina y a Gino, el metalero. ¿Qué estarán dispuestos a hacer para revertir una situación que amenaza con atentar contra la vida sexual de la ciudad?

Actuación: Ale Carnevale, Mariano Newen Pera, Sol Dramaturgia: Ale Carnevale Diseño Lumínico: Manke Páez Dirección: Sauco Sarachu Contacto de Prensa Sauco Sarachu (2996105276 – Nqn)

Este viernes, a las 21, en Teatro El Arrimadero (Misiones 234).

Entradas: $40000 en puerta, $30000. Anticipadas al 2993325499.

“Con sentido y razón”

Homenaje a Víctor Jara

Un concierto homenaje imperdible para recordar y celebrar la obra y el legado de Víctor Jara, con música y poesía en vivo.

Músicos: Tito Gutiérrez, Carmen de la Maza, Lautaro Gutiérrez, Luis Cifuentes y Pacha Gutiérrez

Narrador: Sergio “Bomba” Guzmán

Este sábado, a las 21:30, en Teatro El Arrimadero (Misiones 234, Neuquén)

Entradas anticipadas disponibles en entradaweb.com.ar

Contacto por Mercado Pago al 2996211195

“Lombrices”

Teatro

En un departamento detenido en el tiempo, Martirio y Consuelo transitan una realidad donde la memoria, el delirio y el presente se confunden. Entre chismes, recuerdos y humor negro, construyen un juego absurdo e inquietante donde incluso la muerte se vuelve entretenimiento. Una relación atravesada por el amor, los secretos y aquello que nunca se dijo.

Este domingo, a las 20, en El Arrimadero (Misiones 234, Neuquén)

Elenco: Silvia Braun y Stella Maris Piergentili

RESERVAS DE ENTRADAS:

Por WhatsApp al 2996132721 o por mensaje directo a @Lombriceslaobra2026

“Conferencia sobre la lluvia”

Teatro

¿Qué ocurre cuando un hombre intenta dar una conferencia sobre la lluvia… y termina desnudando su propia vida?

En Conferencia sobre la lluvia, Juan Villoro nos invita a un encuentro tan divertido como conmovedor. Un bibliotecario, apasionado por los libros y las palabras, intenta sostener una conferencia mientras la memoria, el amor, el humor y los imprevistos lo desbordan.

Este viernes, a las 21, en Ámbito Histrión (Chubut 240)

Entradas: 0299 15-453-0771

Actúa: Pablo Cosa

Dirección: Pablo Todero

“Antes de partir, quiero bailar”

Danza teatro

“Antes de partir, quiero bailar” es una obra de teatro físico que sigue el viaje de ocho mujeres.

La obra es un homenaje a la resiliencia y la fortaleza femenina, y un recordatorio de que, antes de partir, todos queremos bailar con la vida.

Este viernes, a las 21:30, Ámbito Histrión (Chubut 240, Neuquén)

Reservas al 299 637-5653 o en www.teatrohistrion.com

Dirección: Carlos Barro

Interpretación de ensamble: Grupo Experimental Escénica TeaDanz.

“Siniestra”

Teatro

¿Y si pudieras volver atrás? ¿Qué estarías dispuesto a hacer para cambiarlo todo? Dos historias. Dos realidades. Un mismo misterio.

Dramaturgia: Javier Daulte.

Dirección: Pablo Todero

Actúan: Ariel Azcurra, Irma Tomasczik, Carolina Sancho y Pablo Di Lorenzo.

Este sábado, a las 21.30, en Ámbito Histrión (Chubut 240). Entradas: 0299 15-453-0771.

Xamila Denise

Stand Up

La comediante de Stand Up Xamila Denise llega a Neuquén con un espectáculo que mezcla lo mejor de su material con chistes nuevos que viene a probar por primera vez.

