La Justicia sobreseyó a la madre de Ayelén Paleo y ella anticipó una fuerte decisión: “Me dañaron mucho”

La madre de Ayelén Paleo, Elizabeth Rodrigo, fue sobreseída en la causa en la que había sido investigada por su presunta vinculación con una red de trata de mujeres mayores de 18 años que habría operado en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y La Pampa.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la Cámara Penal de La Plata determinó que la participación de Rodrigo se había limitado a realizar fotografías y trabajos de edición para un sitio web de escorts, sin que se acreditara que conociera o formara parte de la organización investigada.

Tras conocerse la resolución, Rodrigo habló con Intrusos (América TV) y expresó su alivio: “Se hizo justicia y es lo que veníamos sosteniendo desde el primer día”.

Por qué sobreseyeron a la madre de Ayelén Paleo

De acuerdo con la resolución judicial, Rodrigo realizaba tareas técnicas vinculadas con una página web, pero no tenía conocimiento ni participación en la presunta organización investigada.

La mujer explicó que trabaja desde hace años como fotógrafa profesional y aseguró que su aparición en el expediente estaba relacionada exclusivamente con esa actividad.

“Yo en la causa ocupaba un renglón y medio”, sostuvo. Según relató, una de las personas que declaró en el expediente únicamente había mencionado que había acudido a ella para realizarse fotografías por recomendación de terceros y destacó el carácter profesional del trabajo.

Después de atravesar varias semanas con su nombre relacionado públicamente con la investigación, Rodrigo destacó especialmente el acompañamiento de su familia y señaló a Ayelén Paleo como una de las personas que permaneció a su lado durante todo el proceso.

“Mi familia es hermosa, fue la que me sostuvo en estos momentos tan difíciles”, expresó. También agradeció el trabajo de su abogada y el respaldo recibido por parte de su entorno cercano.

Elizabeth Rodrigo anticipó que podría iniciar acciones legales

Tras el sobreseimiento, la madre de Ayelén Paleo adelantó que evalúa avanzar judicialmente contra periodistas y comunicadores a quienes responsabiliza por haber afectado su imagen y la de su familia durante la cobertura del caso.

“Los daños que me causaron a mí y a mi familia no tienen límites”, afirmó Rodrigo, quien cuestionó las versiones que circularon mientras permanecía vinculada a la investigación.

Si bien explicó que no confeccionó personalmente una lista de comunicadores, aseguró que su abogada ya analiza las publicaciones y declaraciones realizadas sobre el caso.

“La palabra tiene un peso, tiene poder; con la palabra se daña. A mí me dañaron mucho y eso no es justo”, sostuvo.

De esta manera, el sobreseimiento cierra la participación de Elizabeth Rodrigo en la causa, aunque la mujer anticipó que el caso podría tener un nuevo capítulo si finalmente decide avanzar con las acciones legales anunciadas.