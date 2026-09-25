Rosquitas de naranja caseras: la receta ideal para acompañar el mate y disfrutar de una merienda dulce

Las rosquitas de naranja son una opción clásica de la pastelería casera, ideales para acompañar el mate, el café o el té. Con el aroma de la ralladura y el jugo de naranja recién exprimido, esta receta permite preparar unas rosquitas tiernas, ligeramente doradas y con un delicado sabor cítrico.

Con ingredientes sencillos y una preparación práctica, son una alternativa para disfrutar en el desayuno o la merienda.

Ingredientes para hacer rosquitas de naranja

2 huevos.

100 gramos de azúcar.

80 ml de aceite de girasol.

100 ml de jugo de naranja recién exprimido.

Ralladura de una naranja.

500 gramos de harina leudante, aproximadamente.

1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional).

Azúcar impalpable o común para decorar.

Cómo preparar rosquitas de naranja paso a paso

1. Mezclar los ingredientes líquidos

En un recipiente amplio, colocar los huevos junto con el azúcar y batir hasta integrar. Agregar el aceite, el jugo de naranja, la ralladura y la esencia de vainilla. Mezclar hasta obtener una preparación homogénea.

2. Incorporar la harina

Añadir la harina leudante de a poco, mezclando primero con una cuchara y luego con las manos hasta formar una masa suave.

Es importante no agregar toda la harina de golpe. La cantidad puede variar según el tamaño de los huevos y la humedad de la preparación. La masa debe quedar tierna y manejable, sin pegarse demasiado a los dedos.

3. Dar forma a las rosquitas

Tomar pequeñas porciones de masa y formar cilindros finos con las manos. Unir las puntas para obtener las clásicas rosquitas, presionando suavemente para que no se abran durante la cocción.

Colocarlas en una placa para horno previamente aceitada o cubierta con papel manteca, dejando un pequeño espacio entre cada una.

4. Hornear hasta que estén doradas

Llevar a horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 15 a 20 minutos, o hasta que las rosquitas estén ligeramente doradas en la base.

Retirar del horno y dejar enfriar unos minutos antes de pasarlas a una rejilla.

5. Decorar y servir

Cuando todavía estén tibias, se pueden espolvorear con azúcar. Para una terminación diferente, también es posible preparar un glaseado con azúcar impalpable y unas gotas de jugo de naranja.

El secreto para que las rosquitas queden tiernas y aromáticas

Para conseguir rosquitas con un sabor cítrico más intenso, conviene utilizar naranjas frescas y rallar solamente la parte naranja de la cáscara, evitando la zona blanca, que puede aportar un sabor amargo.

Otro punto importante es no amasar demasiado una vez incorporada la harina. Trabajar la masa lo justo ayuda a conseguir una textura más tierna.

Las rosquitas se pueden conservar en un recipiente hermético una vez frías, para mantener su textura y disfrutarlas durante varios días.

Son una alternativa de pastelería casera para compartir en familia y acompañar una ronda de mates, con el sabor y el perfume de la naranja como protagonistas.