Una función que reúne algunos de los momentos más celebrados de sus 15 años de carrera y, al mismo tiempo, se anima a lo impredecible: historias, ideas y material que recién se está escribiendo, y que va a ponerse a prueba frente al público.

Única función, este sábado, a las 23, en Ámbito Histrión (Chubut 240)

¡Una función única que no te vas a querer perder!

Entradas a través de passline.com.

“Terrario”

Teatro

¿Somos parte de un ecosistema natural o estamos atrapados en un artificio que nos coarta? ¿Dónde termina uno? ¿Dónde empieza el otro? Estreno este domingo a las 20:30 y funciones todos los domingos de agosto en Ámbito Histrión (Chubut 240).

Reservas +54 9 298 4535007.

En escena: Estefanía Martínez, Fernando Fernández, Flavia Prieto, Gimena Martínez, Katriel Avila, Luciana Saita, Nicolás Aniñir.

Dirección: Marian Scialpi y Max de la Parra

Diseño sonoro: Federico Molina

Escenografía: Fernando Ávila

“Crypto Bro”

Teatro

Domingo, a las 21, en Deriva Teatro (Sarmiento 841)

Anticipadas: $20.000 al alias: fanelloteatro

En puerta: $25.000

Actúa: Ismael Azcurra

Dramaturgia y dirección: Sebastián Fanello

“Memorias de una alcahueta”

Teatro

Una historia de amor, traición y poesía. La Logia Bagual, un colectivo de juglares prófugos, llega a Deriva Teatro con una historia donde el teatro, la poesía y la canción colectiva se convierten en una forma de aceptar el destino… y también de modificarlo. Una obra que invita al espectador a ser artista.

Este sábado, a las 21.30, en Deriva Teatro (Sarmiento 841)

Reservas: 299 5127497

Entrada libre

Roca



Casa de la Cultura

9 de Julio 1043

Viernes

19:30hs Trepún y Abron en concierto

Trepún, ensamble de percusión de la OFRN, y el Ensamble Alto Bronce se unen en un concierto especial junto al cantautor Martín Ledezma en una propuesta que combina percusión, bronces y canción. | Bono contribución

20hs Festival Lumen – Un encuentro con la imagen

Armado de mural colectivo, inauguración de la muestra de fotografías “50 años – Nunca mas”, muestra de fotobordado de la mano de Aguja Activa, cena y cierre con la presentación de Micronautas y un DJ en vivo. | Entrada libre

Sábado

11hs Taller mini chef 3era edición

Un taller donde los más pequeños elaborarán fideos caseros y, mientras se cocinan, disfrutan de una colación de media mañana. | Inscripciones al 2994667883

16hs Rutas Paiasas

Tres divertidas payasas llegan para compartir una tarde de juego, humor y sorpresas. Un espectáculo de clown, teatro y circo para disfrutar, jugar y reír en familia. | Entradas en boletería y ticketera

Entradas en boletería de CDC o en nuestra web.

www.cdcroca.com

“Giselle”

Ballet Clasico y Contemporáneo

Luego de tres exitosas presentaciones, el ballet en dos actos “Giselle” de Fundación Cultural Patagonia (FCP), tendrá sus últimas funciones en Roca. La producción, interpretada por el Ballet Clásico y Contemporáneo FCP, y dirigida por Verónica Arévalo Schiavo, subirá al escenario del Auditorio Dr. Tilo Rajneri (Rivadavia 2263), este viernes y sábado, a las 21; y el domingo, a las 20.

“Giselle” es una obra maestra del Ballet Romántico. Fue estrenada en 1841 en la Ópera de París, constituyéndose en una pieza fundamental dentro del repertorio mundial de la danza clásica, tanto por el estudio y ejecución de los ideales románticos como por el empleo de la más refinada técnica teatral del siglo XIX.

La entrada general posee un valor de $24000 y tiene descuentos para jubilados, docentes, no docentes y alumnos del IUPA. 2 x 1 con Club Río Negro.